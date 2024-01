Gazprom a stabilit un nou record privind livrările zilnice de gaze către China

Grupul energetic rusesc Gazprom a anunţat miercuri că a stabilit un nou record în ceea ce priveşte livrările sale zilnice de gaze către China via conducta Power of Siberia, transmite Reuters.

Gazprom nu a oferit o cifră concretă privind noul record dar a precizat că exporturile sale totale de gaze spre China via conducta Power of Siberia s-au ridicat la 22,7 miliarde metri cubi în anul 2023, de aproape 1,5 ori mai mult decât cele 15,4 miliarde metri cubi livrate în 2022.

Rusia şi-a majorat livrările de gaze spre China pentru a contracara diminuarea vânzărilor de gaze în Europa, după ce invazia din Ucraina a determinat statele occidentale să impună sancţiuni Moscovei şi să îşi reducă dependenţa de energia rusească.

Gazprom a subliniat că volumele totale de gaze livrate Chinei în 2023 au fost mai mari cu 700 milioane metri cubi, sau 3,2%, faţă de cantitatea pe care era obligat contractual să o livreze Chinei via conducta Power of Siberia. Grupul controlat de statul rus a reiterat că această conductă va ajunge la capacitatea maximă de export, de 38 de miliarde metri cubi pe an, în 2025.

Rusia poartă negocieri pentru construirea unui nou gazoduct, denumit Power of Siberia-2, care ar urma să transporte 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an din regiunea Yamal din nordul Rusiei, până în China via Mongolia, adică o cantitate echivalentă cu gazoductul Nord Stream 1 din Marea Baltică, conductă care acum este nefolosită după ce a fost afectată de explozii în 2022.

Proiectul Power of Siberia-2 a dobândit prioritate deoarece Moscova vrea să îşi dubleze exporturile de gaze spre China, pentru a contracara fenomenul de scădere dramatică a vânzărilor de gaze ruseşti în Europa. Însă până acum nu s-a ajuns la un acord cu privire la o serie de aspecte cheie pentru proiectul Power of Siberia-2, inclusiv cu privire la preţul gazelor livrate prin această conductă.

Potrivit calculelor Reuters, livrările de gaze prin conducte spre Europa ale grupului energetic rusesc Gazprom s-au redus cu 55,6% în 2023, până la 28,3 miliarde metri cubi, comparativ cu un vârf de 175-180 miliarde metri cubi atins în perioada anilor 2018-2019.