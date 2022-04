Un dezvoltator de birouri transformă un parc de business din nordul Capitalei într-un campus

Proiectul este prevăzut să fie finalizat în primele trei luni din 2023, cu o investiţie totală de 50 de milioane de euro şi este gândit ca un campus dezvoltat în extensia biroului, care oferă suportul urban pentru experienţe adaptate stilului de viaţă al oamenilor, atât pentru timpul petrecut la birou, cât şi cel personal sau social.

„Yunity Park reprezintă viitorul vieţii la şi dincolo de birou. Este o destinaţie urbană, puternic reprezentată de spaţiul public, în care viaţa profesională şi cea socială primesc aceleaşi şanse de împlinire. În primul rând, spaţiul destinat în prezent unei parcări va fi transformat într-o pădure urbană în vecinătatea căreia se vor integra organic spaţii pentru evenimente, experienţe recreative şi spaţii de lucru în aer liber. Toate acestea sunt menite să aducă împreună cultura socială locală şi cea corporativă într-un spaţiu unic”, a spus Liviu Tudor, fondator Genesis Property şi preşedinte European Property Federation.

În acest proiect, parcarea exterioară ce urmează a fi transformată într-o zonă verde complet reamenajată, cu un design futurist, se întinde pe o suprafaţă totală de 7.500 de metri pătraţi. Spaţiul va include un amfiteatru modern dedicat evenimentelor outdoor, cu o capacitate de 220 de locuri doar în gradene, dar şi o pădure urbană de 1.000 de metri pătraţi unde angajaţii vor putea susţine inclusiv întâlniri de lucru. Pe timpul sezonului cald, campusul va pune la dispoziţia rezidenţilor o terasă exterioară versatilă care va deservi un food hall de 4.000 de metri pătraţi şi numeroase zone destinate interacţiunilor profesionale şi socializării în timpul liber.

La interior, proiectul include spaţii de co-working şi co-living, un centru ultra-modern de conferinţe cu o capacitate totală de 540 de locuri, o cafenea-restaurant de 190 de locuri, precum şi zone de divertisment, fitness şi spaţii special amenajate pentru socializare şi relaxare. În acelaşi timp, intrările clădirilor şi spaţiile interioare comune, precum recepţia şi zona lifturilor vor fi transformate complet, cu un design modern şi completate de zone noi de interacţiune în afara birourilor.

Proiectul se înscrie în strategia de sustenabilitate a Genesis Property, aliniată celor 10 principii ale Pactului Global al Naţiunilor Unite privind drepturile omului, muncă şi protecţia mediului, dar şi celor 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU. Astfel, campusul va fi dezvoltat şi operat astfel încât să contribuie atât la îmbunătăţirea semnificativă a mediului înconjurător, cât şi la creşterea calităţii vieţii întregii comunităţi Genesis Property, acum şi pentru generaţiile viitoare, în conformitate cu angajamentul companiei de a reduce la net zero emisiile de carbon ale companiei până în 2040 prin reutilizare, investiţii în producţia de energie din surse regenerabile şi gestionarea durabilă a clădirilor.

Totodată, toate cele şapte clădiri, cu o suprafaţă închiriabilă de 75.000 de metri pătraţi, în care intră zonele de co-living şi food hall, care sunt deja încadrate în clasa A de eficienţă energetică, au certificarea BREEAM – Very Good şi vor obţine IMMUNE Building Standard™ - Rezilient, 5 stele din 5. Standardul IMMUNE™ recomandă o investiţie într-un sistem Healthy by Design, format dintr-o reţea de dispozitive, tehnologii şi echipamente specializate implementate atât la nivelul clădirii, cât şi în spaţii destinate situaţiilor de urgenţă (cameră de carantină şi de izolare, depozit de urgenţă). Misiunea sistemului Healthy by Design este de a promova, cu ajutorul personalului specializat, implementarea de reguli operaţionale şi de sănătate în mediul construit.