Oferte spectaculoase de Black Friday: cazare de la 100 de lei sau croaziere de 23 de zile în Oceanul Indian. Românii își schimbă mai rar telefoanele

Românii au părut extrem de interesați de cumpărături de Vinerea Neagră din acest an, atrași fiind de ofertele spectaculoase puse la bătaie de comercianți inclusiv în ceea ce privește sejururile.

Potrivit comercianților, românii își schimbă mai rar telefoanele, dat fiind că astfel de produse au „picat” pe locul 7 în clasament, după televizoare și console, dar înaintea electrocasnicelor mici.

Potrivit eMag, în topul celor mai comandate produse se află:

93.000 de produse fashion & sport

519.000 de produse cosmetice, suplimente și îngrijire personală

620.000 de băuturi, băcănie, hrană pentru animale și curățenie

344.000 de jucării și articole pentru copii

122.000 de laptopuri, IT, birotică, papetărie și cărți

87.000 de tv, audio-video și gaming

150.000 de telefoane, tablete, wearables și caști

146.000 de electrocasnice mici

178.000 de produse de mobilă și casă

Minutul de aur a fost la ora 07:18 a zilei de vineri, comanda cu numărul cel mai mare cuprinzând 53 produse diferite din 24 de categorii precum mobilă, electrocasnice mici, articole sportive, produse pentru gătit, eletronice mari, produse pentru casă, în valoare de 17.000 de lei.

Cazare de la 100 lei/noapte

În ultimii ani, Black Friday a devenit un fenomen de masă în România, iar reducerile nu se mai limitează doar la produse electronice sau fashion. Travelminit.ro duce tradiția acestui eveniment comercial și în turism, oferind reduceri semnificative la pachetele de vacanță din toată țara. Din 8 noiembrie, pasionații de călătorii vor putea beneficia de reduceri între 30% și 50% la sute de pachete de vacanță. Pachetele de vacanță sunt disponibile la cele mai mici tarife din an, începând de la 100 lei/noapte, o oportunitate ideală pentru cei care doresc să își rezerve acum următoarea vacanță.

Travelminit.ro este platforma care, în ultimii ani, a înglobat ofertele unui număr foarte mare de hoteluri și pensiuni din România și a reușit să implementeze o adevărată campanie de Black Friday și în turism, domeniu în care prețurile nu diferă în funcție de volum, ca în cazul altor produse promovate de Black Friday.

„Pregătim această campanie de cel puțin două luni, timp în care am discutat cu mulți hotelieri și proprietari de pensiuni din România. Împreună cu ei am reușit să implementăm reduceri între 30 și 50% la multe pachete de vacanță, astfel că sloganul nostru pentru acest an și marea noastră dorință este de a convinge românii că merită să aibă mai mult de o vacanță pe an și pot să o facă dacă profită de aceste perioade de reduceri.” a declarat Timea Imecs-Ambrus, CEO Travelminit.ro.

Plata cu cardul de vacanță pentru pachetele reduse de Black Friday

Un procent semnificativ din rezervările din anii anteriori a fost făcut folosind cardurile de vacanță astfel că românii eligibili pentru astfel de facilități au putut maximiza valoarea voucherelor de vacanță folosindu-le și în perioada cu reduceri foarte mari. Specialiștii platformei Travelminit.ro estimează că în acest an peste 30% dintre rezervările de Black Friday vor fi făcute folosind cardul de vacanță.

Oferte speciale cu reduceri de până la 50% pentru pachete de cazare populare

Printre cele mai atractive oferte se numără și pachetele care oferă reduceri de până la 50% pentru vacanțele la unități de cazare de top. Românii care doresc să își rezerve vacanță de vară încă de acum, beneficiază de reduceri de până la 62% la un popular hotel din stațiunea Neptun - Olimp, prețul cu demipensiune pentru o noapte de cazare (până la 2 adulți și 2 copii), începând de la 535 lei/cameră/noapte.

Reduceri de minim 50% au și vacanțele la Poiana Brașov, Porumbacu de Sus sau Viștișoara, în Munții Făgărașului.

După Black Friday, reducerile continuă cu Săptămâna Albă a sejururilor, care aduce noi oferte speciale disponibile toată săptămâna, astfel încât toți clienții să aibă timp să rezerve vacanța dorită la un preț imbatabil.

Croazieră de 23 de zile în Oceanul Indian

Agenția de turism Eturia a lansat, în 8 noiembrie a.c, campania de reduceri Black Friday, care va dura două săptămâni. Asemenea anilor precedenți, și în 2024, reducerile sunt considerabile, ajungând chiar la 700 euro/ pachet de vacanță în destinații precum: Maldive, Indonezia, Republica Dominicană, Seychelles, Kenya, Tanzania, Finlanda-Laponia, Vietnam, Mauritius, Mexic, SUA, Cuba sau Qatar. Pe lângă destinațiile tradiționale din topul preferințelor românilor în materie de achiziții de vacanțe de Black Friday, agenția pariază și pe: Africa de Sud, Malaezia, Filipine, Singapore, Namibia, Brazilia, China sau Coreea de Sud.

În plus, pentru clienții sau prospecții care aleg să își achiziționeze vacanțele 100% online, cele 3 platforme dedicate ale agenției, sunt gazdele unor reduceri care pot să depășească pragul de 700 euro pe anumite destinații, în funcție de pachetul ales sau creat de aceștia.

