Retailerii caută profitabilitatea, pe fondul creșterii inflației

Retailerii caută din ce în ce mai mult profitabilitatea pe fondul inflației și incertitudinilor politice și economice, potrivit concluziilor experților participanți la European Digital Commerce Summit

Companiile ar trebui să se axeze pe a aduce valoare adăugată clienților, în timp ce optimizează procesele, tehnologia și operațiunile, pentru a ține prețurile sub control.

„Concluzii multiple și extrem de interesante după evenimentul European Digital Commerce Summit, din 4 mai. Retailerii caută din ce în ce mai mult profitabilitatea, pe fondul inflației și incertitudinilor politice și economice”, au informat joi organizatorii EDC Summit.

La EDC Summit 2023 au participat zeci de speakeri de la companii de top din industrie, oferind perspective și informații valoroase despre tendințe, acțiuni, dar și date în premieră despre piața de ecommerce din România și regiune.

CEO-ul unui popular integrator de sisteme a subliniat că din ce în ce mai multe companii iau în considerare schimbarea platformei de comerț, în loc de simpla schimbare a modului în care arată magazinul online.

Cu toate acestea, s-a subliniat că arhitectura back-end este mult mai complexă decât pare, cu middleware, WMS, ERP, CRM, aplicații mobile și multe alte sisteme care trebuie integrate pentru a menține succesul unui magazin online. Nu este vorba doar despre cum arată magazinul, ci și despre cum funcționează și despre sistemele care îl susțin.

Apetitul pentru magazinele online este în creștere

De asemenea, apetitul pentru extinderea magazinelor online este în creștere. Astfel, tot mai multe companii iau în calcul deschiderea de marketplace-uri, dar și extinderea transfrontalieră. Există un mit conform căruia a intra intr-o terță țară este dificil din punct de vedere logistic, lucru demontat de reprezentantul FAN Courier.

Mai mult, companiile B2B caută din ce în ce mai mult eficientizarea operațiunilor, munca cu “agenții de teren” fiind învechită și frânând potențialul de evoluție al companiei. Albert Davidoglu, CEO al Macromex, a subliniat că dacă ar putea da timpul înapoi, ar digitaliza mult mai rapid compania și operațiunile sale.

Macromex, unul dintre jucătorii principali din industria alimentară românească, estimează o creștere a cifrei de afaceri în 2023 pentru divizia Horeca cu 20%, pe baza majorării volumelor de vânzări și a evoluției pozitive a numărului de clienți.

„În ultimii 3 ani am avut o evoluție pozitivă a numărului de clienti pe divizia Horeca, iar acest lucru s-a datorat modului în care am gestionat relația cu clienții nostri in pandemie, portofoliul de produse cu valoare adaugată, expertiza si consultanța oferită de echipa noastră, dar și platformei digitale de aprovizionare Bocado”, a spus Davidoglu.

Focusul curent al Macromex se axează pe produsele din categoriile strategice: Brutărie și Patiserie, Semipreparate, Produse gătite lent (sous vide), Legume și Cartofi specialități.