Marea Britanie își pierde milionarii. Unde caută refugiu cei mai bogați oameni ai lumii

Marea Britanie a „pierdut” 16.500 de milionari în ultimii 10 ani, fiind singurul stat din lume în care bogații au plecat în masă, potrivit unui raport Henley and Partners privind importanța migrației milionarilor.

Termenii „milionari” și „persoane cu avere netă mare” (HNWI) se referă la persoane cu o avere lichidă investibilă de 1 milion dolari sau mai mult.

Se preconizează că un număr record de 142.000 de milionari se vor reloca la nivel internațional în acest an, Marea Britanie așteptându-se să înregistreze cel mai mare flux net de persoane cu avere netă mare (HNWI) din orice țară de când firma internațională de consultanță în migrație pentru investiții Henley & Partners și firma globală de informații financiare New World Wealth au început să urmărească migrația milionarilor acum 10 ani.

Conform Raportului Henley privind migrația averii private 2025, se preconizează că Regatul Unit va pierde 16.500 de milionari în 2025, mai mult decât dublul fluxului net anticipat de -7.800 din China, clasată pe locul 2 în acest an, după ce a condus clasamentul milionarilor și pierzătorilor în fiecare an în ultimul deceniu. În contrast puternic, Emiratele Arabe Unite își păstrează „coroana” de principal magnet al bogăției din lume, cu un flux net record de peste 9.800 de milionari care se relochează așteptați în acest an - cu peste 2.000 mai mulți decât SUA, care se află pe locul 2. Se așteaptă ca peste 7.500 de noi migranți bogați să se întoarcă în America până la sfârșitul anului.

Dr. Juerg Steffen , CEO la Henley & Partners, afirmă că această divergență accentuată evidențiază influența crescândă a migrației strategice a bogăției asupra schimbărilor puterii economice globale: „Anul 2025 marchează un moment crucial. Pentru prima dată într-un deceniu de monitorizare, o țară europeană este lider mondial în ceea ce privește ieșirile de capital milionare. Nu este vorba doar despre schimbări ale regimului fiscal. Reflectă o percepție tot mai profundă în rândul celor bogați că mai multe oportunități, libertate și stabilitate se află în altă parte. Implicațiile pe termen lung pentru competitivitatea economică și atractivitatea investițională a Europei și a Regatului Unit sunt semnificative.”

Centrele de bogăție ale Europei se reinventează

Regatul Unit nu este singurul care se confruntă cu dificultățile sale. Pentru prima dată, Franța, Spania și Germania, marile companii din UE, se așteaptă să înregistreze pierderi nete ale persoanelor cu avere mare în 2025 - cu ieșiri nete estimate de -800, -500 și, respectiv, -400 de milionari. Irlanda (-100), Norvegia (-150) și Suedia (-50) încep, de asemenea, să înregistreze pierderi semnificative de avere, mulți europeni înstăriți relocându-se în centre de pe continent mai prietenoase cu investitorii.

Principalii beneficiari ai acestei tendințe sunt Elveția, care se așteaptă să atragă un câștig net de peste 3.000 de milionari care migrează în acest an, în timp ce Italia, Portugalia și Grecia sunt, de asemenea, prognozate să înregistreze fluxuri record de peste 3.600, +1.400 și, respectiv, +1.200 - determinate de regimuri fiscale favorabile, stil de viață atractiv și programe active de migrație a investițiilor.

Europa de Sud se impune rapid ca un nou centru de greutate pentru migrația bogăției în regiune, Monaco (+200) rămânând popular, în special în rândul ultra-HNWI din Marea Britanie, Africa și Orientul Mijlociu.

Piețele mai mici ale Europei câștigă, de asemenea, un avânt puternic. Muntenegru (+150) depășește creșterea globală a numărului de milionari din ultimul deceniu, cu o creștere remarcabilă de 124% a numărului de milionari rezidenți, determinată parțial de programul său de cetățenie prin investiții (operațional din 2019 până în 2022), impozitele reduse, coasta Adriatică și perspectivele de aderare la UE. Malta (+500) urmează cu o creștere de 87%, deși traiectoria sa ar putea fi influențată de decizia Curții Europene de Justiție din aprilie împotriva procesului de cetățenie prin naturalizare . Letonia este, de asemenea, în ascensiune, cu o creștere de 70% a numărului de milionari între 2014 și 2024 și un flux net estimat de încă peste 100 de persoane cu avere mare în acest an.

