Mobilizare sub aşteptări pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureştiului. În ce stadiu sunt lucrările FOTO

Secretarul de stat în Transporturi, Irinel Scrioșteanu, a trecut marți în revistă realizările constructorului privind lucrările pe Lotul 3 al Autostrăzii Bucureștiului, spunând că sunt sub așteptări.

„Mobilizare sub angajamentul promis și sub așteptări pe Lotul 3 din Autostrada Bucureștiului A0. Am fost, din nou, într-o vizită neanunțată pe șantierul Lotului 3 Sud al Autostrăzii Bucureștiului A0, pentru a constata evoluția lucrărilor de la ultima vizită efectuată, de acum 2 săptămâni”, a anunțat Irinel Scrioșteanu.

Potrivit acestuia, stadiul lucrărilor pe acest lot sudic este următorul:

- La pasajul pe autostradă peste A1 București - Pitești încă nu a început montarea grinzilor metalice, deși acestea sunt asamblate la sol, în schimb au fost aduse primele predale necesare acestui pasaj, predale care sunt produse în organizarea de șantier a acestui lot

- La pasajul peste CF Bucureşti - Craiova se instalează aparatele de reazem, iar în perioada următoare va fi livrat în șantier și tablierul metalic aferent

- La podul pe autostradă peste râul Sabar (sat Dârvari, comuna Ciorogârla) au fost finalizate toate infrastructurile, iar în următoarea perioadă se poate trece la montarea grinzilor- La pasajul pe autostradă peste DJ601 (comuna Ciorogârla) au fost montate aparatele de reazem

- La podul pe autostradă peste râul Ciorogârla se execută lucrări premergătoare instalării aparatelor de reazem și a grinzilor prefabricate

- La pasajul peste autostradă pe DC126 (Clinceni) au fost forați, armați și turnați piloții și se execută lucrări de armare a radierului culeei C1

- La pasajul peste autostradă pe DC125 (Țegheş), au fost forați, armați și betonați 26 din 36 piloți și se lucrează la relocarea utilităților pentru finalizarea piloților

- La pasajul peste autostradă pe DC128 (Dârvari) au fost finalizate infrastructurile pilelor și culeelor

- La pasajul pe DJ602 peste autostradă (Ciorogârla) se execută lucrări de armare și cofrare a culeei C1

- Continuă lucrările de umpluturi la corpul de drum cu material necoeziv pentru traseul autostrăzii

- Continuă lucrările de realizare a șanțurilor pereate și a drenului median

- Continuă relocarea rețelelor de utilități pe amplasamentul șantierului - gaze, apă canal și telecomunicații, dar încă nu au început relocarea rețelelor electrice

- Se realizează verificări de capacitate portantă, grade de compactare, prelevare și încercări specifice pentru betoanele turnate

- Sunt realizate 340 grinzi din beton armat din totalul de 560

- A început în șantier producția de predale pentru structuri

- Se realizează platforma stațiilor pentru producția balastului stabilizat (1 stație), asfaltului (2 stații) și a betonului (2 stații) în șantier

„Ritmul constructorului pe acest șantier nu este încă mulțumitor, iar mobilizarea de până în prezent nu este încă pe măsura angajamentelor promise. Încă este posibil ca acest lot să fie finalizat în acest an, doar dacă antreprenorul își va respecta angajamentele luate și va suplimenta toate resursele alocate, în așa fel încât să se intre într-un ritm de lucru accelerat.

Cum am mai spus, este important ca acest lot să fie finalizat și dat în trafic în decursul acestui an, pentru a asigura relația directă de trafic rutier dinspre A1 spre A2 numai la nivel de autostradă, împreună cu celelalte două loturi sudice. Practic, este cel mai important lot din autostradă, care trebuie dat în trafic anul acesta”, a declarat Scrioșteanu.

Lotul 3 al A0 Sud leagă DN6, în zona #Bragadiru – #Cornetu, până la A1, în zona localităților #Ciorogârla – #Dragomirești Vale (inclusiv nodul rutier dintre A0 și A1) și are o lungime de 18 km.