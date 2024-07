IRCC va continua să scadă în trimestrul al treilea. Ce impact va avea asupra ratelor bancare

Banca Națională a României anunță că IRCC pentru trimestrul al treilea al acestui an va fi de 5,86%, în scădere față de valoarea de 5,90% înregistrată în trimestrul al doilea.

Drept urmare a acestei scăderi modeste, impactul asupra ratelor de credit ale românilor cu dobândă variabilă va fi nesemnificativ.

Aceasta este a treia scădere consecutivă a IRCC-ului, însă prognozele preliminare indică o ușoară creștere în trimestrul al patrulea, estimată la 5,98%. Aceste fluctuații vin în contextul unor dobânzi fixe la creditele ipotecare care se mențin competitive, unele ajungând chiar la 5%.

Evoluția pieței creditelor ipotecare

Conform BNR, piața creditelor ipotecare din România este estimată să crească ușor în 2024, susținută de dobânzile mai scăzute și de condițiile economice favorabile. În primul trimestru al anului 2024, valoarea creditelor ipotecare noi a fost de 2,15 miliarde de euro, aproape dublu față de primele trei luni ale anului 2023. Totodată, valoarea totală a pieței de credite ipotecare a crescut cu 0,6% la sfârșitul lunii mai 2024, comparativ cu decembrie 2023.

„Evoluțiile recente și prognozele pentru 2024 indică o creștere continuă a pieței creditelor ipotecare, susținută în principal de scăderea dobânzilor și de condițiile economice mai favorabile. Oferta de credite cu dobândă fixă a devenit mai atractivă, iar scăderea inflației ar putea contribui la o creștere a cererii pentru credite ipotecare. Aceste condiții ar putea duce la o creștere a numărului de clienți cu credite ipotecare în 2024, continuând trendul de revenire observat în prima parte a anului”, a declarat Sebastian Piu, Managing Partner la 123Credit.ro.

Perspective pentru piața creditelor ipotecare

După un an 2023 marcat de incertitudini economice și creșteri ale dobânzilor, piața creditelor ipotecare din România a început să își revină în 2024. La sfârșitul anului trecut, valoarea totală a pieței de credite ipotecare era de 21,35 miliarde de euro, în scădere față de 2022, când aceasta era de 21,5 miliarde de euro. Cu toate acestea, dobânzile fixe accesibile și scăderea inflației au contribuit la redresarea pieței, în 2024. În primele luni ale acestui an, ofertele de credite ipotecare cu dobândă fixă între 4,99% și 5,9% au devenit mai atrăgătoare pentru consumatori, unde 4.90% este cea mai mica dobanda fixa in prezent, la Raiffeisen Bank, urmata de 4.99% la BCR. în special pentru cei care doresc să refinanțeze creditele cu dobândă variabilă. Aceasta a fost o soluție eficientă pentru a face față creșterii accelerate a IRCC-ului și ROBOR-ului din anii precedenți.

„În încercarea de a atrage noi clienți, multe bănci au oferte de credit ipotecar cu dobândă fixă de 4.99-5.9%. Acestea pot fi opțiuni bune pentru refinanțare, în cazul în care avem dobândă variabilă care a crescut foarte mult în ultimii ani. Având în vedere că în trimestrul 4 al anului curent IRCC va fi circa 5,98%, refinanțarea cu o dobândă fixă de 5% clar este o variantă bună. Cifrele arată că șocul mare a trecut”, afirmă Ion Soltinschi, consultant și planificator financiar la Mr. Finance.

Prognoze pentru 2024

Inflația este prognozată să continue să scadă, ajungând la aproximativ 3,5% în trimestrul 3 al anului 2025, comparativ cu 6% în trimestrul 2 al anului 2024. Acest context economic favorabil, alături de dobânzile fixe atractive, sugerează o perioadă de stabilitate și creștere pentru piața creditelor ipotecare din România. În primul trimestru din 2024, valoarea medie a unui credit ipotecar a crescut la aproximativ 66.000 de euro, reflectând creșterea prețurilor imobiliarelor. Peste 550.000 de români au în prezent credite ipotecare, iar acest număr este așteptat să crească pe măsură ce condițiile economice continuă să se îmbunătățească.