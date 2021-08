Încep exproprierile pentru Autostrada Moldovei A7. Cât vor costa lucrările şi în cât timp ar trebui terminate

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene Cristian Ghinea a precizat că demarează cel mai mare proiect de infrastructură din PNRR şi anume autostrada Moldovei. El a adăugat că acesta e motivul pentru care a luptat în negocierile cu reprezentanţii Comisiei Europene ca România să aibă alocate 3,1 miliarde euro pentru autostrăzi în Programul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

„Demarează şi cel mai mare proiect de infrastructură din PNRR: autostrada Moldovei. Acesta este motivul pentru care am susţinut şi am luptat în negocierile cu Comisia Europeană să avem 3,1 miliarde de euro pentru autostrăzi în PNRR: fiindcă este o datorie istorică faţă de români şi fiindcă avem acum proiecte mature şi multă determinare la conducerea Ministerului Transporturilor pentru a le pune în practică. Am spus şi iată că aşa facem. Au început, totodată, şi alte proiecte prin PNRR, precum Programul pentru construirea de creşe, cartea electronică de identitate, iar la nivel local, proiectul unei noi maternităţi la Timişoara. Vor urma multe altele”, a scris Cristian Ghinea, miercuri pe Facebook.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, primele exproprieri pentru A7. „Veste bună pentru unul dintre cele mai importante proiecte ale României, coloana vertebrală care străbate Moldova de la nord la sud”, a transmis ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.

„În şedinţa de Guvern de astăzi, Executivul a aprobat primele exproprieri din judeţul Prahova pentru sectorul Ploieşti-Buzău, pregătind astfel lucrările în teren pentru cel mai avansat tronson al A7.

Acesta este acum în licitaţie pentru execuţie, iar termenul de depunere a ofertelor este 24 august. Imediat după semnarea contractului, vor începe lucrările în teren, proiectarea fiind deja realizată.

A7 este cel mai mare proiect de infrastructură propus prin PNRR (pentru segmentul Paşcani-Bacău-Focşani-Buzău-A3).

Câteva date despre cum va arăta sectorul Ploieşti-Buzău, pe care lucrările vor dura maximum 20 de luni:

- lungime - 63 km;

- 6 noduri rutiere;

- 160 de ha de perdele forestiere;

- 42 de poduri + pasaje;

- 4 spaţii de servicii moderne, dotate şi cu staţii de încărcare electrice.

Ca paşi următori pentru A7, în perioada imediat următoare vom începe să lansăm progresiv licitaţiile şi pentru restul sectoarelor, până la final de an: Buzău-Focşani, Focşani-Bacău şi Bacău-Paşcani.

La nord de Paşcani, Compania de drumuri a anunţat recent, în urma finalizării Analizei Multicriteriale de traseu şi studiului de trafic preliminar:

- că tronsonul Paşcani - Suceava va fi construit la profil de autostradă,

- iar Suceava - Siret, la profil de autostradă, respectiv drum expres de la intersecţia DN2H până la graniţă”, a scris ministrul Drulă.