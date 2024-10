De la energie curată la vieți salvate: o singură industrie. Cât de importantă este producția de Lutețiu-177

Cererea de radioizotopi - produși în principal cu ajutorul reactoarelor de cercetare sau al acceleratoarelor - continuă să crească, iar numărul de produse radiofarmaceutice utilizate clinic crește rapid.

Despre industria nucleară și în special energia nucleară, se știe că este parte integrantă a soluțiilor eficiente pentru decarbonizare. Zero emisii de carbon, aspect care face din energia nucleară candidatul perfect pentru reducerea pe termen lung a emisiilor de CO2, obiectiv major asumat la nivelul UE.

Strategiile energetice curente, chiar și cele care includ o creștere semnificativă a surselor regenerabile, nu sunt suficiente, într-un scenariu pesimist care poate atinge nivelul de 4 grade C. În acest caz, multe zone ale planetei devin de nelocuit.

Complementar surselor convenționale, creșterii regenerabilelor, experții mizează puternic pe rolul energiei nucleare în această paradigmă a decarbonizarii, susținând că industria nucleară trebuie să arate angajament și creativitate, combinate cu inovații tehnice și de business, în mod similar industriei regenerabilelor.

La nivel global, conform datelor publicate în analiza McKinsey publicate în ianuarie 2022, 275 trilioane de dolari, sau aproximativ 9.2 trilioane/an, reprezintă fonduri necesare activelor fizice în perioada de tranziție, până la nivelul anului 2050. Fară investiții în industria nucleară, costul tranziției către o economie sustenabila crește cu 1,6 trilioane de dolari, conform raportului Agenției Internaționale pentru Energie (IEA). Concluziile raportului Comisiei Interguvernamentale pentru Schimbările Climatice (IPCC)/ONU arata că energia nucleară este esențială pentru a menține încălzirea globala sub 1,50 C, iar Studiul MIT (Massachusetts Institute of Technology) demonstrează că țintele de decarbonizare nu pot fi atinse fară energie nucleară.

Adițional impactului major asupra reducerii amprentei de carbon, energia nucleară este sigură. Studiile internaționale au arătat că în comparație cu cărbunele energia nucleară este de 2 500 de ori mai sigură. Înlocuirea tuturor centralelor electrice pe bază de cărbune cu centrale nucleare la nivel mondial ar reduce decesele cauzate de poluarea aerului cu sute de mii în următoarele două decenii. Conform studiilor, se estimează că energia nucleară a salvat până în prezent 2 milioane de vieți, reducând cantitatea totală de emisii de cărbune care ar fi fost emise fără energia nucleară.

Eficiența este un alt mare avantaj: o pastilă de uraniu, mai mică, ca dimensiune, decât vârful unui deget, poate genera la fel de multă energie ca o tonă de cărbune, 149 de galoane de petrol sau 17.000 de metri cubi de gaze naturale. Cu 0 emisii CO2.

Industria nucleară și medicina nucleară

Izotopii sunt o parte esențială a produselor radiofarmaceutice, care sunt utilizate pentru diagnosticarea și tratarea bolilor cardiovasculare și a cancerului. Conform datelor internationale, in fiecare an, 48 de milioane de pacienți sunt diagnosticați sau tratați cu aceste medicamente nucleare. În fiecare zi, mai mult de 30 000 de persoane din întreaga lume beneficiază de ajutorul izotopilor medicali produși în reactorul cu flux ridicat (HFR) din Olanda.

Conform Agenției Internaționale pentru Energie Atomică, cererea de radioizotopi, care sunt produși în principal cu ajutorul reactoarelor de cercetare sau al acceleratoarelor, continuă să crească, iar numărul de produse radiofarmaceutice utilizate clinic crește rapid.

