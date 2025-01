Revolut stabilește un nou record în România: Peste un miliard de tranzacții în 2024

În 2024, Revolut a atins un nou prag în România, cu utilizatorii săi realizând mai mult de un miliard de tranzacții, ceea ce reprezintă o creștere de 58% față de anul anterior. Creșterea continuă a încrederii românilor în soluțiile fintech evidențiază succesul băncii digitale pe piața locală.

În 2024, Revolut și-a consolidat poziția ca partener financiar ideal pentru români, oferind un serviciu simplu și sigur pentru gestionarea finanțelor personale. În acest context, utilizatorii din România au depășit pragul de 1 miliard de tranzacții, ceea ce reprezintă o creștere de 58% față de 2023. Acest rezultat subliniază încrederea tot mai mare a consumatorilor români în serviciile fintech-ului global, prezent pe piața locală de șapte ani. Astfel, fiecare utilizator a realizat, în medie, 22 de tranzacții pe lună, ceea ce arată o adopție tot mai largă a aplicației și cardurilor Revolut.

Revolut, alegerea preferată a românilor în tranzacțiile comerciale

Revolut este una dintre cele mai utilizate metode de plată de către români, în special pentru cumpărăturile din magazinele online și fizice. Conform datelor disponibile, 519 milioane de tranzacții au fost realizate către comercianți în 2024, iar plățile cu cardul au crescut cu 54% față de anul anterior. Aceste tranzacții au vizat achiziții în supermarketuri, restaurante, farmacii și pe platformele de shopping online. Valoarea totală a tranzacțiilor cu cardul a crescut cu 57%, ajungând la 9,7 miliarde de euro.

De asemenea, utilizarea Revolut pentru transferurile instantaneu între utilizatori a crescut semnificativ, numărul tranzacțiilor P2P crescând cu 79% față de 2023, până la 138 milioane de tranzacții.

Cheltuielile românilor în 2024: Categoriile de consum

În ceea ce privește structura cheltuielilor, divertismentul a rămas principala categorie de buget, reprezentând 23% din totalul tranzacțiilor. Produsele non-alimentare, precum îmbrăcămintea, electronicele și electrocasnicele, au ocupat locul al doilea, cu 17%, urmate de alimente și produse de larg consum, cu 15%. Românii au cheltuit și pe transport (9%), servicii de alimentație publică (9%), turism (6%) și utilități (5%).

Datele Revolut arată că luna octombrie a fost cea în care s-au realizat cele mai multe plăți către comercianți (+4% față de luna anterioară), în timp ce luna iulie a marcat o creștere semnificativă a volumelor totale ale achizițiilor (+8%).

Tendințele de cheltuieli pe segmente de vârstă

Cea mai mare sumă cheltuită prin Revolut în 2024 a fost înregistrată de utilizatorii cu vârste între 25 și 45 de ani, care au cheltuit peste 3,2 miliarde de euro. Totuși, cea mai mare creștere a cheltuielilor a fost observată în rândul tinerilor cu vârste între 18 și 24 de ani (+94% față de 2023). Revolut a continuat să atragă și utilizatori mai în vârstă, cu o creștere de 49% a cheltuielilor în rândul celor de peste 55 de ani.

Diferențele între bărbați și femei în utilizarea Revolut

În ceea ce privește diferențele de gen, bărbații au continuat să cheltuiască mai mult prin Revolut, în principal pentru divertisment și shopping, însă femeile au avut o creștere mai mare a cheltuielilor (+59% față de 2023, comparativ cu +53% în cazul bărbaților).

Inovații și beneficii pentru utilizatori

Revolut a introdus în 2024 noi funcționalități care ajută utilizatorii să își gestioneze mai bine bugetele, inclusiv un instrument de analiză a cheltuielilor. Acesta le permite utilizatorilor să stabilească limite și să monitorizeze cheltuielile, prevenind astfel abuzurile financiare. Funcționalitatea de clasificare pe comercianți și categorii ajută utilizatorii să înțeleagă mai bine cum își alocă banii.

Mai mult, Revolut a lansat sistemul RevPoints, care recompensează utilizatorii pentru plățile efectuate cu cardurile de debit. Punctele acumulate pot fi transformate în beneficii precum mile de zbor, reduceri pentru servicii turistice și altele. Punctele pot fi transferate către parteneri precum British Airways, Air France, KLM, TAROM sau Air Europa, dar și către alte oferte disponibile în aplicație.

„Dinamica excepțională avută de Revolut anul trecut ne arată că am construit în timp un sistem financiar flexibil și sigur, ce rezonează perfect cu nevoile consumatorilor români. Rata de utilizare a crescut semnificativ în toate categoriile de vârstă, am văzut o intensificare a utilizării în rândul publicului feminin, iar instrumentele de siguranță a fondurilor introduse ne-au ajutat să construim o relație și mai de încredere cu publicul din România. Așa cum o arată și recenta campanie locală derulată cu îndrăgita artistă Theo Rose, Revolut nu mai este de mult doar un accesoriu al tinerelor generații, mereu la curent cu cele mai noi tendințe în tehnologie și cu un stil de viață alert. Azi, Revolut este banca de zi cu zi pentru milioane de români, iar întrebarea „Ai Revolut?” a devenit la fel de uzuală ca „Ce mai faci?”. Le mulțumim românilor pentru încrederea pe care ne-o arată și îi asigurăm că vom continua să fim în avangarda serviciilor financiare bazate pe tehnologii avansate, fideli poziționării noastre „Banking & Beyond”, a declarat Mariia Lukash, Head of Growth Revolut CEE Region.