„Ne așteptăm ca vânzările din întregul ecosistem de rezervare Eturia, care include atât rezervările clasice, cât și platformele online, să înregistreze o creștere de 20-25% față de anul precedent. În obținerea acestor rezultate, ne bazăm atât pe zona de oferte și pe mecanismul de discount oferit, cât și pe procesul de rezervare online, care transformă călătoria clientului într-o experiență interactivă, plăcută, în contextul în care clienții noștri valorizează raportul calitate-preț și simplificarea rezervărilor online, dar și interactiunea cu consultanții noștri pentru o experiență de călătorie completă și sigură”, declară Ana Maria Gherasim, Director de vânzări Eturia

Clienții de oferte Black Friday au între 25 și 55 de ani, un statut profesional stabil, sunt pasionați de explorarea lumii și de descoperirea unor noi culturi și destinații. Aceștia sunt de o măsură bărbați și femei care apreciază siguranța faptului că specialiștii Eturia cunosc atât destinațiile, cât și hotelurile pe care le promovează, dar sunt și atrași de reducerile semnificative și pachetele construite special pentru aceast moment.

În perioada acestei campanii, Eturia reduce și două dintre cele mai inedite pachete de vacanță din 2023, unul este circuitul de grup în croaziera expediție din Antarctica a cărui preț scade de la 12.890 euro la 12.190 euro, precum și croaziera de 23 de zile în Oceanul Indian ce va cuprinde atât Craciunul, cât și Revelionul care poate fi achiziționată cu 5.490 euro versus 6.190 euro.

Oferte speciale pentru litoralul și stațiunile montane din Bulgaria

Și Iri Travel a lansat o nouă campanie de Black Friday cu oferte speciale și reduceri de până la 35% pentru litoralul bulgăresc, dar și pentru hoteluri din stațiuni montane din Bulgaria. Campania are loc până pe 30 noiembrie, reducerile aplicându-se pentru rezervările efectuate în luna noiembrie, intervalul diferind în funcție de fiecare hotel.

Ofertele speciale includ doar hoteluri de 4 și 5 stele, din stațiuni precum Nisipurile de Aur, Sunny Beach, Kavarna, Obzor dar și Bansko.

Cererea pentru litoralul Bulgariei, sezonul estival 2025, înregistrează deja o creștere de 39% din punct de vedere al rezervărilor Early Booking, o campanie aflată în plină derulare de la începutul lunii septembrie.

„Avem o creștere substanțială față de anul precedent, de 60% pentru toate destinațiile noastre, raportat la cererea turiștilor pentru rezervările early booking, până la începutul lunii noiembrie. În plus, am lansat campania de Black Friday, deja clasică și în turismul românesc, prin care vă prezentăm o selecție restrânsă din ofertele noastre speciale, cu reduceri de până la 35%. Am pregătit aceste promoții exclusive pentru a vă oferi un avantaj competitiv și pentru a răspunde cererii crescute din această perioadă. Aceste reduceri sunt valabile pentru destinații și hoteluri de top”, declară Lucian Bădîrcea, CEO IRI Travel.

Iată câteva exemple de reduceri de Black Friday pentru destinația Bulgaria:

► Hotel ROYAL GRAND 4, Kavarna

30% reducere pentru sejur 05.05-30.09.2025

Rezervări efectuate în perioada 18.11-30.11.2024

► Hotel ROYAL BAY 4, Kavarna

30% reducere pentru sejur 05.05-30.09.2025

Rezervări efectuate în perioada 18.11-30.11.2024

► Hotel MELIA GRAND HERMITAGE 5, Nisipurile de Aur

30% reducere pentru sejur în perioadele 20.05.-04.06./ 11.06.-19.07./21.08.-22.09

Rezervări efectuate în perioada 22.11-30.11.2024

► Hotel ASTORIA 4, Nisipurile de Aur

30% reducere pentru sejur în perioadele 04.05.-10.07./ 31.08.-04.10.

Rezervări efectuate în perioada 12.11-30.11.2024

► Hotel MIRABELLE 4, Nisipurile de Aur

30% reducere pentru sejur în perioada 16.05.-30.09.2025

Rezervări efectuate în perioada 12.11-30.11.2024

► Hotel Sunshine SPLENDIDO MARE 4, Nisipurile de Aur

27% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 12.11-30.11.2024

► Hotel Sunshine DOLCE VITA 4, Nisipurile de Aur

27% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 12.11-30.11.2024

► Hotel BSA HOLIDAY PARK 4, Nisipurile de Aur

30% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

► Hotel BSA GRADINA 4, Nisipurile de Aur

30% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

► Hotel HVD VIVA CLUB 4, Nisipurile de Aur

35% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

► Hotel HVD CLUB BOR 4, Sunny Beach

30% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

► Hotel DIAMANT RESIDENCE 4, Sunny Beach

între 5-15% reducere pentru sejur în perioadele:

01.06.-03.07. - 15%

04.07.-15.09. - 10%

16.09.-25.09. - 5%

Rezervări efectuate în perioada 07.11-30.11.2024

► Hotel ALBA 4, Sunny Beach

25% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 05.11-30.11.2024

► Hotel REINA DEL MAR 5, Obzor

35% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

► Hotel MIRAMAR 4, Obzor

35% reducere pentru sejur vara 2025

Rezervări efectuate în perioada 06.11-30.11.2024

► ROYAL PARK HOTEL 4, ROYAL PARK APARTMENTS 3, BANSKO

30% reducere pentru sejur în perioadele 02.01-17.01./26.01-09.03.

Rezervări efectuate în perioada 08.11-30.11.2024

► SAINT IVAN RILSKI HOTEL, SPA & APTS 4 - BANSKO

15% reducere pentru sejur de minimum 2-3 nopți și

25% reducere pentru sejur de minimum 4 nopți în perioadele 29.11-23.12.2024

Rezervări efectuate în perioada 07.11-23.12.2024