Andrew Amoils , director de cercetare la New World Wealth, afirmă: „Dacă analizăm piețele de avere cu cea mai rapidă creștere din lume în ultimul deceniu, este de remarcat faptul că majoritatea acestor țări sunt fie destinații populare pentru milionarii care migrează - cum ar fi Muntenegru, Emiratele Arabe Unite, Malta, SUA și Costa Rica - fie centre tehnologice emergente, cum ar fi China, India și Taiwan. Acest lucru demonstrează importanța migrației milionarilor în stimularea formării de noi averi într-o țară.”

Câștigători globali: Încotro se îndreaptă bogăția

În afara Europei, cererea puternică din Marea Britanie, India, Rusia, Asia de Sud-Est și Africa, facilitată de opțiuni atractive de vize de aur , a consolidat poziția Emiratelor Arabe Unite ca cel mai căutat paradis al averii din lume (+9.800). Arabia Saudită este cea mai mare creștere de pe lista de imigranți din acest an, estimându-se un aflux net de peste 2.400 de noi milionari în 2025, regatul beneficiind de o creștere a numărului de cetățeni care se întorc și de investitori internaționali care se stabilesc în Riyadh și Jeddah.

După cum subliniază Misha Glenny, rector la Institutul de Științe Umane din Viena și fost jurnalist BBC premiat, în Raportul Henley Private Wealth Migration 2025, „decizia președintelui Trump de a bombarda instalațiile nucleare ale Iranului înainte de a se juca public cu ideea unei schimbări de regim a aruncat toate cărțile în aer. Mulți vor face acum probabil economii în timp ce așteaptă să vadă care vor fi consecințele pe termen scurt și mediu ale acestor evoluții.”

Destinații tradiționale precum Singapore ( +1.600 ), Australia (+1.000), Canada (+1.000) și Noua Zeelandă (+150) par să-și piardă atractivitatea pentru antreprenorii bogați, cele mai mici intrări nete înregistrate fiind așteptate provizoriu în 2025. Thailanda (+450) se impune rapid ca noul refugiu sigur al Asiei de Sud-Est, Bangkokul poziționându-se ca un rival cheie pentru Singapore. Capitala vibrantă a Thailandei este din ce în ce mai favorizată de persoanele cu avere din China, Vietnam și Coreea de Sud, atrase de școlile sale internaționale, sectorul serviciilor financiare în creștere și ofertele imobiliare de lux.

Hong Kong (RAS China) ( +800 ) începe să înregistreze un flux constant de imigranți din restul Asiei, după o perioadă dificilă de incertitudine politică. Mulți directori cu venituri mari din companiile de înaltă tehnologie cu creștere rapidă din Shenzhen se stabilesc acum în orașul-stat. De asemenea, Japonia (+600) înregistrează un flux mai mare de imigranți cu venituri mari, în special din China, datorită securității și stabilității politice relative.

Jurisdicțiile din America Centrală și Caraibe — inclusiv Costa Rica ( +350 ), Panama (+300), Insulele Cayman (+200) și Bermuda (+50) — sunt pregătite să atragă un număr record de migranți bogați pe țărmurile lor, iar trei națiuni africane — Maroc (+100), Mauritius (+100) și Seychelles (+50) — ajung în clasamentul migrației milionare pentru 2025.

Pierzători globali: Unde se pierde bogăția

De la votul Brexit din 2016, Regatul Unit a trecut de la a fi un magnet net pentru milionari la un exportator net, cu un număr record de - 16.500 de persoane cu venituri mari care se așteaptă să părăsească țara în 2025. Cea mai recentă creștere este determinată parțial de reforme fiscale ample. Bugetul din octombrie 2024 a introdus creșteri bruște ale impozitelor pe câștigurile de capital și ale impozitelor pe succesiune, în timp ce noi reguli care vizează rezidenții nedomiciliați și structurile de avere familială - adoptate de fostul guvern conservator - au intrat în vigoare în aprilie, declanșând ceea ce unii numesc un „WEXIT” (eșire a averii). Persoanele înstărite se mută în jurisdicții favorabile fiscal, cum ar fi Emiratele Arabe Unite , Monaco și Malta , precum și în paradisuri ale stilului de viață, inclusiv Italia , Grecia , Portugalia și Elveția . Mulți directori cu venituri mari se stabilesc în centrele de bogăție în expansiune din Dubai, Florida, Milano, St. Julian's, Lisabona, Riviera ateniană, Zug și Lugano.

Prof. Trevor Williams , președinte și cofondator al FXGuard și fost economist-șef la Lloyds Bank Commercial Banking, afirmă că economia Regatului Unit a avut performanțe slabe în ultimul deceniu și este singura națiune din W10 (cele mai bogate 10 țări din lume) care a înregistrat o creștere negativă a numărului de milionari: „Din 2014, numărul de milionari rezidenți în Regatul Unit a scăzut cu -9%, comparativ cu creșterea medie globală a W10 de +40%. În aceeași perioadă, SUA a înregistrat o creștere cu 78% a numărului de milionari - cea mai rapidă creștere a averii din W10.”

