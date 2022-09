IMM-urile pot accesa și soluții alternative de finanțare

Fie că aveți o afacere la început de drum, fie una care are deja câțiva ani de experiență în domeniul în care activați, există soluții eficiente și rapide pentru orice problemă cu care v-ați putea confrunta la un moment dat în compania dumneavoastră. Există soluții de finanțare pentru afacerile mici și mijlocii care ar putea reprezenta una din cele mai bune alternative în momentul în care vă puteți confrunta cu probleme economice.

De fapt, această etapă este specifică oricărei companii, iar asta pentru că provocările pe care trebuie să le depășească o firmă, la un moment dat, pot fi dificile, timp în care se caută soluții cât mai potrivite.

În acest sens, există două soluții majore - factoringul, respectiv scontarea. Ideea de factoring scoate în evidență situația unei companii care își redirecționează facturile unei terțe părți la un cost redus, pentru a ocoli timpii mari de așteptare care sunt asociați cu plățile facturilor. Factoringul a devenit deosebit de popular în rândul IMM-urilor datorită capacității sale de a le oferi acces instantaneu la capital și de a-și accelera procesele economice. Cel mai mare avantaj al factoring-ului este capacitatea sa de a îmbunătăți fluxul de numerar al unei firme. Este deosebit de important pentru o afacere să aibă o anumită stabilitate economică, deoarece este esențial pentru funcționarea și creșterea sa de zi cu zi. De asemenea, crește finanțarea pentru comerț, permițând adesea companiei să își asume mai multă capacitate de muncă, întrucât există acces la fondurile necesare pentru a finaliza un număr mai mare de sarcini zilnice.

Flexibilitate și eficiență

Majoritatea companiilor care oferă servicii de factoring pun la dispoziție o gamă largă de condiții flexibile de care puteți beneficia. În primul rând, puteți pune la punct un sistem de factoring într-un mod care vi se potrivește. Nu sunteți legat de un contract pe termen lung și puteți alege care dintre facturi doriți să luați în considerare. Prin urmare, vorbim despre o serie de avantaje de care puteți beneficia, fără să fie nevoie să vă faceți griji cu privire la alte aspecte. În orice caz, factoringul reprezintă o soluție fiabilă pentru orice companie care are nevoie de un suport financiar, fără să fie necesar să apeleze la un credit sau la un împrumut. Așadar, reprezintă o soluție de moment excelentă pentru orice IMM care își dorește să prospere la un moment dat sau care se află în impas din punct de vedere financiar.

Cu alte cuvinte, dacă vă aflați într-o astfel de situație și doriți să beneficiați de avantajele pe care le conferă factoringul, atunci trebuie să știți ca vom găsi mereu soluțiile potrivite pentru nevoile dumneavoastră. Multe companii constată că factoringul poate fi folosit și pentru a crește profiturile. Veți putea plăti mai repede datoriile către furnizori, de exemplu, astfel încât să puteți negocia condiții viitoare mai profitabile. Creșterea financiară vă poate permite, de asemenea, să investiți în dezvoltarea de noi produse sau să vă subvenționați mai mult procedurile de marketing.

Pe de altă parte, raportându-ne și la cea de-a doua soluție ce are menirea de a ajuta IMM-urile să se mențină la un anumit nivel sau chiar să depășească anumite perioade mai dificile din existența lor, vom ajunge să facem câteva referiri și la ideea de scontare. La fel ca în cazul factoringului, și scontarea vine la pachet cu multiple avantaje pentru companiile interesate să o acceseze. În primul rând, vorbim despre un proces care are loc 100% în mediul online, iar documentele de care aveți nevoie sunt minime. Vorbim despre câteva acte de bază, fără să fie nevoie să faceți nenumărate drumuri. În altă ordine de idei, un alt beneficiu de care veți avea șansa să profitați este faptul că finanțarea are loc în doar câteva ore, așa că nu veți fi nevoit să așteptați mult timp până ce veți primi suma de bani de care aveți nevoie. Evident, nu mai vorbim despre faptul că veți reuși ca, într-un timp foarte scurt, să acoperiți nevoia de lichidități, să puteți plăti toate salariile aferente angajaților, fără să rămâneți în urmă cu taxele ce trebuie achitate la stat.

Cum funcționează procesul de scontare?

Am simplificat toate operațiunile pe care le avem de realizat atunci când un client dorește să beneficieze de scontare sau factoring. Astfel, primul pas pe care trebuie să-l parcurgeți este vă creați un cont de utilizator pe platforma noastră online, urmând completarea datelor personale.

Cel de-al doilea pas pe care trebuie să-l parcurgeți face referire la introducerea unor date generale despre compania pe care o reprezentați. Evident, nici aici nu va dura foarte mult, pentru că vorbim despre câteva informații de bază.

În cele din urmă, cel de-al treilea pas este plasarea cererii de scontare, si adaugarea documentelor solicitate impreuna cu instrumentele de plata in contul de client. De fapt, acest pas este, într-o oarecare măsură, și cel mai important, fiind cel care precedă validarea dosarului final.

Așadar, vorbim despre câțiva pași importanți, simpli de parcurs, dar esențiali pentru ca dosarul dumneavoastră să fie acceptat și să primiți soluțiile de finanțare de care aveți nevoie pentru IMM-uri.

Simplu, comod, rapid

Platforma de micro finantare reprezintă locul în care puteți avea acces la soluțiile potrivite pentru situațiile în care vă confruntați cu probleme financiare în ceea ce privește firma dumneavoastră. Așadar, la noi veți beneficia de serviciile aferente, plus consultanța necesară, în așa fel încât să nu fie omis niciun pas important în ceea ce privește întocmirea dosarului necesar pentru scontare sau pentru factoring. Indiferent care sunt principalele nevoi pe care le aveți, la noi veți găsi soluțiile necesare, precum și consultanță din partea unor profesioniști, care știu exact ceea ce trebuie să vă recomande pentru ca totul să decurgă așa cum vă doriți, iar problemele care existau în trecut să fie complet soluționate.