Filipinezii vin să muncească în agricultura românească. Cu cât sunt plătiți și ce meserii se caută

Autoritățile filipineze și reprezentanți ai uneia dintre cele mai cunoscute companii de recrutare de muncitori străini au discutat recent despre deficitul de personal din agricultura românească.

În cadrul vizitei oficiale efectuate în Filipine, Yosef Gavriel Peisakh, general manager al companiei Work from Asia, s-a întâlnit cu reprezentanții autorităților filipineze în vederea găsirii de noi soluții pentru remedierea deficitului acut de personal din agricultura românească.

În calitate de reprezentant al uneia dintre principalele companii de recrutare de personal străin în Romania, Yosef Gavriel Peisakh a subliniat necesitatea importului de forță de muncă în special pentru segmentul agricol, unde în momentul de față este nevoie atât de personal calificat, cât și de personal necalificat.

,,Conform cererilor primite de către agenția Work from Asia, există în momentul de față o nevoie fără precedent de personal pentru segmentul agricol, unde antreprenorii români caută atât operatori de mașinării agricole, de la tractoriști, la mecanizatori, cât și personal pentru ferme, chiar și asistenți veterinari, ingineri zootehniști, iar lista poate continua. Parteneriatul nostru durabil cu autoritățile din Manila ne dă încredere că Filipine poate oferi în momentul de față specialiștii de care noi avem nevoie pentru piața muncii din România. Mai mult decât atât, mă bazez foarte mult pe feedback-ul pozitiv primit din piață. Muncitorii din Filipine sunt considerați a fi foarte bine pregătiți și serioși, iar agricultura noastră are nevoie de asemenea oameni”, a declarat Yosef Gavriel Peisakh, general manager Work from Asia.

Întrebat ce salariu primesc muncitorii filipinezi în România, Yosef Gavriel Peisakh a declarat pentru „Adevărul” că încasează lunar 600 - 700 euro net.

Filipinezii sunt mai muncitori și foarte cooperanți

,,Eu am lucrat în Statele Unite ale Americii, unde am coordonat echipe de muncitori filipinezi. Știam că ei sunt mai muncitori și foarte cooperanți, așa că am vrut neapărat să colaborez cu ei și în România, chiar dacă aducerea lor implică niște costuri puțin mai mari. Compania noastră este una producătoare de semințe și vă pot spune că și-a atins în prezent obiectivele, în ceea ce privește personalul de care avea nevoie. Muncitorii din Filipine lucrează în procesele de producere, prelucrare și ambalare la firma noastră. Avem muncitori filipinezi care au sosit în companie și în urmă cu 5 ani de zile, iar în prezent ne gândim să suplimentăm numărul lucrătorilor străini aduși.”, a declarat Gabriel Pătru, General Manager Patru Agro.

Dacă în momentul de față în România trăiesc mii de muncitori din Filipine, cel mai mare procent fiind reprezentat de bone și menajere, acordul negociat cu autoritățile filipineze va înclina balanța anul acesta și către segmentul agricol, unde sunt așteptați mii de lucrători în perioada următoare.