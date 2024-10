Pensiile militare vor fi recalculate. Nicolae Ciucă nu va primi mai mulți bani

Proiectul de lege care prevede recalcularea pensiilor militare a trecut de Camera Deputaților cu 231 de voturi „pentru” și 31 „împotrivă”. Acum, propunerea urmează să intre în Senat, unde va fi din nou discutată și votată.

Pensiile militare, potrivit noii legi, ar urma să fie indexate în raport cu solda sau salariul de grad sau de funcţie, informează Agerpres.

„Cuantumul pensiilor militare de stat se actualizează ori de câte ori se majorează solda de grad/salariul gradului profesional şi/sau solda de funcţie/salariul de funcţie al militarilor, poliţiştilor şi funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, în procentajele stabilite la art. 29 şi 30 (pentru pensiile de serviciu - n.r.) şi în funcţie de vechimea valorificată prin ultima decizie de pensie, (...)

Astfel: potrivit gradului militar/profesional avut la data trecerii în rezervă/încetării raporturilor de serviciu şi a mediei soldelor de funcţie/salariilor de funcţie şi a drepturilor băneşti, care fac parte din baza de calcul folosită pentru stabilirea pensiei militare de stat, conform legii, şi valorificate în ultima decizie de pensie, ale căror drepturi au fost deschise înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi”, prevede actul normativ.

În plus, liberalii au propus un amendament care elimina o măsură din propunerea de lege, privind militarii care lucrează în cadrul Guvernului, parlamentarii, secretarii și subsecretarii de stat. Aceștia sunt excluși din recalcularea pensiei.

Dacă amendamentul ar fi trecut, pensia lui Nicolae Ciucă, care în prezent este de 18.000 de lei, ar fi crescut cu 20%, adică cu aproape 4.000 de lei.

Președintele Camerei Deputaților Daniel Suciu spune despre proiectul de lege că este propus doar în contextul campaniei electorale de către PNL.

„Nu obişnuiesc şi nu obişnuim să intrăm în concursuri de popularitate. Am spus de la bun început că un asemenea proiect de lege nu se face pentru campanie electorală sau pentru a favoriza pe cineva sau pe altcineva. De aceea am privit cu regret şi cu oarecare supărare modalitatea prin care cei de la Partidul Naţional Liberal au încercat să îşi facă campanie cu acest proiect. (..) Am spus încă de la bun început că susţinem acest proiect de lege, dar avem nevoie, întrucât discutăm totuşi de un impact financiar, avem nevoie şi de o fişă financiară, aşa cum se face la orice proiect de lege”, a explicat Daniel Suciu.

În documentul aprobat în ultima ședință, Executivul scrie că această majorare ar însemna cheltuieli anuale de aproximativ 900 de milioane euro.

Deputatul USR Claudiu Năsui spune despre proiect că nu își propune să rezolve inechitățile din sistemul de pensie, dintre pensionarii normali, cei contributivi și speciali, ci ale pensionarilor speciali.

"Inechităţi. Asta este justificarea pentru acest proiect de lege, să rezolvăm inechităţile din sistemul de pensie, dar nu inechităţile dintre pensionarii normali, dintre pensionarii contributivi şi pensionarii speciali, nu acelea sunt inechităţile care deodată au surprins majoritatea parlamentară, ci inechităţile dintr-o categorie de pensionari speciali"

Totuși, deputatul PNL Florin Roman spune că prin această propunere s-a făcut dreptate.

„Astăzi, facem dreptate, îndreptăm inechităţile introduse prin ordonanţa de urgenţă la momentul respectiv şi cred că ar fi bine să ascultaţi şeful de partid să nu atacaţi o instituţie a statului român pentru că este campanie electorală", a adăugat Roman.