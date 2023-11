Noua lege a pensiilor exclude din Pilonul II încă 1 milion de români cu profesii liberale

Noua lege a pensiilor exclude definitiv din Pilonul II un milion de români cu profesii liberale, manageri şi funcţionari publici, avertizează Asociația pentru Pensiile Administrate Privat din România.

APAPR atrage public atenția asupra unei modificări legislative în proiectul noii legi a pensiilor care va exclude definitiv din Pilonul II de pensii private aproape un milion de liber-profesioniști (PFA, II, IF, DDA, etc.), funcționari publici și manageri angajați cu contract de mandat. Această nouă excludere din Pilonul II s-ar adaugă milionului de salariați deja excluși cu contribuțiile viitoare până în 2028 (construcții, agricultură, industrie alimentară, IT), adică un impact major asupra stabilității Pilonului II de pensii private obligatorii.

Astfel, în Art. 35 alin. (2) din proiectul noii legi a pensiilor, prevederea în vigoare în prezent (potrivit căreia la Pilonul II contribuie salariații și toți cei care plătesc CAS) este înlocuită de o prevedere care menține în sistem doar salariații, nu și pe cei asimilați salariaților (profesii liberale, contracte de mandat, etc.). Modificarea legislativă este aparent minoră – înlocuirea unui „sau” cu un „şi” – dar produce efecte dramatice pentru aproape un milion de români și pentru Pilonul II ca sistem. Modificarea este prezentă doar la alin. (2), care se referă la contribuția virată Pilonului II, nu și alin. (1), care se referă la contribuția virată la bugetul public de pensii.

APAPR face apel public la Ministerul Muncii, Guvern și Parlamentul României să mențină în proiectul legii pensiilor prevederea care este în vigoare în prezent (Art. 39 alin. (2) din Legea 263/2010), fară să afecteze dreptul românilor de a contribui la Pilonul II de pensii private, cu rezultate excelente în primii 15 ani de funcționare.

La acest moment, alineatul 2 din cadrul Legii 263/2010 menționează faptul că această contribuiție la fondul de pensii administrat privat, „care este parte din contribuţia de asigurări sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat”, iar noua lege a pensiilor modifică acest articol, urmând ca acesta să menționeze faptul că această contribuție la Pilonul II de pensii private, „care este parte din contribuţia de asigurări sociale prevăzută pentru persoanele fizice care au calitatea de angajaţi şi pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, datorată la sistemul public de pensii, se transmite de CNPP fondurilor de pensii administrate privat”.