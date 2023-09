Probleme cu motorina în toată lumea: Rafinăriile nu mai pot produce suficient combustibil

Companiile de rafinare din întreaga lume nu pot să producă suficientă motorină, ceea ce deschide un nou front inflaţionist şi lipseşte economiile de un carburant care asigură funcţionarea industriei şi transportului, transmite Bloomberg.

Chiar dacă cotaţiile la petrol sunt în creştere accelerată, ajungând vineri la bursa de la Londra până aproape de 95 de dolari per baril, acest avans este unul modest comparativ cu explozia cotaţiilor la motorină. Pe piaţa din SUA preţurile la motorină au trecut joi de 140 de dolari per baril, cel mai ridicat nivel înregistrat vreodată pentru acest moment al anului. Preţurile de referinţă în Europa au crescut şi ele cu 60% în ultimele luni.

Şi lucrurile ar putea să se înrăutăţească. Arabia Saudită şi Rusia au redus producţia de ţiţei mai dens care este folosit la fabricarea de motorină. În data de 5 septembrie, cele două state care sunt liderii de facto ai alianţei OPEC+ au anunţat că vor prelungi reducerile de producţie până la finele anului, o perioadă în care în mod tradiţional creşte cererea de motorină.

"Suntem în pericol să vedem noi tensiuni pe piaţă, în special pentru distilate, în lunile de iarnă. Companiile de rafinare au probleme în a ţine pasul cu cererea", a declarat Toril Bosoni, responsabil pentru piaţa petrolieră la Agenţia Internaţională a Energiei, făcând referire la o categorie de combustibili care include şi motorina.

Situaţia actuală este una dificilă pentru rafinăriile din întreaga lume, care timp de mai multe luni au fost nevoite să reducă producţia. Temperaturile ridicate înregistrate în această vară în emisfera nordică au forţat multe rafinării să opereze la un nivel sub cel normal. În plus, rafinăriile au fost presate să fabrice alte produse precum combustibil pentru aviaţie şi benzină, în cazul cărora cererea şi-a revenit mai rapid, susţine Callum Bruce, analist la Goldman Sachs Group Inc.

Restricţionarea aprovizionării cu motorină are consecinţe economice. Creşterea cotaţiilor futures în SUA a fost influenţată şi de faptul că firmele de transport rutier au achiziţionat cantităţi mari.

"Motorina este carburantul folosit de un camion de mare tonaj care mută produsele de la fabrică până pe piaţă, aşa că atunci când preţurile explodează, aceste costuri mai mari cu transporturile sunt transferate pe seama firmelor şi consumatorilor", spune Clay Seigle, director global de servicii petroliere la Rapidan Energy Group. Potrivit acestuia, deşi există speranţe că economia americană poate evita recesiunea, "o creştere a preţurilor la energie, fie că este vorba de preţurile la benzină sau la motorină, ar putea submina o mare parte din progresele obţinute. Acest risc nu este ignorat la Washington având în vedere că se apropie sezonul campaniei electorale", adaugă Clay Seigle.

Situaţia pe piaţa de motorină ar fi putut fi mult mai gravă însă ritmul de creştere a consumului nu a fost la fel de robust ca pe alte segmente ale pieţei. Cel mai recent raport al Agenţiei Internaţionale a Energiei estimează că în acest an consumul mondial de motorină a crescut cu 100.000 de barili pe zi. Comparativ, consumul de benzină a crescut cu aproape 500.000 de barili pe zi iar cel de combustibil pentru aviaţie şi kerosen a crescut cu peste un milion de barili pe zi.