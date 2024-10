Cum încearcă să supraviețuiască IMM-urile românești. Creșterea salariilor, inflația și concurența neloială ridică mari probleme

IMM-urile românești duc în 2024 cea mai mare luptă pentru creștere sau chiar pentru supraviețuire, având în vedere inflația, creșterea salariilor și concurența tot mai mare, în multe cazuri neloială.

În acest context, tot mai instabil și impredictibil, firmele locale ar trebui să își crească vânzările cu minimum 30%-40% la nivelul anului sau în următoarele 6 luni pentru a face față provocărilor economice și a-și asigura predictibilitatea și stabilitatea de care au nevoie, arată o analiză a Pixer Agency.

„Concurența este acerbă, iar multe firme locale se confruntă cu presiunea unor jucători internaționali sau a unor firme care aplică și practici neloiale. Din acest motiv, peste 60% din afacerile din România alocă buget pentru promovare online, în Google și Meta, însă multe nu reușesc să aibă performanța de vânzări necesară pentru a putea combate greutățile economice. Nu este nevoie de cheltuieli impresionante de zeci de mii de euro pentru a crește vânzările. Este nevoie de experți care să înțeleagă business-ul firmei și să ducă afacerea la următorul nivel prin intermediul reclamelor plătite. Până atunci, cum cele mai multe IMM-uri depind de vânzarea online, riscul de scădere rapidă sau chiar de închidere a afacerii poate deveni o realitate", declară Alex Popescu, co-fondator Pixer Agency.

Inflația, concurența neloială şi creşterea salariilor ridică cele mai mari probleme

Cele mai mari probleme cu care IMM-urile se confruntă în 2024 sunt inflația, concurența neloială şi creşterea cheltuielilor salariale, potrivit Consiliului Naţional al IMM-urilor din România (CNIPMMR). Totodată, datele ONRC arată o creștere cu aproape 10% a numărului de cereri de insolvență în prima jumătate din an față de anul trecut, fiind încă un indicator al dificultăților economice pentru mediul de business local. Astfel, pentru a rezista acestor dificultăți și a evita o eventuală insolvență, cererea pentru promovare online cunoaște o creștere spectaculoasă an de an, fiind cu 30% mai mare în ultimii ani, atât din partea firmelor care vând produse, cât și din cea a firmelor care vând servicii. Tot mai interesate de promovare online, în Google, Meta sau pe TikTok, sunt afacerile mici, la început de drum, care de altfel nu pot rezista fără promovare în contextul concurenței tot mai mari și a inflației ridicate.

De asemenea, ca urmare a contextului economic tot mai dificil, și firmele care vând pe segmentul B2B, către alte firme, se bazează în număr tot mai mare pe promovare online, în special prin Google Ads, dar și Facebook Ads, LinkedIn Ads și campanii de email marketing, care generează cele mai multe lead-uri calificate. Există o creștere de 35% în cererile de servicii PPC (pay per click) din partea companiilor B2B, în special în industriile de sănătate, servicii profesionale sau fotovoltaice.

Cât investesc IMM-urile în promovare online

Afacerile locale investesc în promovare Google Ads sau Facebook Ads de la sute de lei, la mii sau zeci de mii de euro, în funcție de nivelul firmei și bugetele de care dispun. Afacerile din e-commerce, domeniul turismului și cel al sănătății sunt cei mai mari investitori în marketing digital. Spre exemplu, firmele din domenii precum fashion și servicii locale sunt printre cei mai mari investitori, cu bugete lunare între 1.000 și 30.000 de euro doar în Facebook. Însă cel mai important indicator este randamentul avut de fiecare cheltuială în promovare online, subliniază specialiștii Pixer Agency.

„În cazuri fericite, firmele care nu investesc în promovare plătită se bazează pe SEO și strategii de conținut organic, dar acestea necesită un timp mult mai lung pentru a da rezultate. Tocmai de aceea, este extrem de dificil să înregistreze creșteri de la an la an sau chiar să supraviețuiască. Multe dintre firme care ajung la noi se confruntă cu dificultăți în generarea de lead-uri calificate, adică atragerea de potențiali clienți. Mulți sunt nemulțumiți de faptul că le este dificil să găsească un colaborator care să fie suficient de implicat pentru a înțelege afacerea lor și pentru a le oferi cele mai bune sfaturi și rezultate”, explică Adrian Stoiculescu, co-fondator Pixer Agency.