Reducerea primei RCA poate afecta serios sistemul de asigurări. Boloș: Trebuie făcut un calcul amănunțit

Reducerea valorii primei de asigurare înseamnă o posibilitate limitată de acoperire a costurilor asiguratorilor şi aceasta ar afecta pe termen lung sistemul, a declarat, miercuri seara, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

"Aici sunt calculele care se fac de către Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), dar vă daţi seama că o reducere a valorii primei de asigurare înseamnă că există o posibilitate limitată de acoperire a costurilor pe care le au asiguratorii. Iar dacă o astfel de reducere afectează pe termen lung sistemul de asigurări, nu cred că României îi lipseşte o nouă problemă în sistemul de asigurări. De aceea, am şi spus foarte pragmatic, cred, că trebuie făcut un calcul foarte în amănunt, pentru că e ca şi atunci când se solicită o facilitate pentru a fi obţinută din bugetul de stat, o facilitate fiscală, dar aceasta poate să genereze dezechilibre macroeconomice. Aşa este şi în sistemul de asigurări. Trebuie foarte multă prudenţă şi calculele sunt cele care spun adevărul", a spus Boloş, la Digi 24, referindu-se la solicitarea transportatorilor privind reducerea RCA.

Totodată, întrebat dacă vreuna dintre revendicările protestatarilor s-ar putea realiza, ministrul a reiterat că a fost stabilit un pachet de şase măsuri "pe care le-am socotit realizabile".

"Am avut un pachet de şase măsuri pe care le-am socotit că sunt realizabile. Era Legea prevenţiei, şi aici am fost total de acord să nu fim atât de duri în aplicarea amenzilor pentru fapte care nu ţin de zona de evaziune fiscală. Am fost de acord cu partea de simplificare procedurală ca viaţa agricultorilor şi transportatorilor să o facem să fie mai prietenoasă în relaţia cu statul. Am fost de acord să fie scutiţi de la plata impozitului pe profitul reinvestit în ferme şi profitul reinvestit de către transportatori. Am fost de acord ca pentru subvenţiile pe care le primesc să gândim o metodologie încât să nu fie impozitate cu impozitul pe profit şi, din punctul acesta de vedere, am identificat o modalitate de lucru cu dumnealor. Ceea ce am avut ca măsuri posibil de realizat şi de bun simţ...inclusiv un plan de investiţii pe termen lung care vizează agricultura. Pe lângă InvestAlim şi programul gândit de Guvern pentru susţinerea industriei alimentare, inclusiv investiţiile în infrastructura de irigaţii rămân o prioritate pentru ţara noastră şi s-a pus în discuţie să avem un mecanism de investiţii pe termen lung. Printr-un management mai bun am stabilit să le dăm o mână de ajutor pentru reducerea timpilor de trecere a frontierei. Şi, prin Autoritatea Vamală Română, avem planificat în cursul zilelor următoare să gândim proceduri simplificate pentru cei care sunt în categoria de risc fiscal scăzut şi să-i sprijinim mai ales pe calea aceasta birocratică a demersurilor pe care le fac în relaţia cu noi", a explicat Marcel Boloş.

Trebuie să fim atenţi la felul în care soluţionăm revendicările protestatarilor

Pe de altă parte, ministrul a spus că soluţionarea revendicărilor transportatorilor şi agricultorilor necesită atenţie şi prudenţă pentru că România şi-a luat angajamente faţă de Comisia Europeană, iar dacă ar fi luate unele măsuri acestea s-ar putea întoarce împotriva intereselor protestatarilor.

