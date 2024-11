Paradox: 5 din cei „7 magnifici” au rezultate peste așteptări, dar prețul acțiunilor scade

Investitorii individuali sunt foarte interesați de acțiunile celor „7 magnifici”, doar mai puțin de 26% declarând că nu au investit și nu intenționează să investească în aceste acțiuni.

Aceasta este o săptămână aglomerată pentru 5 companii din grupul celor „7 magnifici”. Alphabet, Meta, Microsoft, Apple și Amazon își prezintă rezultatele financiare pe trimestrul al treilea, iar investitorii se întreabă dacă există suficiente elemente care să justifice continuarea creșterii prețurilor pentru acțiunile acestor companii. Până acum rezultatele financiare nu au dezamăgit, dar investitorii par să fi evaluat mai puternic elementele negative specifice, cum ar fi creșterea cheltuielilor sau estimările mai slabe pentru trimestrul următor și ca urmare, prețul acțiunilor a scăzut.

Alphabet, compania mamă a Google, a început în forță această săptămână de raportări financiare pentru acțiunile americane din domeniul tehnologiei, înregistrând o creștere solidă atât pe venituri cât și pe profituri. Divizia sa de cloud a înregistrat o creștere de 35% în ultimul trimestru, cu venituri de 11,4 miliarde de dolari, mai mari decât cele 10,8 miliarde de dolari așteptate de Wall Street. Microsoft și Amazon sunt lideri în domeniul cloud, însă Google câștigă teren și atrage mai mulți clienți în cloud-ul său, pe măsură ce tehnologia AI continuă să fie adoptată de companii. După o creștere inițială, prețurile acțiunilor Alphabet s-au corectat puțin ieri, după închiderea pieței.

Microsoft a continuat festivalul raportărilor bune, înregistrând o creștere la nivelul întregii companii și depășind așteptările în acest trimestru. Veniturile globale au crescut la 65,59 miliarde de dolari, în timp ce profitul operațional a ajuns la 30,55 miliarde de dolari. Compania a început timpuriu investițiile în AI și a cheltuit mult, dar această strategie continuă să dea roade. Atunci când îți crești cheltuielile de capital cu peste 33% într-un an, investitorii se așteaptă la creștere. Divizia de cloud Azure a înregistrat o creștere de 34%, determinată de investițiile companiei în inteligență artificială, ceea ce arată că Microsoft își monetizează în mod eficient strategia de inteligență artificială. Dar acțiunile companiei au scăzut cu aproape 4% după ce estimările privind veniturile pentru următorul trimestru fiscal au dezamăgit investitorii. Iar aici trebuie să ne uităm la motive. Nu este lipsă de cerere, ci de ofertă. Într-o conferință telefonică cu analiștii, directorul financiar Amy Hood a declarat că unele capacități ale centrelor de date, pe care Microsoft conta pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, nu s-au materializat. Acest lucru va limita creșterea veniturilor din divizia Azure în timpul trimestrului actual, care se încheie în decembrie.

Acțiunile Meta au scăzut cu 3%

Meta a prezentat, de asemenea, cifre bune. Veniturile de 40,59 miliarde de dolari au marcat o creștere de 19% de la an la an și au fost ușor mai mari decât așteptările analiștilor, de 40,31 miliarde de dolari. Dar investitorii sunt îngrijorați de faptul că și cheltuielile de capital au crescut de la an la an, atingând 9,2 miliarde de dolari, deoarece compania continuă să investească miliarde de dolari în inteligența artificială și în divizia sa hardware Reality Labs. Reality Labs este responsabilă pentru produse precum recent lansata cască de realitate virtuală Meta Quest și ochelarii de realitate augmentată Orion. Dar, deocamdată, această divizie a înregistrat o pierdere operațională de 4,4 miliarde de dolari, o tendință pe care directorul financiar Susan Li a declarat că se așteaptă să o mențină până la sfârșitul anului. Acțiunile Meta au scăzut cu 3% după închiderea pieței.

În tot acest peisaj complicat al dezvoltării AI, după rezultatele slabe ale AMD și știrea că auditorul companiei Super Micro a demisionat, investitorii privesc cu mai multă prudență întregul sector tehnologic. Și cum am văzut că marile creșteri au fost de fapt chiar în acest domeniu al centrelor de date care sunt dependente de cipuri, este posibil ca și acest lucru să fi influențat și sentimentul investitorilor.

Alți doi giganți din cei „7 magnifici” încheie această săptămână aglomerată de raportari financiare: Amazon și Apple. La Amazon, investitorii vor fi cu ochii pe tendințele de cheltuieli de consum într-un moment în care afacerea de retail a gigantului de comerț electronic se confruntă cu încetinirea creșterii. Wall Street se așteaptă ca veniturile să crească cu 9,9% până la 157,28 miliarde de dolari pe parcursul trimestrului. Ochii investitorilor sunt ațintiți mai ales pe creșterea sectorului centrelor de date. În raportul financiar anterior am văzut că, deși veniturile din centrele de date reprezintă jumătate din veniturile din comerțul online, atunci când ajungem la profiturile operaționale cele din centrele de date sunt de două ori mai mari decât cele generate de toate celelalte divizii la un loc.

La Apple, pe de altă parte, toți ochii sunt ațintiți asupra noului iPhone 16 și a vânzărilor sale, dar și asupra estimărilor pentru ultimul trimestru al anului și a impactului pe care introducerea Apple intelligence (integrarea inteligenței artificiale în iPhone) în SUA și extinderea acesteia în alte regiuni ale globului - nu și în Uniunea Europeană - îl vor avea asupra veniturilor companiei.

Potrivit celui mai recent sondaj eToro Retail Investor Beat, investitorii individuali sunt foarte interesați de acțiunile celor „7 magnifici”, doar mai puțin de 26% declarând că nu au investit și nu intenționează să investească în aceste acțiuni (35% pentru Alphabet). De asemenea, toate aceste acțiuni sunt în top 10 cele mai deținute acțiuni de către investitorii globali și români pe platforma eToro, la finalul trimestrului trecut.