Românii ar putea circula la iarnă cu un nou tren din București până în Constanța

Românii ar putea circula cu un tren nou pe ruta București - Constanța, începând cu luna decembrie a acestui an, a declarat pentru Agerpres Ștefan Roșeanu, președintele ARF.

„Avem în acest moment două proceduri care sunt în proces de evaluare, în urma cărora am aduce încă 82 de trenuri în România, iar cu impact pe termen scurt este implementarea deja a contractului pe care l-am semnat anul trecut, practic sosirea primelor rame electrice cumpărate de statul român de la Revoluţie încoace. Vorbim de cele 37 de trenuri pentru care am semnat contractul şi ulterior actul adiţional cu Grupul Alstom”, a declarat șeful Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) într-un interviu acordat Agerpres.

Acesta a explicat că în acest moment, contractul este în faza de pregătire a primelor trenuri care vor veni la testare. „Colegii mei au fost în fabrică şi au urmărit puţin fluxul de producţie şi suntem încrezători că ne vom putea menţine calendarul de iulie 2023 când vor veni primele trenuri pentru faza obligatorie de testare şi autorizare de intrare pe piaţa românească, iar la sfârşitul anului, în noiembrie - decembrie, să avem primul tren livrat pentru circulaţia cu călători. Sperăm ca odată cu schimbarea Mersului de tren, noul serviciu Bucureşti-Constanţa să înceapă să funcţioneze cu acest tren”, a spus șeful ARF.

Premieră: Noul tren va fi atribuit operatorului prin licitație

Oficialul a adăugat că acest nou tren va fi dat unui operator existent sau poate unuia nou, în urma unei licitații care va fi organizată în luna aprilie a.c.

„Este o inovaţie şi pentru noi, pentru că până acum toate contractele au fost atribuite numai prin procedură de atribuire directă. Practic, am negociat cu operatorii existenţi pe piaţă. Cutuma a fost ca, pe măsură ce o firmă îşi dobândea autorizaţiile de operare a serviciilor de călători, să se adreseze Ministerului Transporturilor şi să solicite intrarea sub serviciul public al statului român. Legislaţia europeană permitea acest lucru. Din acest moment, legislaţia europeană care guvernează acest tip de procedură impune ca orice atribuire de contract nou să fie făcută în baza unei licitaţii. Este un lucru foarte bun pentru călători şi contribuabili, pentru că prin aceste proceduri competitive vom avea acces la operatorul ce va solicita subvenţia cea mai mică pentru nivelul de servicii pe care i-l cerem”, a spus Roșeanu.

Potrivit acestuia, noile trenuri ar putea fi livrate încă din acest an iar din 2024 „să înceapă să vină celelalte 36 de trenuri şi, corelat cu celelalte două licitaţii de pe PNRR, respectiv cea de trenuri pe hidrogen şi rame de lung parcurs, plus cea pe care o avem finanţată prin Programul Operaţional Transporturi (POT), am ajunge la un aproximativ de 120 de trenuri noi”.

Noile trenuri vor fi de trei ori mai mari decât Săgețile albastre

Dimensiunea trenurilor este de la dublu în sus, adică primele care vin sunt cam triple faţă de Săgeţile albastre din punct de vedere al capacităţii.

Tot pe zona aceasta de material rulant, oficialul ARF și-a exprimat speranța ca până la sfârşitul anului să fie realizată o formă avansată a unei strategii de achiziţii şi închirieri pe termen lung. „Până acum, aceste achiziţii, dincolo de faptul că sunt ultra-necesare - toată lumea ştie care este calitatea materialului rulant din România - au fost rezultatul unor decizii ad-hoc. Astfel, la începutul anului, când a mai scăzut un pic din presiunea licitaţiilor - pentru că suntem în fazele de implementare a lor - am demarat şi lucrul la o astfel de strategie de achiziţii de material rulant.

De anul trecut, legislaţia în domeniul feroviar chiar ne obligă să avem o astfel de strategie, corelată cu strategia de dezvoltare a serviciilor feroviare. Acum există şi cadrul legal prin care sistemul feroviar de stat central poate să colaboreze cu autorităţile locale pentru aşa-zisele servicii de tren metropolitan şi, atunci, este încă un element de care se va ţine seama când facem acest plan de investiţii şi, pe baza acestei strategii şi a planului investiţional din spate, vom putea să venim în întâmpinarea Ministerului Finanţelor, Guvernului atunci când există surse de finanţare, să avem deja pregătite proiectele apte de finanţare”, a spus Roșeanu.

Întrebat în ce stadiu se află ARF cu licitaţia care vizează achiziţia trenurilor pe hidrogen, Roșeanu a spus că a fost trimisă documentaţia la ANAP pentru avizare. „De regulă, în 10 zile ei ne trimit avizul, deci încercăm ca în două săptămâni să avem atât observaţiile lor prelucrate şi să se publice efectiv în SICAP. Este una din priorităţile noastre. Ne-am mobilizat după anulare să actualizăm cât mai repede, să derulăm procedura de consultare de piaţă. La fel, suntem pregătiţi pentru momentul când vin observaţiile de la ANAP, să le prelucrăm cât mai repede şi să devină publică licitaţia”, a spus el.