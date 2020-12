Bode, la inaugurarea celor 6 km de autostradă între Râşnov şi Cristian: S-au pierdut 18 ani. 42.600 de maşini vor trece pe-aici în fiecare an

Ministrul Lucian Bode a participat joi împreună cu reprezentanţii conducerii CNAIR şi ai autorităţilor locale, la deschiderea traficului pe lotul Râşnov – Cristian care este format din 6.3 km de drum în regim de autostradă şi 3,6 km drum de legătură, la 4 benzi de circulaţie.

În cadrul acestui obiectiv au fost realizate 2 pasaje pe autostradă, 3 pasaje peste autostradă, 1 pod pe drumul de legătură şi 4 sensuri giratorii (intersecţie cu DN73 (început autostradă), intersecţie cu DJ112B (sfârşit autostradă – început drum legătură), intersecţie cu DN73, intersecţie cu DN73 (sfârşit drum de legătură).

Proiectul derulat de CNAIR SA are o valoare de 118.02 mil. lei fără TVA.

Ministrul Lucian Bode a subliniat faptul că, prin eforturile comune ale Ministerului, CNAIR şi ale antreprenorului, lucrările pe acest tronson au fost finalizate cu aproximativ 9 luni înainte de termen.

”Astăzi am dat în trafic sectorul Râşnov-Cristian din Autostrada Ploieşti-Braşov, în lungime de 6,3 km profil de autostradă + 3,6 km profil DN cu 4 benzi, ceea ce reprezintă un semnal solid că acest obiectiv este prioritar pentru guvernarea liberală şi, totodată, un angajament ferm, după 18 ani de dezbateri publice şi bâlbâieli, că acest proiect are susţinere şi se află pe o traiectorie clară a implementării.

Lucrările la acest lot erau în noiembrie 2019 la un stadiu fizic de 10,5%, reuşind prin implicarea antreprenorului si a responsabililor din CNAIR să ajungem azi să deschidem traficului acest sector de autostradă.

Am finalizat acest lot, asigurându-i finanţarea, astfel încât să se recupereze întârzierile înregistrate pe parcursul său în implementare, în acest sens anul acesta efectuându-se plăţi de 87 mil lei, comparativ cu 30 mil lei in anul 2019.

În noiembrie 2019, am găsit întreg sectorul Ploieşti- Braşov - blocat, fără strategie de abordare şi fără sursă de finanţare.

În cele 12 luni de guvernare, am dat coerenţă proiectului care a fost aruncat în anul 2018 în aceeaşi formulă toxică de PPP, precum Autostrada Unirii -A8, un experiment eşuat după cel al procedurii de atribuire a contractului prin concesiune de lucrări publice, testat mulţi ani la rând.

Am anulat această aberaţie procedurală şi am transferat proiectul la CNAIR pentru a fi reluată implementarea, acolo unde îi este locul.

S-au pierdut 18 ani, timp în care am fi putut avea finalizat acest obiectiv. În tot acest timp irosit, am asistat la creşterea alarmantă a indicilor de trafic, de la an la an, pe cea mai aglomerată arteră rutieră din România- DN 1. Valorile traficului mediu zilnic anual pe DN1 au crescut cu 5% in ultimii trei ani, de la 28.838, in 2017, la 33.384, in 2020. Peste cinci ani, estimările arată că pe acest drum vor circula anual, în medie, 42.607 maşini.

Suntem conştienţi că nu ne mai permitem bâlbe administrative in implementarea acestui proiect. De aceea încă de la preluarea mandatului am solicitat managementului CNAIR să trateze cu maximă seriozitate şi profesionalism acest proiect care vine din urmă cu mari probleme pe care trebuie să le eliminăm, astfel încât să avem un proiect matur şi cu documentaţii bine întocmite.

Cu aceşti 10 km de autostradă, pe care îi deschidem traficului, guvernarea liberală încheie anul 2020, cu aprox. 90 de km de autostradă daţi in trafic.

Suntem cu toţii conştienţi că aşteptările românilor sunt mult mai mari in ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de transport. Au trecut 30 de ani în care dacă exista un ritm susţinut de construcţie a reţelei de autostrăzi, am fi avut un număr de km cel puţin egal cu cel din ţările învecinate.

Doresc să fac o singură comparaţie: am reuşit în acest an să finalizăm un număr de km de autostradă aproape egal cu numărul de kilometri finalizaţi între 2017-2019 (96 km) de către fostele guvernări PSD. Nu este mulţumitor, dar este un semnal pe care l-am dat în acest an, că se poate să finalizezi obiective de infrastructură în condiţii de criză, că se poate să finalizezi proiecte înainte de termen şi in România (VO Bacău, VO Rădăuţi), că se poate să te baţi şi să obţii finanţare europeană pentru proiecte majore ( Sibiu-Piteşti, VO Bacău).

Anul 2020 a fost cel mai bun an din ultimii 10 in ceea ce priveşte ritmul de contractare la nivelul CNAIR. Vorbim despre contracte încheiate de execuţie autostrăzi, drumuri expres, drumuri naţionale şi VO în valoare de aprox. 10 mld de lei (2 mld euro), la care se adaugă proceduri de licitaţie lansate si validate de către ANAP în valoare de 25 mld lei (6 mld euro). Ca o comparaţie, anul 2011 a fost anul în care compania de drumuri a contractat lucrări de 1 mld de euro, în anul 2020 am atins un maxim istoric al ultimilor 10 ani, cu 8 mld de euro, de opt ori mai mult.

Aceasta este realitatea in ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii de transport in România.

Am deblocat proiecte de infrastructură care de mulţi ani erau ţinute în sertarele companiei, unele dintre ele vitale pentru închiderea coridoarelor trans-europene de transport (Sibiu-Piteşti, Autostrada Transilvania, Autostrada de centura Bucureşti-A0)”, a declarat ministrul Lucian Bode.