Tot Agentia de la Viena precizeaza ca reactoarele de cercetare reprezintă principala sursă de producție de radioizotopi medicali, inclusiv molibden-99 (Mo-99), iod-131 (I-131) și holmiu-166 (Ho-166), printre altele. I-131, care este utilizat pentru diagnosticarea și tratarea cancerului tiroidian, a fost unul dintre primii radioizotopi produși într-un reactor de cercetare la începutul anilor 1940. Deși se produc aproximativ 35 de radioizotopi medicali, Mo-99 reprezintă cea mai mare parte. Acesta este izotopul de bază al technetium-99m (Tc-99m), care este utilizat în aproximativ 85% din procedurile de medicină nucleară din întreaga lume pentru diagnosticarea cancerului și a bolilor cardiace, cerebrale și osoase - adică până la 50 de milioane de proceduri de medicină nucleară pe an.

Lutețiu-177 (Lu-177) este un alt radioizotop important produs în reactoare de cercetare sau reactoare comerciale (Bruce Power), fiind, conform expertilor, „pilonul principal pentru producția de radiofarmaceutice terapeutice utilizate pentru tratarea persoanelor cu dureri osoase și cancere de prostată, stomac și intestin”, iar la nivel global „cel puțin 20 de medicamente noi care utilizează Lu-177 sunt în curs de dezvoltare la nivel mondial.” (Renata Mikołajczak, cercetător la Centrul de Radioizotopi POLATOM din cadrul Centrului Național pentru Cercetare Nucleară din Polonia).

În mai 2023, AIEA a lansat un proiect de cercetare coordonat pentru a dezvolta noi produse radiofarmaceutice pentru terapia cancerului care utilizează Lu-177.

Producția de radioizotopi și rolul Nuclearelectrica

Conform AIEA, 40 de țări au reactoare de cercetare capabile să producă radioizotopi; dintre acestea, aproximativ 25 produc în mod activ radioizotopi pentru aplicații medicale. Se specifica ca in majoritatea cazurilor, radioizotopi sunt produși pentru piața internă si doar un număr mai mic de state exportă radioizotopi pe piața regională sau mondială.

10 000 de spitale din întreaga lume utilizează radioizotopi în aproximativ 100 de proceduri diferite de medicină nucleară, totalizând aproape 49 de milioane de proceduri medicale în fiecare an. Numai în UE, mai mult de 1 500 de centre de medicină nucleară efectuează aproximativ 10 milioane de proceduri pentru pacienți în fiecare an. Europa, cu rețeaua sa unică de aprovizionare, dezvoltările tehnologice inovatoare și angajamentul puternic în domeniul cercetării clinice, joacă un rol central în domeniul medicinei nucleare.

UE este principalul furnizor de radioizotopi medicali pe piața mondială, cu o cotă de piață de peste 60% pentru unii dintre cei mai utilizați radioizotopi. Unele dintre cele mai importante evoluții farmaceutice și clinice recente în tratamentul cancerului prin medicină nucleară își au originea în UE.

Prognozele arată că această piață va înregistra o creștere rapidă, mai ales începând cu 2027, prin dezvoltarea și industrializarea de noi tipuri de produse radiofarmaceutice terapeutice bazate pe Lu-177 care au un potențial uriaș de a trata nu numai cancerele de nișă, ci și cancerele obișnuite, cum ar fi cancerul de prostată.

Și în acest context intervine viziunea Nuclearelectrica. Angajată într-un parteneriat cu Framatome, Nuclearelectrica face un pas essential în dezvoltarea medicinei nucleare. Framatome este un lider industrial internațional în domeniul energiei nucleare, inclusiv în domeniul medicinei nucleare care promovează producția de izotopi pentru aplicații medicale. În baza tehnologiei brevetate de Framatome se poate asigura o producție fiabilă, la scară industrială a Lu-177, un izotop medical utilizat pentru terapiile țintite împotriva cancerului. Actualmente, această tehnologie este instalată la Bruce Power, Canada și a fost instalată în timpul unei opriri planificate a reactorului.

Din reactoarele de cercetare europene în Unitatea 2 a CNE Cernavodă

În luna septembrie 2023, Nuclearelectrica și Framatome au încheiat un acord de confidențialitate care a permis schimbul de informații cu privire la tehnologia dezvoltată de Framatome, în vederea întocmirii unui studiu de fezabilitate privind instalarea tehnologiei la Unitatea 2.

