Descopera brandul Nike la JD Sports - un stil care inspira generatii intregi

Nike nu este un brand sport plictisitor. Deoarece acesta este o sursă de inspirație pentru multe generații. Din momentul în care logoul caracteristic Swoosh a văzut pentru prima dată lumina zilei, marca a devenit un simbol al inovației.

De asemenea, brandul continuă să definească tendințele modei, combinând caracterul practic cu designul deosebit. Nu mai este o marcă destinată doar sportivilor, ci și tuturor celor care caută stilul unic și modalitatea de a-și exprima individualitatea. Nike îți pune la dispoziție produsele de înaltă calitate, precum îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii, care reprezintă sinonimul stilului urban modern.

În oferta brandului găsești încălțămintea Nike Air Max, care a schimbat imaginea sneakerșilor, și colecțiile iconice completate de numele vedetelor din lumea sportului și a muzicii. Marca Nike în continuare ne dovedește faptul că designul deosebit poate merge mână în mână alături de calitatea înaltă. Fiecare colecție a brandului aduce un omagiu tradiției sale sportive, arătând în același timp cum dinamismul și inovația pot pătrunde în moda streetwear.

De la începuturi modeste până la dominația mondială

Brandul Nike a fost fondat în anii '60 de Bill Bowerman și Phil Knight sub numele de Blue Ribbon Sports. Inițial, scopul brandului a fost de a importa pantofi sport japonezi în SUA. Câțiva ani mai târziu, însă, compania și-a schimbat numele în Nike, inspirându-se din numele zeiței grecești a victoriei. La acea vreme, a fost creat și celebrul logo care face trimitere la dinamism, spirit competitiv și triumf. Simbolul Swoosh și sloganul emblematic al brandului "Just Do It" creează o combinație puternică, deja cunoscută în întreaga lume.

Sneakers pe care toată lumea vrea să îi aibă

Primul model oficial de pantofi sport pe care Nike l-a lansat a fost Cortez. Acești sneakerși au început să se bucure de o mare popularitate printre alergătorii și vedetele hip-hop, motiv pentru care au devenit un must-have în lumea modei urbane.

Încălțămintea este un simbol al stilului retro, iar datorită designului universal, este apreciată atât de adulți, cât și de copii. Astăzi, aceasta reprezintă un mare bestseller în întreaga lume. Puțin mai târziu, marca a lansat primii pantofi sport cu pernă de aer vizibilă - Air Max. A fost o descoperire în lumea încălțămintei sport. De-a lungul anilor, această serie a evoluat. Au apărut multe modele iconice, cum ar fi: Air Max 90, Air Max 95, Air Max 97 și multe altele. Introducerea colecțiilor Nike SB sau Nike Blazer a contribuit la cucerirea modei streetwear. Aceste serii au fost create pentru fanii skateboarding-ului, considerați a fi pionierii streetwear-ului.

Colaborări puternice

Nike lansează în mod regulat colecții de încălțăminte în ediție limitată în colaborare cu diverși artiști, designeri și branduri cunoscute, ceea ce le face și mai apreciate. Colaborarea cu Michael Jordan a adus brandului o mare popularitate. Modelul Nike Air Jordan a fost revoluționar atât din punct de vedere tehnologic, cât și din punct de vedere stilistic. Acesta a spart regulile clasice ale designului pantofilor de baschet și a introdus soluții inovatoare. Colaborarea cu Travis Scott a fost la fel de reușită. Brandul a lucrat cu rapperul la noi versiuni ale modelelor Air Force 1 sau Dunk. Acestea și multe alte variante ale sneakerșilor de la Nike au avut, de asemenea, un impact uriaș asupra modei. Deși, inițial, o mulțime de modele au fost create cu gândul la sport, acest lucru s-a schimbat semnificativ de-a lungul timpului. Astăzi, aproape fiecare pereche de sneakers marca Nike este foarte apreciată și se bucură de o mare popularitate în lumea modei streetwear.

De-a lungul anilor, brandul Nike nu numai că a fost ales de sportivii din cele mai mari terenuri, ci și a intrat în viața milioanelor de oameni. Marca inspiră și mobilizează invariabil toate generațiile, iar impactul său transcende granițele sportului. Vizitează unul dintre magazinele fizice JD Sports sau răsfoiește oferta online unde te așteaptă o gamă largă de sneakers și haine de la Nike. Convinge-te singur și creează-ți outfitul perfect.