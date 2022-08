Raport: Nu e realist ca România să spere la o aderare rapidă la zona euro în lipsa unei consolidări fiscale durabile

Aderarea la zona euro este o prioritate pentru Rom├ónia ┼či ├«ntrune┼čte consens ├«n clasa politic─â, ├«ns─â deficitele mari ┼či fragilitatea balan┼úei externe reprezint─â piedici majore ├«n calea intr─ârii ├«n MCS2 ├«n perspectiva imediat─â ┼či apoi aderarea propriu-zis─â, relev─â Raportul de analiz─â a convergen┼úei "Rom├ónia - Zona Euro MONITOR" nr. 10/2022, coordonat de academicianul Daniel D─âianu, conform Agerpres.

În lipsa unei consolidări fiscale durabile nu este realist de a spera într-o aderare rapidă, atrag atenţia autorii lucrării.

"Comunicarea Consiliului din 1 iunie 2022 privind Decizia de aderare a Croa┼úiei la zona euro (CE, 2022c; Consiliu, 2022c) reitereaz─â faptul c─â aderarea la zona euro r─âm├óne o decizie politic─â, ├«ns─â problema de fond este aceea┼či ca ├«nainte de pandemie: capacitatea statului membru candidat de a preveni vulnerabilit─â┼úile macroeconomice ┼či financiare ┼či de a avea o capacitate durabil─â de absorb┼úie a ┼čocurilor ┼či a dezechilibrelor macroeconomice (Darvas, 2019).

Adoptarea euro va costa b─âncile locale din Croa┼úia aproximativ 1 miliard kuna (circa 133 milioane euro) pe an sub form─â de comisioane de conversie ┼či ├«ntre 80 ┼či 100 milioane euro - cheltuieli necesare pentru adaptarea serviciilor IT ┼či a re┼úelelor de bancomate conform unei evalu─âri a Asocia┼úiei Croate a B─âncilor (2022).

Concluziile prezentate de BCE ┼či CE ├«n Rapoartele de convergen┼ú─â (CE, 2022d) publicate la data de 1 iunie a.c., care evalueaz─â progresele ├«nregistrate de Bulgaria, Cehia, Croa┼úia, Ungaria, Polonia, Rom├ónia ┼či Suedia - cele ┼čapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat legal s─â adopte moneda euro - converg ├«n totalitate:

(i) numai Croa┼úia ┼či Suedia ├«ndeplinesc criteriul de stabilitate a pre┼úurilor; (ii) toate statele membre ├«ndeplinesc criteriul privind finan┼úele publice, cu excep┼úia Rom├óniei, care este singurul stat membru aflat ├«n Procedur─â de Deficit Excesiv (PDE); (iii) Bulgaria ┼či Croa┼úia ├«ndeplinesc criteriul cursului de schimb; (iv) Bulgaria, Croa┼úia, Cehia ┼či Suedia ├«ndeplinesc criteriul ratei dob├ónzii pe termen lung; (v) Croa┼úia ├«ndepline┼čte cele patru criterii de convergen┼ú─â nominal─â, iar legisla┼úia sa este pe deplin compatibil─â cu cerin┼úele TFUE", se spune ├«n document.

Potrivit lucr─ârii, raportul de convergen┼ú─â al Croa┼úiei (CE, 2022d) a fost discutat ├«n comitologia european─â (Comitetul Economic ┼či Financiar ┼či Consiliul Ecofin); de asemenea, a fost adoptat─â propunerea pentru o decizie a Consiliului ┼či un regulament al Consiliului privind introducerea euro ├«n Croa┼úia, la data de 1 ianuarie 2023.

La finalul lunii iunie 2022 a fost transmis─â o scrisoare a Pre┼čedin┼úiei Consiliului c─âtre Consiliul European cu privire la propunerea de extindere a zonei euro; de asemenea, Consiliul European a fost informat cu privire la ├«ndeplinirea pa┼čilor ├«n procedura institu┼úional─â european─â prin care se va permite Croa┼úiei s─â adere la zona euro. Urmeaz─â ratificarea deciziei europene de c─âtre cele 27 de parlamente na┼úionale din toate statele membre.

"├Än timp ce autorit─â┼úile din Bulgaria reitereaz─â obiectivul de aderare la zona euro ├«n anul 2024, ├«n alte state membre din afara zonei euro - Polonia, Cehia, Ungaria - parcursul c─âtre moneda unic─â european─â nu pare s─â constituie o prioritate ├«n actuala conjunctur─â, aten┼úia fiind puternic focalizat─â pe gestionarea crizei energetice ┼či a impactului economico-social al r─âzboiului din Ucraina, precum ┼či pe eforturile de st─âvilire a infla┼úiei ┼či evitare a unei recesiuni puternice", subliniaz─â autorii.