Ulterior, în baza schimbului de informatii care a avut loc, în luna noiembrie 2023, partile au agreat, cu privire la încheierea unui Acord de Înțelegere, având ca obiectiv comun explorarea opțiunilor de producere Lutețiu-177 la Unitatea 2 CNE Cernavodă si ca obiectiv, realizarea unui studiu de fezabilitate, care să determine atât fezabilitatea tehnică cât și cea economică a proiectului, ce a fost finalizat printr-un efort sustinut de peste 10 luni.

Recent, SN Nuclearelectrica SA (SNN) și Framatome au anuntat concluziile pozitive ale studiului de fezabilitate realizat pentru a evalua posibilitatea producerii izotopului medical Lutețiu-177 (Lu-177) la centrala nucleară Cernavoda din România.

Cele două companii demarează implementarea proiectului, care include proiectarea detaliată, achiziția, instalarea și punerea în funcțiune a sistemului de iradiere la Unitatea 2 a centralei nucleareo-electrice de la Cernavodă. Lansarea unui serviciu comercial de iradiere la scară largă pentru izotopi medicali este prevăzută pentru anul 2028.

„Nuclearelectrica se angajează să promoveze nu numai producția de energie, ci și sănătatea publică. Producția de Lutețiu-177 marchează o etapă importantă pentru România și pentru industria nucleară globală. Rolul nostru în susținerea tratamentelor oncologice de ultimă oră prin medicina nucleară consolidează rolul energiei nucleare în creșterea nivelului de bunăstare”, a declarat Cosmin Ghiță, CEO Nuclearelectrica. „Acest proiect evidențiază contribuțiile multiple pe care le poate aduce energia nucleară - generarea de energie curată și producția de izotopi medicali.”

Studiul de fezabilitate a fost inițiat în noiembrie 2023, pe baza tehnologiei de producție de izotopi a Framatome. Studiul a evaluat dacă infrastructura de la Cernavodă ar putea fi utilizată pentru a converti ținte în izotopi medicali, în plus față de producția actuală de energie electrică fiabilă, cu emisii reduse de carbon. Studiul a demonstrat că, prin adaptarea tehnologiei Framatome la Unitatea 2 a centralei nuclearo-electrice de la Cernavodă, reactorul ar putea iradia Ytterbium-176 la standardul tehnic de piață necesar pentru producerea de produse radiofarmaceutice pe bază de lutețiu.

Acest proiect vizează, de asemenea, asigurarea unei rezerve adecvate de Lu-177 pentru a satisface nevoile interne ale României în ceea ce privește producția și furnizarea de produse radiofarmaceutice. Lu-177 este un radioizotop emițător beta utilizat în terapia cu radionuclizi țintiți pentru tratamentul cancerului de prostată și în multiple dezvoltări radiofarmaceutice in tratamentul cancerului. Izotopul distruge celulele canceroase, lăsând neafectate celulele sănătoase. Tehnologia de producție a izotopului deținută de Framatome a permis prima producție comercială la scară largă de Lu-177 într-un reactor energetic în iunie 2022.

Beneficiile sociale aduse de implementarea proiectului sunt esențiale și demonstrează rolul esențial al tehnologiei nucleare în medicina nucleară, dincolo de producția de energie. Astfel, implementarea acestui proiect marchează o etapă importantă în evoluția Nuclearelectrica, oferind beneficii tangibile în domeniul sănătății.

Odată implementat proiectul, spitalele din România pot primi mii de doze, aceta fiind beneficiul major al proiectului dezvoltat de Nuclearelectrica: piață internă, pacienții români.

România are proiecte despre care merită vorbit. România are o industrie nucleară cu mulți ani de experiență, o industrie care se bazează pe lecțiile învățate în timp, dar care inovează continuu pentru a folosi întreg potențialul, despre care merită vorbit.