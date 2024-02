România este una dintre statele europene cu o pondere ridicată a surselor de energie regenerabilă

Sursele de energie regenerabilă, în 2022, au reprezentat 41,2% din consumul brut de electricitate la nivelul UE, o creştere cu 3,4 puncte procentuale faţă de 2021 (37,8%) şi mult înaintea altor surse de generare a electricităţii, cum ar fi energia nucleară (sub 22%), gaze (sub 20%) sau cărbune (sub 17%), arată datele publicate miercuri de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În 2022, cea mai mare parte a consumului de electricitate în Suedia provenea din surse regenerabile (83,3%), în special energie hidroelectrică şi energie eoliană, urmată de Danemarca (77,2%), cel mai mult energie eoliană, şi Austria (74,7%), în special energie hidroelectrică. Ponderi ridicate sunt şi în Portugalia (61%), Croaţia (55,5%), Letonia (53,3%), Spania (50,9%), Finlanda (47,92%), Germania (47,63%) şi România (43,72%).

La polul opus, cea mai redusă pondere a electricităţii din surse regenerabile era în Malta (10,1%), Ungaria (15,3%), Cehia (15,5%) şi Luxemburg (15,9%).

În total, sursele de energie regenerabilă au crescut cu 5,7% din 2021 în 2022.

Energia eoliană şi cea hidroelectrică au fost responsabile pentru mai mult de două treimi din electricitatea totală generată din surse de energie regenerabilă (37,5% şi, respectiv 29,9%). Restul de o treime din electricitate a venit de la energia solară (18,2%), biocombustibili solizi (6,9%) şi alte surse de energie regenerabilă (7,5%). Sursa cu cel mai rapid ritm de creştere este energia solară: în 2008 reprezenta doar 1% din electricitatea consumată în UE.

România are multe atuuri pe scena mondială în ceea ce priveşte sectorul energetic, în primul rând oamenii şi în al doilea rând faptul că are tot ceea ce îi trebuie în acest domeniu, susține Sebastain Burduja, ministrul Energiei.

„România are multe atuuri pe scena mondială în ceea ce priveşte sectorul energetic. În primul rând oamenii, dumneavoastră şi toţi ceilalţi experţi în sectorul energetic pe care România îi are.(...) În al 2-lea rând, România chiar este o ţară binecuvântată de Dumnezeu. Are tot ceea ce îi trebuie în sectorul energetic şi cred că această revoluţie energetică pe care suntem condamnaţi să o facem dacă vrem să rămânem competitivi, are toate ingredientele să fie un exemplu în România”, a spus Burduja la o conferinţă organizată de Comitetul Naţional Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR - CME).