"Nu este un moment uşor. Am spus că revendicările dumnealor mi se par îndreptăţite şi cu toţii ştim că povara aceasta a lucrului greu se află pe umerii agricultorilor şi ai transportatorilor, în cele din urmă, că noi, ca Guvern, suntem alături de dumnealor şi am vrea ca toate aceste revendicări să le putem soluţiona. Dar, sigur, pe de altă parte, banii de la Comisia Europeană avem nevoie de ei. Avem aceste angajamente pe care ni le-am asumat faţă de Comisia Europeană, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi trebuie să fim foarte atenţi ca nu cumva aceste măsuri în cele din urmă să se întoarcă împotriva intereselor dumnealor. Pentru că nu vreau să mă gândesc la plăţile directe din agricultură, 13 miliarde de euro, ce s-ar întâmpla dacă România nu ar avea aceşti bani sau dacă, pentru o perioadă limitată de timp, ar avea clar aceşti bani suspendaţi? Deci trebuie să fim foarte, foarte prudenţi şi atenţi la felul în care avem şi soluţionăm aceste revendicări, pentru că ele ţin şi de angajamente pe care le avem faţă de Comisia Europeană. Aş enumera aici facilităţile fiscale care au fost eliminate pentru agricultori, pentru industria alimentară, pentru constructori, pentru IT şi pe care, sigur, ne-am dori să le repunem şi să le readucem să intre în vigoare, dar este o condiţie şi un angajament asumat de România pentru accesarea banilor europeni", a spus Marcel Boloş.

Deficitul bugetar a fost stabilizat la 5,7% din PIB

Ministrul Finanţelor a afirmat că politica de coeziune şi politica agricolă au aceleaşi reguli pe care le monitorizează Comisia Europeană. România are separat banii pentru politica agricolă, un buget de 19 miliarde de euro şi condiţiile pe care le avem cu privire la deficitul bugetar sunt comune pentru banii pe care îi avem alocaţi de la Uniunea Europeană şi din acest punct de vedere trebuie să fim foarte atenţi.

"De abia am stabilizat deficitul bugetar şi am reuşit să îl ţinem în jurul valorii de 5,7% din PIB şi trebuie să fim atenţi cum evoluează deficitul bugetar în continuare, pentru că suntem în afara programului de convergenţă şi Comisia poate să ia măsurile pe care le consideră necesare, dacă indisciplina aceasta bugetară continuă şi afectează pe mai departe, să zic aşa, interesul comun al Uniunii Europene", a spus Marcel Boloş.

El a explicat că măsura pe care o poate lua Comisia Europeană poate să privească atât politica de coeziune, adică banii de autostrăzi, de spitale, de modernizare şcoli, dar şi pe cei care privesc politica agricolă, unde avem plăţile directe, adică subvenţiile pentru agricultură, şi dezvoltarea infrastructurii rurale, unde iarăşi avem 6,5 miliarde euro.

Marcel Boloş a declarat că s-a întâlnit miercuri dimineaţă cu premierul Marcel Ciolacu şi au discutat despre revendicări şi felul în care ar urma să fie soluţionate.

Întrebat dacă România poate să renunţe la acciza la motorină, Marcel Boloş spus că măsura nu poate fi luată "în niciun caz".

"Este o directivă a Uniunii Europene şi regulile în ceea ce priveşte partea de accize şi taxa pe valoare adăugată sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene. Ceea ce putem face este subvenţionarea acestui preţ, cum îi spunem noi, la motorină şi acest lucru cred că este bugetat de către minister", a precizat ministrul Finanţelor.

De asemenea, el a fost întrebat dacă se poate "fără CASS în agricultură",

"Aceasta a fost într-adevăr solicitarea dumnealor, dar am precizat acest lucru că (...) trebuie să fim atenţi ca prin măsurile pe care le luăm să nu întoarcem şi să ne facem mai mult rău, oferind Comisiei Europene posibilitatea să ia cele mai radicale măsuri....Sunt peste 6,3 miliarde lei care sunt evaluaţi ca impact bugetar şi care provin din această facilitate pe care am avut-o privind CSS-ul la agricultură, industria alimentară, construcţii şi zona de IT şi gândiţi-vă că fiecare sumă neîncasată în buget duce la o creştere a deficitului bugetar, iar din această perspectivă noi suntem între ţările care au deficitele destul de consistente", a mai spus Marcel Boloş.

Totodată, el a precizat că în cazul în care protestatarii ar primi soluţionarea revendicărilor care ţin de partea fiscală, ar trebui să fie luate măsuri de ajustare fiscală.