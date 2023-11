Orașele care vor să își ocupe deficitul de angajați cu migranți se confruntă cu un surplus de aplicanți

O întârziere de luni de zile în procesarea permiselor de muncă complică eforturile guvernului american de a ajuta orașe precum New York să facă față numărului de până la 9 milioane de dosare.

Într-un efort de a atenua unele dintre aceste presiuni, administrația Biden a anunțat recent că aproape 500.000 de venezueleni se califică acum pentru permise de muncă temporare. Dar un blocaj tot mai mare la agenția responsabilă cu imigrația, care se confruntă cu probleme de bani, amenință acum această soluție.

Dincolo de aceasta, încetinirea ar putea, de asemenea, să deraieze redresarea pieței muncii din SUA. Lucrătorii născuți în străinătate, care au mai multe șanse să ocupe posturi în sectoarele în care întreprinderile au avut cele mai mari dificultăți de angajare, au ajutat la atenuarea loviturii lipsei de forță de muncă fără precedent în timpul redresării pandemiei, reducând în același timp presiunea asupra salariilor.

Președintele Rezervei Federale, Jerome Powell, a citat în repetate rânduri imigrația ca fiind un factor-cheie care a contribuit la o creștere generală a numărului de lucrători disponibili. Atât participarea mai mare la forța de muncă, cât și o revenire a imigrației ajută economia, a declarat Powell la o conferință de presă din 1 noiembrie. „O parte din motivul pentru care PIB-ul este atât de ridicat se datorează faptului că obținem această ofertă”, a spus el, referindu-se la produsul intern brut.

Dar contribuția imigrației la piața muncii încetinește rapid. Potrivit datelor neajustate ale Biroului de Statistică a Muncii, lucrătorii născuți în străinătate au reprezentat puțin peste un sfert din creșterea netă a forței de muncă din ultimul an, în scădere de la peste 95% în cei doi ani anteriori.

Contribuția imigranților la redresarea pieței muncii din SUA se diminuează

Sondajul utilizat de BLS definește drept „născuți în străinătate” toți lucrătorii născuți în afara SUA din părinți străini, indiferent de statutul de imigrare sau de naționalitate. Teoretic, datele iau în considerare atât lucrătorii legali, cât și pe cei fără documente, deși este posibil ca cifrele să nu surprindă întreaga amploare a creșterii recente a numărului de treceri de frontieră.

Pentru a face față crizei tot mai mari a migranților, o inițiativă la care a apelat administrația Biden este programul „Statut de protecție temporară” (Temporary Protected Status). În cadrul TPS, migranții din 16 țări considerate nesigure de către Departamentul pentru Securitate Internă, care se află deja în SUA, pot solicita un permis care să le acorde dreptul de a căuta un loc de muncă pentru o perioadă determinată.

Până în această vară, existau aproape 350.000 de cereri TPS în așteptare de procesare. Majoritatea erau venezueleni care, la ultima numărătoare, se confruntă cu timpi de așteptare de aproximativ 19 luni. În general, Serviciile de Cetățenie și Imigrare ale SUA, agenția care supraveghează imigrația legală, a înregistrat un număr record de aproape 9 milioane de cereri în așteptare.

Acest lucru se va înrăutăți în cadrul unui plan lansat în septembrie de Casa Albă, care este conceput pentru a oferi până la 472.000 de venezueleni în plus cu permise de 18 luni. Extinderea programului a fost un răspuns la orașe precum New York, care au fost solicitate sub presiunea migranților trimiși de la granița de sud de state precum Texas.

Mirror Lake Inn Resort & Spa din Lake Placid, New York, este una dintre cele 379 de întreprinderi care au fost de acord să angajeze migranți prin intermediul unui plan anunțat de guvernatorul Kathy Hochul pentru a găsi candidați pentru aproximativ 18.000 de locuri de muncă vacante în acest stat.

În fiecare an, în timpul sezonului de vârf de vară și de iarnă, stațiunea aduce aproximativ 30 de studenți internaționali cu o viză de patru luni. Aceștia îndeplinesc o serie de slujbe, inclusiv menajere și muncă la recepție, pentru până la 20 de dolari pe oră. Mirror Lake le oferă, de asemenea, locuințe la fața locului.