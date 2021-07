Ministrul Transporturilor: Şase oferte au fost depuse pentru proiectarea şi execuţia lărgirii Centurii Bucureşti, între A1 şi DN5

„6 companii au depus oferte la licitaţia care vizează lucrările de lărgire la 4 benzi a centurii Bucureşti, sectorul de sud-vest, între autostrada A1 şi DN5. Este încă unul dintre proiectele din pachetul mare de 1,7 mld euro („Orbitalele Bucureştiului”) la a cărui finanţare am lucrat încă din anul 2016”, a transmis ministrul pe pagina sa de Facebook.

Acesta precizează că proiectul are o valoare estimată de aproximativ 700 de milioane de lei şi cuprinde denivelarea intersecţiilor de la DN6 (Bragadiru), DN5 (Giurgiu), DC18 (Măgurele).

Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a arătat că au fost doi ofertanţi pentru lotul 1 şi şase ofertanţi pentru lotul 2 înscrişi pentru contractul de proiectare şi execuţie a Centurii Sud Bucureşti, între A1 şi DN 5.

„Luni, 26.07.2021, a avut loc depunerea ofertelor pentru procedura de atribuire a contractului proiectare şi execuţie «Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între Al (km 55+520) şi DN 5 (km 40+000)». LOT 1 Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între Al (km 55+520) şi km 54+700 inclusiv parcarea de lungă durată de la km 54+765 şi LOT 2 Lărgire la 4 benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între km 54+700 şi DN5 (km 40+000)", a transmis CNAIR.

Astfel, până la termenul limită au depus oferte pentru Lotul 1 - SC Maristar Com SRL, Asocierea SC IBB-HIB Romania SRL - IBB-Haus-und Industriebau Gmbh (Turcia), iar pentru Lotul 2 - Asocierea Straco Holding SRL (lider) - Tancrad SRL - Cosedil Spa, Asocierea Drum Asfalt SRL (lider) - SC OPR Asfalt SRL (asociat 1) - Obras Publicas y Ragadios SA (asociat 2) – Ilgaz Insaat Ticaret AS (asociat 3), Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S (Turcia), Asocierea Dogus Insaat ve Ticaret AS - Electrogrup SA, Asocierea Rizzani de Eccher Spa (lider) - SC Mavgo Holding SRL (asociat), Trace Group Hold.

Conform CNAIR, Comisia de Evaluare va analiza ofertele în conformitate cu prevederile Documentaţiei de atribuire şi cu legislaţia în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.

Reprezentanţii Companiei precizează că Lotul 1 are o valoare estimată fără TVA între 31.508.631,97 - 37.421.008,81 lei, iar Lotul 2 între 638.945.656,53 şi 758.901.258,09 lei.