În Asia, se așteaptă ca Coreea de Sud să înregistreze ieșiri nete semnificative ale persoanelor cu venituri mari (HNWI) în 2025 ( –2.400 ), mai mult decât dublu față de cifra de anul trecut, după o perioadă de turbulențe economice și politice. Vietnamul (–300) începe, de asemenea, să înregistreze o creștere îngrijorătoare a plecărilor de milionari, iar Pakistanul (–100) continuă să piardă milionari în favoarea Emiratelor Arabe Unite . Taiwanul (–100) prezintă o imagine mixtă: în timp ce economia sa bazată pe tehnologie rămâne robustă, cu o creștere de +65% în ultimul deceniu, tensiunile crescânde cu China și lipsa opțiunilor imobiliare de lux par să-i tulbure pe unii dintre cei mai bogați locuitori ai săi.

În ciuda instabilității continue din Orientul Mijlociu, se așteaptă ca Israelul să înregistreze ieșiri relativ modeste ( -350 ), în principal către SUA , în timp ce Libanul (-200) se confruntă cu pierderi îngrijorătoare, multe persoane bogate relocându-se în Cipru , Grecia și Emiratele Arabe Unite . Iranul (-200) pierde, de asemenea, persoane cu avere mare în favoarea Emiratelor Arabe Unite.

BRICS își revine în forță, Brazilia

În America Latină, se așteaptă ca Brazilia ( –1.200 ) și Columbia (–150) să înregistreze pierderi considerabile de avere, destinațiile populare pentru milionarii care pleacă fiind SUA (în special Florida), Portugalia , Insulele Cayman, Costa Rica și Panama .

Printre alte națiuni BRICS, China ( –7.800 ), India (–3.500), Rusia (–1.500) și Africa de Sud (–250) sunt pe cale să înregistreze cele mai mici pierderi nete de milioane de la Covid. Ieșirile din India și Africa de Sud sunt compensate parțial de revenirea persoanelor cu avere mare din Marea Britanie, în timp ce în China, centrele tehnologice înfloritoare din Shenzhen și Hangzhou - precum și creșterea rapidă în sectoarele divertismentului și ospitalității - încurajează chinezii mai înstăriți să rămână.

După cum notează Dr. Parag Khanna , autor de bestselleruri, fondator și CEO la AlphaGeo, în Raportul Henley privind migrația averii private 2025 , Asia rămâne cel mai puternic motor economic al lumii și o forță în creștere în ceea ce privește averea privată globală. „Peisajul averii din Asia este un amestec dinamic de ambiție și prudență. Singapore și Japonia își consolidează reputația de paradisuri globale ale averii, în timp ce China și India echilibrează oportunitățile interne cu dorința de diversificare. Coreea de Sud și Taiwan ne reamintesc că geopolitica poate schimba rapid regulile jocului. Pe măsură ce anul 2025 se desfășoară, Asia este pregătită să rămână în centrul tendințelor globale în materie de avere, modelată de dinamism economic, inovație în politici și căutarea constantă de securitate și creștere.”

Muntenegru, creștere cu 124% a numărului de milionari

Intrările și ieșirile nete provizorii ale milionarilor pentru 2025 sunt prezentate mai jos, împreună cu averea totală investibilă estimată deținută de cei care migrează. De asemenea, este inclusă creșterea numărului de milionari din fiecare țară în ultimul deceniu. În special, majoritatea piețelor cu creștere rapidă sunt fie destinații populare pentru milionarii care migrează, cum ar fi Muntenegru, Emiratele Arabe Unite, Malta, SUA și Costa Rica, fie centre tehnologice ale piețelor emergente, cum ar fi China, India și Taiwan.

Beneficiile acestei migrații de bogăție și talente către aceste țări

Țările în care ajung acești milionari au o serie de beneficii de pe urma lor, care includ:

Venituri din valută: Milionarii care migrează reprezintă o sursă vitală de venituri din valută, deoarece aceștia tind să aducă avere cu ei atunci când se mută într-o țară nouă. De exemplu, un migrant care aduce 10 milioane USD este echivalent cu o țară care generează 10 milioane USD din venituri din export, deoarece ambele tranzacții generează 10 milioane USD din venituri din valuta pentru țară.

Afaceri noi: Multe persoane cu avere netă mare care se mută (aproximativ 15%) sunt antreprenori și fondatori de companii, care adesea înființează afaceri în noua lor țară, creând astfel locuri de muncă locale. Acest procent crește la peste 60% pentru centimilionari și miliardari.

