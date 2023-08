Piața imobiliară din China, din nou în impas: după Evergrande, și alți dezvoltatori s-au supraîndatorat

La doi ani după necazurile legate de datoriile dezvoltatorului Evergrande, îngrijorările legate de sectorul imobiliar din China vin din nou în prim-plan, scrie CNBC.

Country Garden, unul dintre cei mai mari dezvoltatori, a ratat două plăți de cupoane pentru obligațiuni în dolari care erau scadente duminică, scrie CNBC.

Acțiunile Country Garden listate la Hong Kong au încheiat miercuri cu peste 1,7% în scădere, după scăderi abrupte la începutul săptămânii.

„Cu vânzările totale de locuințe ale Chinei în scădere de la an la an, o scădere a prețurilor locuințelor de la o lună la lună și o creștere economică slăbită, problemele pe care le are un alt dezvoltator imobiliar și chiar unul foarte mare, este ultimul lucru de care autoritățile chineze au nevoie în acest moment”, potrivit Sandra Chow, co-șef al Asia Pacific Research pentru CreditSights, care este o unitate a Fitch Group.

Un reprezentant de relații cu investitorii pentru Country Garden nu a negat informațiile din presă cu privire la plățile ratate și nu a clarificat planurile de plată ale companiei, au declarat Chow.

Raportul a evidențiat o răspândire negativă a sentimentului pieței către alți dezvoltatori, cum ar fi Longfor.

Prețurile caselor în atenție

Piața imobiliară masivă din China a rămas lentă, în ciuda semnalelor recente ale politicilor Chinei. În jurul subiectului sensibil al prețurilor locuințelor rămân incertitudini.

„Suntem îngrijorați de faptul că, pe măsură ce orașele mari ridică restricțiile locale privind proprietatea, aceasta va reduce cererea în orașele de nivel inferior, care reprezintă 70% din volumul național de vânzări de case noi și sunt adevărații motrici ai cererii de mărfuri și a activității de construcții”, au spus analiștii Nomura. într-un raport recent.

„Suntem, de asemenea, îngrijorați de faptul că simpla reducere a restricțiilor privind vânzările de locuințe existente fără ridicarea restricțiilor privind achiziționarea de locuințe poate crește oferta și scădea prețurile caselor”, se arată în raport.

În ultimii câțiva ani, autoritățile chineze au încercat să reducă speculațiile alimentate de datorii pe piața imobiliară masivă – și fierbinte – a țării. În 2020, Beijingul a reprimat dependența ridicată a dezvoltatorilor de datorii pentru expansiune.

Evergrande, foarte îndatorat, a intrat în incapacitate de plată la sfârșitul anului 2021, urmat de alții.

Cu această încredere slăbită, sectorul proprietății private va rămâne probabil un obstacol pentru creșterea țării pentru restul anului.

Anul trecut, mulți oameni au oprit plățile ipotecare după o întârziere în primirea caselor pe care le cumpăraseră. Majoritatea apartamentelor din China sunt vândute înainte de a fi finalizate.

„După ce urmăresc dacă dezvoltatorii reușesc să completeze locuințe pentru alte familii, puține familii chineze sunt dispuse să plătească în avans pentru noi locuințe”, au declarat analiștii Rhodium Group într-o notă de săptămâna aceasta. „Cu această încredere slăbită, sectorul proprietății private va rămâne probabil un obstacol pentru creșterea economică a țării pentru restul anului.”

Imobiliare și industriile conexe au reprezentat aproximativ un sfert din economia Chinei.

Redmond Wong, strateg de piață la Saxo Markets Hong Kong, a declarat că Country Garden va fi „foarte dificil, dacă nu imposibil” să refinanțeze – iar alți dezvoltatori chinezi s-ar confrunta cu dificultăți în a strânge bani ca urmare, în special în offshore.

El a subliniat că, de când China și-a început campania de reducere a efectului de levier în 2016, este foarte puțin probabil ca statul să intervină pentru a salva dezvoltatorii imobiliari. „Cea mai probabilă modalitate pentru Country Garden sau dezvoltatorii chinezi în situații similare de a evita implicite va fi vânzarea de active”, a adăugat Wong.

Dezvoltatorii deținuți de stat se remarcă

Dezvoltatorii de stat din China s-au descurcat în general mai bine în cea mai recentă criză imobiliară.

Country Garden a avut cea mai slabă performanță de vânzări până acum în acest an printre cei mai mari 10 dezvoltatori imobiliari din China, cu o scădere de 39% a vânzărilor de la an la an, potrivit datelor publicate de E-House Research Institute.

Vanke a fost singurul celălalt dintre cei 10 dezvoltatori care a înregistrat o scădere a vânzărilor de la an la an pentru perioada ianuarie-iulie, în scădere cu 9%, arată cercetarea.

Celelalte nume erau în mare parte deținute de stat, cum ar fi Poly Development, care s-a clasat pe primul loc cu o creștere a vânzărilor de 10% în acea perioadă, potrivit analizei.

Dar asta a avut un impact redus asupra prețurilor caselor în general.

Nomura a subliniat într-un raport separat că prețurile medii ale caselor existente au scăzut cu 2% în iulie față de luna anterioară, mai rău decât scăderea de 1,4% din iunie, pe baza unui eșantion de date al Institutului de Cercetare Beike din 25 de orașe mari.

Nivelul din iulie este cu 13,4% sub nivelul maxim istoric de acum doi ani, se arată în raportul Nomura.

Media mobilă pe șapte zile a vânzărilor de case noi din 6 august a scăzut cu 49% față de 2019, potrivit Nomura. Este mai rău decât scăderea de 34,4% din săptămâna precedentă.

Mult mai multă avere a gospodăriilor chinezești a fost blocată în proprietăți decât este cazul în multe alte țări.

Controalele stricte ale capitalului fac, de asemenea, dificil pentru oamenii din China să investească în afara țării, în timp ce piețele financiare locale sunt mai puțin mature decât cele din țările dezvoltate.

„În acest moment, oamenii reevaluează ceea ce va fi o investiție bună în viitor”, a declarat Liqian Ren, liderul investițiilor cantitative la WisdomTree, într-un interviu săptămâna trecută.

„De la începutul anului trecut, oamenii încep să realizeze că prețurile imobiliare nu cresc”, a spus Ren.