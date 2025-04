Cum îți gestionezi eficient și inteligent cheltuielile în preajma sărbătorilor pascale

Dintre cele mai așteptate perioade din an, cu siguranță, sărbătorile sunt cele pentru care ne pregătim cu mic, cu mare pentru a fi mereu la înălțimea așteptărilor musafirilor, fie ei prieteni, colegi sau membrii ai familiei.

. Astfel, mergând pe premisa că trebuie să îi mulțumim pe toți cei prezenți, nu de puține ori bugetul destinat cumpărăturilor ne poate scăpa de sub control. Iar acest lucru se aplică nu doar când suntem gazde, ci și invitați, fiind învățați că nu putem merge în vizită „cu mâna goală”.

Mai mult, dacă facem o incursiune la rădăcinile noastre, nu putem să nu recunoaștem că „românii sunt un popor ospitalier” a depășit stadiul de mit. Iar asta explică multe din comportamentul nostru de consum, dar și nevoia de siguranță: „mai bine să fie”. Cu timpul, am îmbrățișat cu ușurință trendul consumerismului, fapt care se răsfrânge numaidecât asupra buzunarului propriu, dar și asupra bugetului întregii familii. Tocmai de aceea, este esențial să ne stabilim prioritățile când vine vorba de cumpărături, pentru a ajunge să ne bucurăm cum se cuvine de sărbători și nicidecum să fim îndatorați.

Ce poți face pentru liniștea ta financiară?

În orice perioadă din an, dar mai ales în preajma sărbătorilor, stabilirea priorităților pe baza veniturilor și a cheltuielilor reprezintă cheia pentru a atinge o siguranță financiară. De asemenea, ce trebuie să mai reținem este că, oricât de bine am fi remunerați pentru activitatea profesională pe care o desfășurăm, suntem responsabili să asigurăm un confort pe termen lung familiei noastre. Pentru că reclamele și promoțiile sunt omniprezente, de la pauzele publicitare la televizor la un simplu scroll pe telefon, și de la metrou până la panourile stradale, poți fi convins cu ușurință să achiziționezi ceva de care nu ai neapărată nevoie. Astfel, să fii chibzuit reprezintă un adevărat as în mânecă. Iată câteva sfaturi care te vor ajuta să ții din scurt cheltuielile cu precădere în preajma sărbătorilor pascale:

● Stabilește un buget realist. Prin evaluarea cheltuielilor dintr-o perioadă similară, în care să ții cont și de inflație și de veniturile actuale, vrei reuși să creezi un buget care să reflecte cu adevărat ce și cât îți permiți;

● Prioritizează cheltuielile. Fă-ți o listă cu ce este esențial pentru sărbători, cum ar fi mesele festive, cadourile pentru cei dragi sau decorațiunile și lasă deoparte cheltuielile mai puțin importante;

● Concentrează-te pe cumpărături inteligente. Îndreaptă-te către oferte și reduceri care să te ajute să economisești, fără a face rabat de la calitate;

● Ai în vedere și unele cheltuieli neprevăzute. Rămâi în limitele bugetului stabilit, dar ține cont că invitații de la masa de Paște pot fi mai mulți decât cei care și-au confirmat deja prezența.

În plus, o soluție cu adevărat salvatoare și o reală necesitate indiferent de perioada anului este deschiderea unui cont de economii. Printr-o decizie matură, vei putea traversa cu ușurință episoadele incerte, de la cheltuieli neprevăzute la urgențe medicale și până la satisfacerea unor bucurii, cum ar fi un cadou aniversar sau o vacanță last-minute.

În lipsa unei astfel de rezerve financiare, o alternativă care te poate ajuta să te bucuri în tihnă de sărbători și să nici nu simți că îți lipsește ceva, ar fi să aplici pentru un împrumut. De exemplu, IFN-urile, spre deosebire de bănci, sunt recunoscute pentru opțiunile de creditare mai flexibile și condițiile mai accesibile pe care le oferă. Dacă timpul te presează, în doar câțiva pași simpli, de la Best Credit IFN poți obține creditul de care ai nevoie:

● Realizezi un calcul estimativ. Folosind calculatorul de credit disponibil pe site, vei obține o estimare a ratelor lunare și a costurilor totale, în funcție de suma solicitată și perioada de rambursare dorită;

● Completezi formularul de aplicare. Accesează secțiunea de aplicație online de pe site și completează toate câmpurile cerute cu informațiile corecte și complete, inclusiv documentele necesare. În cazul Best Credit IFN, ai nevoie doar de un act de identitate valabil;

● Aștepți evaluarea cererii. După ce ai trimis aplicația, cererea ta va fi analizată în decurs de câteva ore până la câteva zile, în funcție de tipul de credit solicitat și de numărul de cereri primite;

● Te pregătești pentru semnarea contractului. Dacă aplicația ta se aprobă, vei primi o ofertă detaliată;

● Banii vor fi transferați în contul tău. După semnarea contractului, vei primi rapid suportul financiar de care ai nevoie.

Pe cât de mult așteptăm perioada sărbătorilor, mai ales pentru petrecerea timpului împreună cu cei dragi, prilej prin care să ne și încărcăm cu energia lor, pe atât de mult ne pot consuma dacă nu reușim să gestionăm eficient toate implicațiile financiare. Tocmai de aceea, având un plan bine stabilit în prealabil, vom reuși să ne bucurăm de lucrurile care contează cu adevărat: emoția revederii cu cât mai multe generații din familie și grupuri de prieteni. La fel de important este să avem o stabilitate financiară și după ce sărbătorile au trecut. Deciziile echilibrate ne vor ajuta întotdeauna să nu ducem lipsă de lucrurile esențiale, iar dacă înțelegem cât de importante sunt economiile, ne vom face un bine și pe termen lung.