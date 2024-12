Cum au reacționat piețele la tensiunile geopolitice din ultimii 60 de ani Războaiele tind să îngrijoreze investitorii

De-a lungul istoriei recente omenirea a asistat la o mulțime de tensiuni geopolitice, unele concretizate în conflicte limitate și altele care au dus la războaie.

Recenta escaladare a situației în războiul din Ucraina și amenințările nucleare din partea Rusiei au îngrijorat investitorii, punctează analistul eToro Bogdan Maioreanu, precizând însă că evenimentul a avut o influență redusă asupra pieței bursiere din SUA. „De fapt, după vestea că Rusia a lovit cu o rachetă balistică cu rază medie de acțiune o fabrică din Dniepr în Ucraina, piețele s-au arătat mai preocupate de rezultatele Nvidia care urmau să fie anunțate a doua zi. Și în trecut am asistat la acest comportament de nenumărate ori”, spune el.

Alunecarea Kennedy din 1962

Până în prezent, amenințarea anihilarii nucleare nu a fost niciodată mai mare decât în 1962, când președintele american Kennedy și premierul sovietic Hrușciov s-au confruntat în perioada 16-28 octombrie din cauza amplasării de rachete sovietice în Cuba. Piețele veneau după o scădere susținută între decembrie 1961 și iunie 1962, cunoscută sub numele de ”alunecarea Kennedy”, dar înainte de începerea crizei începeau să se redreseze. Cu toate acestea, când a început criza propriu-zisă, indicele S&P 500 a pierdut peste 3,7%. Rezolvarea crizei a fost urmată de o redresare susținută a piețelor bursiere din SUA, astfel încât, la 30 de zile după aceea, indicele a crescut cu 7,6%, iar trei luni mai târziu crescuse cu peste 17%.

„De fapt, am observat același comportament și în timpul altor războaie și situații tensionate. În timpul războiului din Golf din decembrie 1990, impactul inițial asupra S&P 500 a fost de -4%, iar piața a recuperat scăderea inițială în primele 30 de zile, apoi urmată de o creștere de 12% după trei luni”, spune analistul eToro.

Efectele testelor nucleare din Coreea de Nord din 2009

În 2009, testul nuclear al Coreei de Nord a avut un impact inițial de -1,3%, apoi indicele a crescut cu 5% în următoarele 30 de zile. Într-un alt test, în septembrie 2016, Coreea de Nord a susținut că a reușit să creeze o bombă miniaturizată cu hidrogen care ar putea fi încărcată pe o rachetă cu rază lungă de acțiune. Indicele S&P 500 a pierdut 2,55% în acea zi și 30 de zile mai târziu era încă pe pierdere cu aproape 1%, dar la trei luni înregistrase o creștere de 3%. Escaladarea geopolitică din 2017 a început atunci când Coreea de Nord a testat rachete balistice deasupra Mării Japoniei. „Acest eveniment a reprezentat o preocupare majoră pentru guvernul SUA. Impactul a fost negativ asupra pieței în perioada inițială de 30 de zile, de aproape 1%, dar S&P 500 a reușit apoi să câștige după 90 de zile peste 4%”, a adăugat Bogdan Maioreanu.

Criza rachetelor cubaneze și invazia Kuweitului de către Irak

Evenimentele geopolitice au avut tendința de a influența mai puțin piețele decât se temeau inițial investitorii. La un an după criza rachetelor cubaneze, indicele S&P 500 crescuse cu peste 35%. De asemenea, indicele a câștigat aproape 29% la un an după invazia Kuweitului de către Irak în 1990 și 35% la un an după începutul războiului dintre SUA și Irak din 2003. Au existat și excepții, războiul de Yom Kippur din 1973 a dus la prăbușirea indicelui cu aproape 29%, iar după 9/11 în 2001 a avut loc o prăbușire de - 20% și mai recent, indicele a pierdut 6% din valoare la 12 luni după începerea războiului Rusia - Ucraina.

„Dar dacă ne uităm la imaginea de ansamblu, un studiu realizat de Invesco a arătat că o sumă de 100.000 de dolari investită începând din 1940 de un investitor ipotetic a crescut la 31,7 milioane de dolari atunci când investitorii au investit 5.000 de dolari de fiecare dată când a început un conflict, comparativ cu rezultatul de 23,2 milioane de dolari al investitorilor care au retras 5.000 de dolari în aceleași condiții. Chiar și strategia “buy and hold” a avut rezultate mai bune decât cea a retragerilor”, subliniază analistul.

Investitorii nu tranzacționează în funcție de starea lucrurilor, ci de așteptări

„Conflictele militare pot spori temerile investitorilor și pot aduce incertitudini. Iar acest lucru afectează piețele, deoarece investitorii nu tranzacționează de obicei în funcție de starea lucrurilor, bună sau rea, ci mai degrabă în funcție de așteptările ca acestea să se îmbunătățească sau să se înrăutățească și ce riscuri pot aduce portofoliilor lor”, a adăugat acesta.

Sondajul Retail Investor Beat arată că, la nivel global, mai mulți investitori consideră în prezent evenimentele economice precum inflația sau posibilitatea unei recesiuni globale drept riscuri mai mari pentru portofoliile lor decât un conflict global. Pentru investitorii români, riscul unui conflict global este chiar mai în spate după inflație și o posibilă recesiune a economiei globale sau locale. „Până în prezent, istoria a arătat că piețele financiare tind să se redreseze după ce incertitudinea se risipește, dar este încă o provocare pentru investitori să rămână calmi și să nu intre în panică atunci când evenimentele se desfășoară efectiv”, conchide analistul eToro.