Piețele bursier : Milionarii stimulează piața bursieră locală prin investițiile lor în acțiuni. De asemenea, unii proprietari de afaceri cu avere netă mare își pot lista companiile la bursa locală.

Crearea de locuri de muncă: Poate cel mai important, persoanele cu avere netă ridicată creează indirect mii de locuri de muncă bine plătite prin puterea lor de cumpărare, în special în sectoare cu valoare ridicată, cum ar fi hotelurile de lux, restaurantele de lux, comerțul cu amănuntul de lux, moda de lux, imobiliarele de top, hi-tech, gestionarea averii și birourile familiale.

Efect multiplicator: Migrația bogăției în interiorul țării poate avea un efect multiplicator asupra creșterii bogăției datorită efectului de propagare asupra prețurilor activelor. De exemplu, 100 de persoane cu avere netă ridicată care se mută într-o țară pot duce la o creștere a populației acesteia cu avere netă ridicată cu peste 200, deoarece acest lucru duce la creșterea prețurilor activelor locale și, prin urmare, la creșterea bogăției localnicilor care locuiesc în țara respectivă.

Stimulează clasa de mijlo : Afacerile înființate de milionari și miliardari au un efect de propagare pozitiv semnificativ asupra clasei de mijloc, deoarece creează un număr mare de locuri de muncă bine plătite în țara lor de origine. Probabil cel mai bun exemplu în acest sens este Microsoft, care a creat mii de locuri de muncă în SUA și a contribuit, de asemenea, la dominația Americii în spațiul tehnologic global timp de peste 30 de ani.

„Cele 8 refugii sigure”

Beneficiile migrației bogăției în interiorul țării sunt deosebit de vizibile în principalele piețe considerate sigure din lume, și anume Elveția, Singapore, Emiratele Arabe Unite, Malta, Monaco, Noua Zeelandă, Australia și Mauritius, care și-au transformat pozitiv economiile încurajând oamenii bogați să se mute acolo. În special, migranții născuți în străinătate reprezintă acum peste 50% din populațiile centimilionare rezidente în toate aceste țări.

Potrivit raportului, un „refugiu sigur” este o țară cu niveluri ridicate de siguranță și securitate care rămâne în mare măsură protejată de provocările politice și economice ale lumii.

Migrația bogaților este un important indicator economic

Cifrele migrației milionarilor sunt, de asemenea, un indicator valoros al sănătății economice a unei țări, în special în ceea ce privește ieșirile nete de imigranți. Dacă o țară pierde un număr mare de milionari din cauza migrației, acest lucru semnalează adesea probleme subiacente mai profunde, deoarece milionarii sunt de obicei printre primii care se mută atunci când condițiile se deteriorează. Astfel de ieșiri pot fi, de asemenea, un semn de avertizare pentru viitoarele provocări economice.

Motive frecvente pentru care milionarii se mută

Familiile cu avere netă mare aleg să se mute din mai multe motive, printre care:

Siguranță și securitate

Preocupări financiare

Taxe

Pensionare

Oportunități de muncă și afaceri

Factorii stilului de viață, inclusiv clima, natura și peisajele

Oportunități de școlarizare și educație

Sănătate

Nivel de trai

Se duc unde sunt taxe mai mici

Diferențele de impozitare dintre țări sunt adesea evidențiate ca fiind unul dintre principalii factori ai nivelului ridicat de migrație a milionarilor care există astăzi. Impozitul pe câștigurile de capital și impozitul pe succesiune sunt în mod tradițional principalele impozite pe care oamenii bogați le iau în considerare atunci când migrează.

„Este demn de remarcat faptul că majoritatea destinațiilor de top pentru milionari la nivel global nu impun taxe succesorale. Printre acestea se numără Australia, Austria, Bermuda, Canada, Insulele Cayman, Costa Rica, Cipru, Hong Kong, Israel, Mauritius, Malta, Monaco, Noua Zeelandă, Panama, Arabia Saudită, Singapore și Emiratele Arabe Unite. În Italia și Portugalia, ratele sunt relativ scăzute - 4% și, respectiv, 10%, iar mai multe cantoane elvețiene mențin, de asemenea, rate mici sau neglijabile ale impozitului pe succesiune”, se arată în raport.

Potrivit acestuia, printre jurisdicțiile notabile fără impozit pe câștigurile de capital se numără Bermuda, Insulele Cayman, Hong Kong, Mauritius, Singapore și Emiratele Arabe Unite, toate fiind în mod tradițional destinații populare pentru milionarii care migrează, în special pentru cei care operează în sectorul serviciilor financiare.