Listarea Hidroelectrica, moment istoric. Iohannis: „România își va asigura sustenabil independența și securitatea energetică”

Listarea Hidroelectrica la Bursa de Valori București este un moment istoric pentru România, potrivit declarațiilor făcute miercuri de oficiali.

→ Imaginea 1/6: Compania Hidroelectrica a fost listată la Bursa de Valori Bucureşti, la sediul Băncii Naționale a României, în București. FOTO Inquam Photos / Sabin Cîrstoveanu

Iohannis: Companiile din energie deja listate au o capitalizare de 70 de miliarde lei

„Cele zece companii din domeniul energiei și gazelor naturale, deja listate, totalizează o capitalizare bursieră de peste 70 de miliarde de lei, reprezentând circa o treime din capitalizarea bursieră totală.

Aceste evoluții furnizează cel mai puternic mesaj că România este deschisă investitorilor și își cunoaște interesele, din punct de vedere strategic și economic, pentru a se impune ca jucător relevant la nivel regional, atât pe piața de capital, cât și în sectorul energetic.

Pe fondul vulnerabilităților generate de climatul socio-economic încă incert, sub presiunea războiului din vecinătate și a redresării post-pandemie, eforturile trebuie continuate în direcția unor politici economice responsabile, prudente, care să susțină consolidarea finanțelor publice și stabilitatea macroeconomică a României.

Progresele politicii monetare în privința încetinirii inflației, care a coborât aproape de 10% în ultimele luni, trebuie susținute și pe latura politicii fiscal-bugetare, astfel încât inflația să ajungă la sfârșitul anului la ținta oficială de 7% iar climatul economic să revină astfel pe culoarul stabilității.

În același timp, realizarea investițiilor și implementarea reformelor trebuie accelerate, în contextul în care Planul Național de Redresare și Reziliență și utilizarea integrală a fondurilor europene sunt obiective naționale esențiale.

Listarea de astăzi aduce beneficii nu doar pieței de capital, ci și companiei Hidroelectrica. Avantajele financiare, de vizibilitate, marketing și credibilitate a guvernanței corporative, de care se bucură în mod tradițional orice societate listată, vor genera pentru Hidroelectrica un important potențial de creștere, iar pentru acționari, o validare a deciziei lor de investiții.

Perspectivele pozitive pentru industria energetică națională au devenit incontestabile. În mai puțin de o lună, cei mai mari producători de energie – Nuclearelectrica, prin semnarea Acordului de sprijin pentru dezvoltarea Unităților 3 și 4 de la Cernavodă, și astăzi, Hidroelectrica, prin oferta publică inițială – au făcut pași consistenți și decisivi în direcția unei dezvoltări durabile. Sunt semnale importante că, pe termen mediu și lung, România își va asigura sustenabil independența și securitatea energetică”, a spus președintele României, Klaus Iohannis.

„Hidroelectrica este nu doar cel mai mare producător de energie, dar și cel mai important producător de energie verde, iar tranziția către o economie prietenoasă cu mediul, un obiectiv ambițios al Pactului Verde European, a devenit un avantaj competitiv considerabil în relația cu investitorii”.

Ciolacu: Trăim astăzi un moment istoric

”Trăim astăzi un moment istoric pentru România, listarea la bursă a celui mai important producător naţional de energie, Hidroelectrica. Vorbim despre cea mai valoroasă companie din energie, un exemplu că performanţa consolidată pe termen lung poate fi obţinută şi la societăţile de stat. Ca să ajungi la performanţă trebuie să existe resursă umană de calitate, inteligenţă, seriozitate şi profesionalism. Însă, dacă ne uităm doar la provocările din ultimii 3 - 4 ani, a fost şi ceva în plus: o continuă adaptare la provocările economice, atât interne şi regionale, cât şi la contextul geopolitic internaţional. Hidroelectrica a reuşit să facă asta, de aceea momentul de astăzi este chiar o confirmare a acestui succes”, a spus premierul.

Şeful Executivului a arătat că, pe lângă rezultatele financiare, Hidroelectrica s-a angajat şi în a servi direct interesele românilor, a furnizat energie electrică la un preţ corect, protejând cetăţenii împotriva speculei şi crizei energetice.

”Această abordare responsabilă şi orientată către consumator a ajutat populaţia şi a demonstrat că Hidroelectrica este o companie care înţelege aşteptările şi problemele românilor! De aceea, vreau să clarific astăzi că Hidroelectrica este şi va rămâne o companie a românilor! După listarea la bursă, Statul Român îşi păstrează integral participaţia de 80%. Astăzi, deschidem posibilitatea ca şi cetăţenii români şi alţi investitori instituţionali să devină acţionari şi să se bucure de succesul şi creşterea unei companii de succes”, a arătat Ciolacu.

