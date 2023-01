Cum sprijină Meta dezvoltarea afacerilor mici în mediul online

Meta lansează în România #MetaBusinessMakeovers, o serie de videoclipuri educaționale pe Facebook Watch în care întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri) locale de succes și experți ai companiei colaborează pentru a demonstra oportunitățile de creștere aduse de platforma online.

Ideea din spatele #MetaBusinessMakeovers este de a sprijini dezvoltarea IMM-urilor din România, în ceea ce privește crearea de conținut și utilizarea corectă a instrumentelor și serviciilor Meta. Atunci când sunt folosite împreună, cele două componente aduc beneficii emoționale și concrete – oamenii se îndrăgostesc de mesaje, iar strategia de vânzări și numărul de potențiali clienți sunt îmbunătățite semnificativ. Campania se înscrie în strategia Meta de a își extinde prezența în piața din România prin implicarea IMM-urilor locale și a experților Meta în calitate de formatori, cei din urmă având rolul de a oferi know-how-ul necesar astfel încât companiile să poată ajunge la noi clienți, să obțină cele mai bune rezultate de pe platformă și să își amplifice succesul.

În seria de clipuri video Meta Business Makeovers, prezentatorul de televiziune Șerban Copoț întâlnește 5 mici afaceri din România, toate dornice să își atingă obiectivele de business cu ajutorul unor instrumente și tehnici digitale simple. Împreună cu experții Meta, aceștia au abordat subiecte precum strategia de social media, targetare, conținut video, cum se implementează o campanie publicitară de succes, cum se structurează bugetul pentru reclame, precum și multe alte informații relevante și foarte utile pentru orice afacere prezentă în online.

Cele 5 IMM-uri implicate în proiect provin din domenii diverse, însă pot fi considerate remarcabile: Inlin (Life In Linen) – primul brand românesc de confort, utilitate, estetică subtilă, stil care se întoarce în timp; Optimef – un brand românesc, care produce ceasuri premium și articole din piele inspirate din estetica arhitecturală și trendurile de design din trecut, oferindu-le un filtru contemporan; Paradise Tour Agency – care își propune să găsească vacanța perfectă pentru clienții săi, fără costuri ascunse și cu prețuri corecte; Urban Pets – hotel și salon de îngrijire pentru animale de companie și Ballet Art Dance Academy – locul în care se formează noile talente ale baletului clasic și contemporan.

"În urma interacțiunii cu Meta, am reuşit să îmi ajustez strategia de comunicare și să mă concentrez mai mult pe ceea ce publicul avea şi are nevoie, dar am şi înteles mai bine încotro se îndreaptă acest sector de nişă unde activez din perspectiva percepţiei beneficiarilor de servicii turistice faţă de noi. Fie că am discutat chestiuni de strategie generală, fie că am evaluat elemente particulare legate de o situaţie concretă de comunicare, expertul Meta a reuşit ca, într-un timp relativ scurt, să intuiască şi să găsească soluţii la toate aceste preocupări. Este un fapt care, desigur, mă va determina să sper într-o colaborare fructuoasă pe termen lung", a declarat Emanuela Anton, proprietara Paradise Tour Agency, despre valoarea informației primite în urma discuției pe care a avut-o cu expertul Meta.

Jacob Turowski, Head of Public Policy, Central and Eastern Europe, la Meta, declară: "Antreprenorii traversează o perioadă dificilă, mai ales după pandemie, și dorim să îi ajutăm să își atingă obiectivele îndrăznețe prin utilizarea internetului și a instrumentelor oferite de Meta. #MetaBusinessMakeovers se referă la modul în care se pot obține cele mai bune rezultate de pe platformele Facebook și Instagram, pentru a le oferi afacerilor mici și mijlocii un suflu nou, pe care să îl infuzeze în prezența lor online, pentru a-și crește vânzările și baza de clienți. Sperăm ca această serie video educațională de pe Facebook Watch să fie o sursă de inspirație pentru multe alte IMM-uri din România".