Fraţii Pavăl se asociază cu un dezvoltator pentru un mare proiect lângă Bucureşti

Grupul Dedeman şi Element Industrial au anunţat că vor dezvolta împreună proiectul Eli Park 1, situat în zona Chitila-Buftea, ce se prefigurează drept noul pol logistic de proximitate al Capitalei.

Eli Park 1 este un parc logistic cu o suprafaţă închiriabilă de 50.000 mp. Lucrările de construcţie la prima fază ce însumează 20.000 mp sunt în grafic, urmând să fie livrate în vara acestui an, când vor începe lucrările şi la faza a doua. Primul chiriaş al proiectului este Paste Băneasa, care a închiriat o suprafaţă de 5.000 mp.

Proiectul logistic este deservit de câteva linii de transport în comun şi este localizat la o distanţă de 4 km de centura Bucureşti, cu acces direct la un drum naţional cu patru benzi, DN 7. Principalele avantaje sunt accesul facil către nordul Bucureştiului şi amplasarea într-o zonă cu excedent de forţă de muncă (Chitila/Buftea).

Grupul Dedeman s-a extins recent în zona imobiliară. Compania a achiziţionat în 2018 proiectul de birouri The Bridge din Bucureşti, iar in mai 2019 şi-a extins portofoliul imobiliar prin achiziţia proiectului The Office din Cluj-Napoca.

Dedeman unul din cel mai mare retailer local din piaţa de bricolaj, iar în prezent deţine o reţea de 49 de magazine şi peste 10.000 de angajaţi.