Premierul a subliniat că este un pas esenţial pentru a democratiza şi a aduce această perlă energetică a ţării mai aproape de cetăţeni. ”Prin participarea ca acţionari, românii pot beneficia direct de potenţialul de dezvoltare al acestui mare producător energetic. Însă listarea la bursă aduce beneficii şi economiei româneşti în general. Atragerea de capital extern prin această listare va consolida poziţia României şi va susţine dezvoltarea economică a ţării. În plus, regulile stricte şi transparenţa cerute de piaţa de capital vor impune un control mai riguros care garantează responsabilitatea socială şi de mediu. Astfel, resursele naturale vor fi protejate şi utilizate într-un mod sustenabil şi responsabil”, a afirmat Marcel Ciolacu.

”Ştiu că Hidroelectrica are un plan ambiţios de dezvoltare în sectorul energiei verzi, pe care îl încurajăm şi susţinem. Aceste investiţii vor reduce dependenţa energetică faţă de Rusia şi vor consolida poziţia României în privinţa securităţii energetice şi a asumării unui rol mai curajos de jucător regional. O companie care a susţinut, nu o dată, peste 50% din consumul naţional de energie electrică, joacă azi un rol esenţial şi în menţinerea stabilităţii şi securităţii energetice a întregii regiuni. Mai ales în contextul războiului din Ucraina, acest fapt a permis României să contribuie la susţinerea Republicii Moldova, ajutorul nostru energetic fiind vital”, a mai spus el.

Isărescu: Bursa nu trebuie privită ca un loc de speculații

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat la evenimentul de listare a companiei Hidroelectrica la Bursa de Valori Bucureşti că mixul de producţie de energie din surse 100% regenerabile şi integrarea procesului tehnologic aduce avantaje competitive şi valoare atât companiei listate, cât şi economiei româneşti.

“Chiar în această sală, în noiembrie 1995, a reînceput activitatea la Bursa de Valori din Bucureşti. Noi suntem onoraţi să găzduim evenimentul prilejuit de listarea la Bursă a companiei Hidroelectrica, lider în producţia de energie electrică, principalul furnizor de servicii tehnologice necesare în Sistemul Energetic Naţional. Cea mai mare listare la Bursă chiar în această sală. Listarea la Bursă, cea mai mare din istoria Bursei de Valori din Bucureşti, reprezintă, spunem noi, un efort de echipă pe parcursul mai multor ani. Impactul activităţii companiei este mult mai mare, fiind reflectat zilnic în lanţul de furnizori şi clienţi, în vieţile beneficiarilor persoane fizice. Mixul de producţie de energie din surse 100% regenerabile şi integrarea procesului tehnologic aduce avantaje competitive şi valoare atât companiei listate, cât şi economiei româneşti şi societăţii româneşti în general”, a declarat, miercuri, Mugur Isărescu.

El a precizat că, la 28 de ani de la reînfiinţare, Bursa de Valori Bucureşti îşi dă examenul de maturitate.

“În urmă cu mai mult de aproape 30 de ani, pornind de la zero, companiile româneşti listate în prezent la Bursa de Valori din Bucureşti au acum o capitalizare cumulată de aproximativ 42 de miliarde de euro, o cifră prin sine impresionantă. Creşterea poate fi mai puţin rapidă de când am fi dorit noi, noi, cei care am participat atunci, în 95, la inaugurarea Bursei, am fi vrut să ne dezvoltăm mai repede, să mergem mai repede. Această creştere însă a fost continuă şi a marcat o consolidare treptată. Banca Naţională a României, ca prim partener al Bursei de Valori şi găzduitor al Bursei de Valori, pune mare preţ nu numai pe dezvoltarea rapidă, dar pe o abordare chibzuită, sustenabilă, pe termen lung. Astăzi, la 28 de ani de la reînfiinţare, având în vedere această dezvoltare sustenabilă, dar şi aceasta listare record pentru zona noastră, eu spun următoarele lucruri: Bursa de Valori din Bucureşti îşi dă astăzi examenul de maturitate”, a explicat guvernatorul Băncii Naţionale a României.

Isărescu a mai declarat că Bursa nu trebuie să fie privită ca un loc de speculaţii.

“Ancorarea finanţării la nivelul României pe doi piloni, cel bancar şi cel al pieţei financiare bursiere cred eu că nu poate aduce decât avantaje atât pe termen scurt, cât şi pe mediu şi lung. Bursa nu trebuie să fie privită ca un loc de speculaţii, dar ca un loc de finanţare pe termen lung, solid al întreprinderilor”, a mai transmis guvernatorul BNR.