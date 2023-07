Fraudă de proporții: infractorii se folosesc de numele Romgaz, Digi24 și Banca Transilvania. Cum funcționează păcăleala

O fraudă de proporții este promovată pe site-urile de socializare în aceste zile, infractorii promițând câștiguri substanțiale din cumpărarea de acțiuni ale Romgaz, „verificate” de reporterii Digi24.

„Cea mai mare companie de gaze din România, ROMGAZ, a anunțat că oferă oportunitatea de a cumpăra acțiuni și de a obține un venit pasiv lunar de 7.000 de lei sau mai mult! Pentru a profita de această oportunitate, trebuie să vă înregistrați pe site-ul oficial și să achiziționați un număr minim de acțiuni în sumă de 950 de lei. După aceasta echipa noastră de specialiști va lucra pentru dumneavoastră, generând câștiguri financiare semnificative încă din prima lună! Profită acum de această oportunitate de a avea grijă de tine și de familia ta, obținând veniturile pasive cât mai mari!”, este anunțul publicat pe Facebook de „Venituri sigure”.

Când dați click în josul paginii pe „Înscrie-te”, apare o pagină care copiază destul de bine site-ul de știri Digi24, dar la o minimă verificare se poate vedea că link-ul este cu totul altul decât cel al Digi: cholanthrene.com.

„Cel mai mare banc al țării - Banca Transilvania anunță despre un nou program de investiții în colaborare cu compania națională de gaze Romgaz - care este cel mai mare producător de gaze nu doar în România, ci și în întreaga Europa de Est”, se menționează pe site-ul care pretinde a fi cel al Digi.

Probleme sunt de cel puțin o lună

La 6 iunie a.c., o cititoare a afirmat că a fost înșelată și că încearcă în zadar să-și recupereze măcar o parte din bani.

„Vă rog samă ajutați. Am investit 950 lei la BT Invest Transilvania de pe Facebook. (Sunt mai multe anunțuri, chiar Simona Halep garantează investiția.) Am primit un telefon, cineva îmi cerea detalii. Am întrebat dacă este de la Banca Transilvania și mi-a răspuns că nu, este de la o firmă care colaborează cu banca. Am insistat să discut cu cineva de la bancă și am fost sunată de pe un alt număr de telefon de cineva care a spus că da, este de la bancă. Am spus că m-am răzgândit și că vreau banii înapoi. Mi-a zis că pentru asta trebuie să facem câțiva pași. Mi-a spus să instalez ”ANYDESK”, să-i dau nr cardului pe care să intre banii, etc. Am făcut ce mi-a zis. Asta pe 18,05,2023. Tipul m-a sunat și în zilele următoare, întrebându-mă dacă au intrat banii. Neintrând banii mai îmi spunea să mai fac ceva ca să rezolvăm problema. Și tot așa, până pe 27,05,2023, când am fost sunată de cineva de la Banca Transilvania, care m-a întrebat dacă am făcut tranzacții în sumă de......și de..... și de......, sume mari. Am răspuns că nu. Nu am făcut nimic din ceea ce spune. M-a chemat la bancă și mi-au spus că cele două conturi ale mele erau goale. Am cerut extras de cont pe luna mai, dar nu mi-au dat, mi-au dat pe aprilie, care nu mă interesa. Am depus la ei o contestație, am fost și la poliție. Nu înțeleg cum a putut cineva să se joace cu banii mei. De ce nu au sunat când au văzut mișcările și m-au sunat când nu mai era nimic. ( unul era depozit). Adică depunem bani la bănci și nu avem nici o garanție? Dacă cineva mai știe așa o situație, să mă sfătuiască ce să fac ca să-mi recuperez măcar o parte din bani. Poliția este pe fir, dar au multe probleme”, a scris cititoarea.

Romgaz: Nu deschideți link-ul!

Romgaz avertizează pe pagina sa de Facebook asupra numeroaselor tentative de fraudă din ultima perioadă: „!! ATENŢIE!! Dacă vedeţi acest ANUNŢ, NU vă lăsaţi induşi în eroare!Nu accesaţi linkul, pentru a nu cădea pradă unor tentative de fraudă!!! Mesajul este o tentativă de a va păcăli! Dacă vedeţi astfel de anunţuri raportaţi!! ROMGAZ comunică toate informaţiile publice DOAR prin intermediul canalelor oficiale ale companiei. Biroul de presă ROMGAZ”.

Redăm toate postările prin care infractorii încearcă să-i păcălească pe români:

