Până sâmbătă, ANAF face controale în toată țara. Sunt vizate firmele din comerț și servicii

În perioada 24 - 29 aprilie, inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală (DGAF) desfășoară acţiuni de control operativ la nivel naţional, fiind vizate firmele din comerț și servicii.

Firmele care vor face obiectul verificărilor ANAF sunt din domeniul comerțului cu amănuntul și prestării serviciilor direct către populație, precum și în alte domenii economice în care, urmare analizelor de risc efectuate la nivelul instituției pe baza informațiilor deținute, au fost identificate fenomene de indisciplină financiară ori slabă conformare la declarare.

Astfel, în primele două zile ale acestei acțiuni, inspectorii DGAF au verificat 378 operatori economici și au aplicat 329 sancțiuni contravenționale în valoare totală de 1.647.721 lei, din care amenzi în cuantum de 1.607.000 lei și confiscări în valoare totală estimată de 40.721 lei. Totodată, au fost estimate implicaţii fiscale datorate suplimentar în valoare de 34.865 lei.

Direcţia generală antifraudă fiscală din cadrul ANAF acționează permanent pentru destructurarea lanţurilor tranzacţionale organizate în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi pentru reducerea evaziunii fiscale, în vederea atingerii obiectivului strategic de creștere a gradului de conformare voluntară la declarare și plată.

Acțiunile de control vor continua în perioada următoare.

„Recomandăm tuturor operatorilor economici să fiscalizeze veniturile obținute din activitățile desfășurate, iar pe cumpărători îi îndemnăm să solicite bon fiscal pentru fiecare bun sau serviciu achiziţionat”, a informat ANAF.

În urmă cu câteva săptămâni, președintele ANAF, Lucian Heiuș, spunea că sunt vizați de inspecțiile fiscale cei care au avut vânzări anul trecut de peste 100.000 de euro, nu cei care vând din casă bicicleta copilului, schiurile care au rămas mici, clăparii.

"Discutăm de fapte de comerţ care nu sunt autorizate. După ce am făcut acea verificare pe tranzacţiile care s-au făcut, ca urmare a informaţiilor din declaraţia 395 - şi am constatat că sunt peste 20.000 şi cu un volum de aproape 2 miliarde lei, am stabilit un prag de analiză de risc a noastră (...) Am zis să începem cu cei mai mari, cei mai mari fiind o persoană care a vândut prin comerţ online de 44 milioane lei, 9 milioane de euro, şi nu a declarat nimic. Mie mi se pare că omul ăla e şi sărit un pic de pe fix. Cum să vinzi de 9 milioane de euro fără să declari nimic? Este clar că sfidezi orice regulă de bun simţ", a spus Lucian Heiuş, la conferinţa de lansare a Campaniei "Acceptă plata cu cardul".