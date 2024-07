Nuclearelectrica: Energia nucleară, foarte puțin dependentă de factorul climatic

Schimbările climatice sunt o realitate de care trebuie să ținem cont și să acționăm în consecință, cu atât mai mult cu cât o agenție europeană a informat încă de anul trecut că o treime din Europa este afectată de secetă.

În context istoric și actual al temperaturilor foarte ridicate, proiectele de investiții strategice și rolul energiei nucleare devin esențiale decarbonizării și securității energetice pe termen mediu și lung.

“România are nevoie simultan de energie curată și rezilientă, produsă prin capacități reziliente. Energia nucleară, foarte puțin dependentă de factorul climatic, poate asigura securitatea energetică, dar poate și atenua schimbările climatice prin lipsa emisiilor de CO2. Nuclearelectrica prin Proiectul privind Reactoarele 3 și 4 va asigura producția în bandă, iar prin proiectul reactoarelor modulare mici, echilibrarea. Atât producția în bandă, cât și echilibrarea sunt componente strategice ale unui sistem energetic stabil. Viziunea SNN este de a asigura stabilitate, disponibilitate, echilibrare eficientă și energie curată pe termen lung. Perioadele climatice dificile arată repetat că reziliența energetică depinde de eficiența investițiilor”, a declarat Cosmin Ghiță, Director General Nuclearelectrica

Deși la nivel global energia nucleară asigură în prezent doar 10%, este a doua cea mai mare sursă de electricitate cu emisii reduse de carbon, iar industria nucleară este bine pregătită să se adapteze la schimbările climatice, prin operare curentă și avans tehnologic.

Industria nucleară nu are emisii de CO2, nu este dependentă de factorul climatic, are o disponibilitate de 24/7, punctează specialiștii din domeniu Potrivit acestora, sunt avantaje greu de egalat, ceea ce o face un candidat perfect pentru procesul de decarbonizare. Puternic reglementată, probabil cea mai reglementată la nivel internațional dintre toate industriile, industria nucleară e sigură. Într-o perioadă de susținere fără precedent, prin studii și analize de impact, organisme internaționale, universități, etc, industria nucleară promite și avansează: tehnologic, uman, socio-economic. 60 de reactoare de mare capacitate sunt în construcție la nivel global si inca 110 in planificare. Sunt state care acum se pregătesc să dezvolte capacități nucleare din rațiuni de decarbonizare, economice, securitate energetică și mai presus de toate: independența energetică și reziliență energetică, au adăugat experții în energia nucleară..