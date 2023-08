176 de companii din Europa s-au confruntat în această perioadă, în special, cu deprecierea activelor și costurile asociate cursului de schimb, potrivit FT.

Pierderile directe ale companiilor europene pe piața rusă după declanșarea invaziei Federației Ruse în februarie 2022, în Ucraina s-au ridicat la cel puțin 100 de miliarde de euro, a raportat ziarul britanic The Financial Times (FT). , care a analizat declarațiile celor mai mari companii europene pentru ultimul an și jumătate al anului.

Potrivit publicației, 176 de companii europene în această perioadă s-au confruntat cu „deprecierea activelor, costurile asociate cu cursul de schimb și alte costuri unice cauzate de vânzarea, închiderea sau reducerea segmentului rus al afacerii lor”. În același timp, analiza nu ia în considerare factori macroeconomici indirecți, cum ar fi costul crescut al resurselor energetice și al altor produse din cauza invaziei și a sancțiunilor occidentale împotriva Federației Ruse.

Pe fondul transferului cotei proprietarilor străini, către structura rusă de acționari ai producătorului de produse lactate Danone și a companiei de bere Baltika către administrația temporară a Agenției Federale de Administrare a Proprietății, experții FT au sugerat că afacerile europene „au mai multe dureri de cap."La rândul său, Școala de Economie din Kiev a subliniat că „jumătate din cele 1,9 mii de firme aparținând întreprinderilor europene continuă să funcționeze în Rusia.

FT a subliniat că firmele de petrol și gaze au suferit cele mai multe pierderi după părăsirea pieței ruse. Astfel, pierderile combinate ale BP, Shell și TotalEnergies s-au ridicat la 40,6 miliarde de euro, însă, din cauza creșterii globale a prețurilor la energie, corporațiile listate nu au întâmpinat dificultăți financiare: anul trecut au raportat un profit total record de 95 de miliarde de euro.

În cazul companiilor implicate în industrie, inclusiv în industria auto, pierderile în Federația Rusă s-au ridicat la 13,6 miliarde EUR, în timp ce corporațiile financiare, în special băncile, au înregistrat pierderi și alte cheltuieli în valoare de 17,5 miliarde EUR.