Impactul știrilor false asupra proiectelor Nuclearelectrica: cazul Reactoarelor Modulare Mici

Pentru Uniunea Europeană, dar și pentru România, provocarea majoră este asigurarea capacităților de producție de energie, necesare până la nivelul anului 2030, care să permită securitate energetică, independența energetică și atingerea țintelor de decarbonizare prin înlocuirea centralelor poluante și reducerea costurilor asociate decarbonizării, spun reprezentanții Nuclearelectrica.

Potrivit acestora, propagarea în spațiul public a unor știri false, argumente false, asocieri greșite de tehnologie și a unor informații neverificate poate avea un impact major asupra derulării proiectelor de investiții, la momentul când România are cea mai mare nevoie de noi capacități de producție de energie curată, moderne și, în special, care să înlocuiască centralele pe cărbune ieșite din uz sau care urmează să fie scoase din uz.

„Persoane din mediul politic și media folosesc argumente false menite să îngrijoreze populația în ceea ce privește dezvoltarea proiectelor bazate pe tehnologia avansată a reactoarelor modulare mici (SMR). Securitatea energetică a României pe termen mediu și lung, dezvoltarea socio-economică locală, zonală, reconversia profesională a muncitorilor din centralele pe cărbune poluante, depind direct de aceste proiecte de investiții.”, spun reprezentanții Nuclearelectrica.

Numărul știrilor false crește cu avansarea proiectelor nucleare

Conform sursei citate, desi industria nucleară este poate cea mai reglementă industrie la nivel global, cea mai sigură și stabilă sursă de producție de energie, numărul știrilor false crește direct proporțional cu avansarea proiectelor nucleare.

„România are nevoie de energie nucleară, o sursă cu curată, sigură și rezilientă de energie. Mai mult, România se poate baza pe energia nucleară pentru ca România are experiență de aproape 27 ani în operare sigură, are expertiza industriei, are un reglementator riguros și profesioniști pe care alte state la început de drum în dezvoltarea capacităților nucleare nu le au”, explică specialiștii.

Ei subliniază că, prin Reactoarele Modulare Mici (SMR), România are șansa poziționării unice la nivel European, prin export de operare, profesioniști, experiența și dezvoltarea lanțului de furnizare.

„România nu este nici cobai, nici nu testează tehnologii SMR. România a analizat riguros diferite tehnologii SMR și a selectat singura tehnologie certificată încă din 2020, bazată pe tehnologia reactoarelor cu apa presurizata care are peste 60 de ani de operare sigură în peste 300 rectoare cu apă ușoară în funcțiune la nivel global.”, mai arată sursa citată.

„România are aproape 27 de ani de expertiză în operare, centrala de la Cernavodă fiind certificată de organisme independente și recunoscută la nivel internațional ca fiind una dintre cele mai performante centrale nucleare, reactoarele de la CNE Cernavodă clasându-se pe locurile 1 și 3 într-un top cu peste 440 reactoare în funcțiune la nivel global, având un factor de capacitate ridicat, în strânsă legătură cu nivelul ridicat de securitate nucleară. De asemenea, experții Nuclearelectrica sunt recunoscuți la nivel internațional, participând în misiuni internaționale de evaluare a securității nucleare.”, continuă specialiștii.

Experții Nuclearelectrica au răspuns la o serie de întrebări pornind de la informațiile false vehiculate în spațiul public

1. FALS: Reactoarele modulare mici utilizează o tehnologie nouă, netestată, necertificată.

Reactoarele modulare mici se bazează pe tehnologia reactoarelor cu apă ușoară presurizată (PWR), care are o istorie de peste 60 ani si care este în prezent folosită comercial în peste 300 de reactoare PWR în lume.

Asadar, în cazul tehnologiei SMR NuScale, tehnologia reactoarelor cu apa ușoară a fost adaptată pentru a raspunde necesităților de mai sus, i-au fost adăugate trăsături îmbunătățite de securitate nucleară, așa cum se întâmplă frecvent în industria nucleară, conceptul de îmbunătățire continuă fiind trăsătura importantă pentru cultura de securitate nucleară specifică industriei.

Există un interes crescut pentru implementarea tehnologiei SMR la nivel global, dar și European. US, Canada, Franța, Marea Britanie, Polonia, Cehia, Estonia sunt state care sunt interesate să dezvolte SMR și fac deja primii pași în dezvoltare. Ceea ce România realizează în prezent va constitui un mare avantaj pe termen mediu și lung.

Modularitatea și flexibilitatea SMR-urilor permit amplasarea reactoarelor modulare mici în zone greu accesibile, contribuind la furnizarea de energie curată, la prețuri accesibile și la protejarea consumatorilor, precum și la dezvoltarea comunităților locale în zona cărora sunt amplasate.

SMR-urile pot fi instalate pe fostele centrale pe cărbune, beneficiind de infrastructura existentă și având în același timp un impact redus asupra solului, folosind un amplasament deja existent redat folosirii pentru a produce energie curată. În plus, contribuie la revitalizarea zonei și la menținerea și crearea de noi locuri de muncă locale, precum și la dezvoltarea lanțului intern de furnizori prin posibilitatea producției și asamblarii componentelor în România

Reactoarele modulare mici NuScale au o tehnologie avansată în ceea ce privește măsurile de securitate nucleară, care înglobează cele mai noi cercetări în domeniul nuclear și oferă siguranță crescută centralei și flexibilitate în modul în care este instalată și operată.

Astfel, SMR-urile răspund cu tehnologie avansată, îmbunătățită, la toate potențialele riscuri de securitate nucleară care au fost identificate de-a lungul timpului.

