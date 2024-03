O companie turcească va proiecta și executa lucrările de pe traseul Nădășelu-Mihăilești din A3

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a desemnat câştigătorul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de deviere a traseului de pe secţiunea Nădăşelu - Mihăieşti a Autostrăzii Transilvania (A3), acesta fiind Asocierea Ozaltin Insaat Ticaret ve Sanayi - Ilgaz Insaat Ticaret - Visio Construction Works, a anunţat vineri directorul general al CNAIR, Cristian Pistol.

„Am desemnat câştigătorul contractului pentru construcţia celor două viaducte de pe secţiunea Nădăşelu - Mihăieşti a Autostrăzii Transilvania (A3)! Contractul pentru devierea traseului între km 10+009 - km 12+000 şi km 21+406 - km 24+890 a fost atribuit Asocierii Ozaltin Insaat Ticaret ve Sanayi AS - Ilgaz Insaat Ticaret AS - Visio Construction Works SRL. Cu o valoare de 994,7 milioane de lei (fără TVA), contractul finanţat prin PNRR are o durată de 27 de luni (din care 9 luni perioada de proiectare şi 18 luni execuţia lucrărilor)”, a notat Pistol, pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, antreprenorul va proiecta şi va executa lucrări de deviere a traseului în zonele cu alunecări de teren de pe secţiunea de autostradă Nădăşelu - Mihăieşti care constau în: construirea unui viaduct cu lungimea de 1,2 km fundat pe piloţi foraţi de diametru mare şi un viaduct cu lungimea de aproximativ 2 km care să depăşească în aval traseul DN1F şi cursului pârâului Ţopa Mică.

La rândul său, CNAIR precizează, într-un comunicat, că perioada de garanţie a lucrărilor ofertată conform factorului de evaluare este de 10 ani, iar sursa de finanţare este asigurată din Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Obiectul contractului îl reprezintă proiectarea şi execuţia lucrărilor de deviere a traseului pe zonele cuprinse între km 10+009 - km 12+000 şi km 21+406 - km 24+890, aferente Autostrăzii Braşov - Târgu Mureş - Cluj - Oradea, Subsecţiunea 3A2: Nădăşelu - Mihăieşti (km 8+700 - km 25+500), în conformitate cu recomandările din cadrul Expertizei Tehnice, precum şi a Complementului la Expertiza Tehnică.

Lucrările aferente zonei cuprinse între km 10+009 - km 12+000 presupun devierea traseului spre aval, prin construirea unui viaduct cu lungimea de 1,2 km fundat pe piloţi foraţi de diametru mare, neafectând în niciun fel versantul afectat de alunecări şi aflat în stare limită de stabilitate.

În ceea ce priveşte zona cuprinsă între km 21+406 - km 24+890, traseul autostrăzii se va devia în zona km 21+406,49 prin construirea unui viaduct cu lungimea de aproximativ 2 km, conducând la depăşirea în aval a traseului DN1F precum şi a cursului pârâului Ţopa Mică, ajungând pe malul stâng al acestuia, într-o zonă relativ plană. Racordarea la traseul existent se va realiza în zona km 24+890 al traseului iniţial, subliniază compania de drumuri.