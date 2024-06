Haos în Rusia după ce SUA a impus noi sancțiuni. Bursa din Moscova se prăbușește. GRAFIC

Bursa de la Moscova a anunțat joi că încetează tranzacționarea cu dolari și euro. Anunțul a venit în aceeași zi în care Statele Unite au introdus un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Sancțiunile vin în vreme ce liderii G7 se pregătesc să se adune în curând în Italia pentru un summit în care prioritățile de vârf vor fi stimularea sprijinului pentru Ucraina și distrugerea mașinii de război a Rusiei, potrivit informațiilor publicate de Euronews.

Bursa de valori din Moscova a anunțat miercuri că va înceta tranzacționarea cu dolari și euro de joi, 13 iunie.

Anunțul a venit în aceeași zi în care Statele Unite au introdus un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei.

Pachetul de miercuri a vizat infrastructura financiară a Rusiei în încercarea de a limita suma de bani care intra și iese din Rusia.

Bursa din Moscova, Centrul Național de Compensare și Depozitarul Național de Decontare, care acționează ca intermediari în tranzacționarea cu dolari pe piața valutară rusă, au fost incluse în noua listă de sancțiuni.

Banca Centrală a Federației Ruse a anunțat, de asemenea, că tranzacțiile cu dolarul și euro vor continua să fie efectuate pe piața extrabursieră.

SUA au sancționat peste 4.000 de întreprinderi și persoane din Rusia de la începutul războiului, într-un efort de a opri fluxul de bani și armament către Moscova.

Noul pachet de sancțiuni la adresa Rusiei a fost anunțat în timp ce președintele Joe Biden se îndrepta spre Italia, pentru lucrările reuniunii G7, ale cărei mari teme sunt modalitățile de intensificare a presiunii asupra Rusiei și stimularea sprijinului pentru Ucraina, scrie Politico.

Departamentul american al Trezoreriei a precizat că extinde sfera de aplicare a măsurilor pentru instituțiile financiare străine care fac afaceri cu Rusia.