2. FALS: Reactoarele modulare mici care vor fi implementate în România provin de pe submarine americane dezafectate, „la mâna a doua"

Aceasta este una din afirmațiile foarte grave care nu are absolut nicio legătură cu realitatea.

Pentru un expert este amuzant, însă pentru un public care nu are legatură cu industria nucleară, poate fi o problemă. Reactoarele modulare mici NuScale care vor fi instalate, oriunde în lume, sunt produse integral în fabrici, folosind un design aprobat de Comisia de Reglementare Nucleară din US, încă din 2020.

Anul acesta chiar a început producția pentru componenetele centralei SMR NuScale din SUA, primul proiect din lume, mult mai avansat decat cel din România.

Toate componentele unui reactor modular mic sunt produse în fabrici și ulterior montate pe amplasament. Orice investiție este verificabilă prin respectarea reglementarilor internaționale, europene și romanesti, etc.

Este o informație foarte ușor de verificat, fiind informație publică. Există numeroase studii ale unor agenții și universitati de prestigiu pe tema reactoarelor modulare mici. O astfel de informație aruncată în spațiul public poate însemna un deserviciu major adus intereselor României și nevoii de dezvoltare reală a unor comunități.

3. FALS: Reactoarele modulare mici sunt un mare pericol

Securitatea nucleară este prioritatea oricarui operator nuclear, implicit stat care operează centrale nucleare. În România, sunt în operare în siguranță de aproape 27 ani, sub atenta reglementare națională și internațională, două reactoare cu o putere instalată fiecare de aprox 700 MWe, fiecare având aproape de 10 ori puterea unui reactor modular mic, care are o capacitate de 77 MWe.

Deci temerile referitoare la siguranța SMRurilor sunt nefondate. Iar mesaje de genul „incidente pot afecta jumatate din România" sunt nefondate și lansate doar pentru a speria populația.

În plus, în ceea ce privește securitatea nucleară, tehnologia SMR NuScale care a fost selectată pentru a fi implementată în România, este singura aprobată încă din 2020 de un reglementator și are caracteristici, capacități și performanțe avansate care o fac deosebit de sigură:

• Proiectul centralei electrice NuScale încorporează șapte straturi de protecție pentru a asigura cele mai înalte standarde de securitate pentru populatie și mediul înconjurător.

• Clădirea reactoarelor NuScale este rezistentă la cutremure, perturbări geomagnetice și alte evenimente naturale, precum și la evenimentele generatoare de impulsuri electromagnetice sau impact al aeronavelor.

• Tehnologia NuScale permite amplasarea centralei în cadrul comunitatilor, fiind extrem de sigura. In noiembrie 2022, NRC (Comisia de Reglementare Nucleară din Statele Unite ale Americii) a emis Raportul final de evaluare a securitatii nucleare (FSAR) prin care aproba metodologia NuScale de determinare a dimensiunii zonei de urgente. Folosind acea metodologie, pentru majoritatea amplasamentelor, aceasta zona poate fi limitata la perimetrul amplasamentului.

Raportul arată că Centrala NuScale respectă standardele cele mai înalte de siguranță pentru locuitorii din imediata apropiere a centralei, datorită caracteristicilor unice de securitate nucleară ale proiectului, capacității și performanțelor sale. Proiectul NuScale are sisteme de securitate nucleară complet pasive, care garantează că reactoarele se vor opri în siguranță și se vor autorăci, pe termen nelimitat, și realizează acest lucru fără a fi nevoie de intervenția unui operator sau a unui computer, de alimentare cu curent alternativ sau continuu sau de apă suplimentară

4. FALS: Capacitatea instalată a unui reactor modular mic este de 80MW

Capacitatea instalată a unui reactor modular mic, tehnologie NuScale, este de 77 MW, iar capacitatea instalată a celor 6 module este 462 MW, care pot alimenta cu energie curată aprox. 42.000 de locuințe. In plus, este o sursă stabilă de energie care poate susține formarea unui hub industrial în zona în care e instalat, atragand în zonă multiple industrii și fabrici care au nevoie de energie curată și stabilă care să le susțină țintele de decarbonare.

5. FALS: Reactoarele modulare mici nu aduc beneficii

O centrală cu 6 module, cum este cea pe care România are în plan să o instaleze, va genera peste 190 de locuri de muncă permanente, 1500 de locuri de muncă pe perioada construcției, 2300 locuri de muncă în manufacturare.

În plus, fiind construită pe amplasamentul unei foste termocentrale, centrala SMR, va putea revitaliza zona și crea noi joburi locale în industria energetică. La care se adaugă:

-Venituri din impozite pentru comunitățile locale

-Proiecte pentru economia și industria locală

-Beneficii asupra mediului: O centrală NuScale cu 6 module va evita eliberarea în atmosferă a 4 milioane de tone de CO2 pe an. Fiind construite pe amplasamentele fostelor centrale pe carbuni au o amprentă redusă la sol, au consum redus de apă și produc hidrogen curat.

Pentru fostele termocentrale dezafectate sau în curs a fi închise, există oportunitatea de reutilizare a amplasamentelor și reconversie a personalului într-o industrie modernă, curată, cu beneficii multiple pentru personalul existent.

Sunt mii de locuri de muncă care vor fi create în urmatorii ani doar pentru o centrală. Să nu uitam că pentru centrala energo-nucleara de la CNE Cernavoda primii lucratori au venit tot din industria termocentralelor. Iar acum centrala de la Cernavodă, care asigura 20% din energia României, asigura 2500 locuri permanente de muncă și peste 11.000 de locuri în industrie.

Centrala este în același timp un membru de baza al comunității locale, sprijinind modernizarea școlilor, liceelor, spitalelor, parcurilor etc, pe lângă multiple alte taxe locale și la bugetul de stat.