Premierul Marcel Ciolacu a făcut miercuri o serie de precizări legate de impozitarea veniturilor românilor, atât din pounct de vedere al cotei unice, cât și a unei eventuale impozitări progresive.

„Eu știu că am promis că anul acesta, sub nicio formă nu se va umbla la cota unică, lucru pe care l-am discutat și cu domnul ministru (ministrul de Finanțe Tanczos Barna - n. red.) astăzi. Noi estimăm o creștere economică de 2,5%. Nominal, PIB-ul României va crește cu aproximativ 150 de miliarde, mai mare decât 2,5, fiindcă e intervenția deflatorului. Nu mărim și nu renunțăm la cota unică anul acesta sub nicio formă.

Cu această creștere economică, ne încadrăm totuși între primele state din Uniunea Europeană din punct de vedere al creșterii economice. România nu a intrat în recesiune și, după părerea mea, nu va intra, dacă nu se întâmplă ceva peste voința noastră. Vom vedea dacă va fi în viitor o impozitare progresivă, pe ce sector, când se va impune acest lucru, când economia și mediul de afaceri își permit acest lucru. E o schimbare de fond”, a spus premierul.

La rândul său, ministrul de Finanțe, Tanczos Barna, a dat asigurări că bugetul de stat pentru 2025 va fi construit prudent pe partea de venituri, fără să se exagereze şi fără să includă venituri nerealizabile sau foarte greu realizabile.

Acesta a menţionat că principala provocare pentru acest an va fi să se încadreze într-un deficit de 7% până la sfârşitul anului.

„Cu siguranţă este o abordare într-adevăr prudentă şi normală a construirii bugetului, pe care o prezentăm astăzi şi la care am lucrat zilele trecute, săptămânile trecute. Mulţumesc foarte mult pentru modul în care încercaţi să găsiţi soluţii pentru toate domeniile din economie şi pentru toate categoriile sociale care au nevoie de sprijinul statului, astfel încât atât cei din sectorul bugetar, cât şi pensionarii, celelalte sectoare să primească fondurile necesare pentru funcţionare, în acelaşi timp, să putem asigura un control riguros al cheltuielilor, astfel încât să putem respecta angajamentele pe care le-a luat România faţă de partenerii europeni. Un guvern proeuropean trebuie să-şi respecte în primul şi în primul rând angajamentele faţă de Comisia Europeană şi faţă partenerii europeni. Şi aici România s-a angajat ca în anul 2025 să se încadreze într-un deficit de 7% până la sfârşitul anului. Este principala provocare pentru mine, ca ministru al finanţelor, şi eu o să mă asigur că acest angajament al României să fie respectat. Construim bugetul prudent pe partea de venituri, fără să exagerăm şi fără să includem venituri nerealizabile sau foarte greu realizabile, astfel încât deficitul să se bazeze pe o analiză prudentă a veniturilor şi pe partea de cheltuieli, pe un control cât mai riguros", a precizat Tanczos Barna, după întâlnirea de lucru pe care a avut-o cu premierul Marcel Ciolacu, la sediul Ministerului Finanţelor.

Potrivit sursei citate, prin ordonanţa de ajustări multi-sectoriale adoptată la sfârşitul anului trecut (ordonanța trenuleț) s-au creat premisele construirii bugetului pentru acest an.

„Planul fiscal-bugetar structurat pe termen mediu asumat de România prevede pentru anul acesta 7% (deficit bugetar - n.r), pentru următorii 7 ani o reducere progresivă a deficitului bugetar până la 3% şi acest angajament nu trebuie respectat doar acum. Ceea ce construim astăzi, ceea ce construim pentru 2025, trebuie să aibă impact şi pentru anii următori, astfel încât pe partea de investiţii să nu reducem sumele alocate pentru investiţii, să creştem constant aceste sume şi să asigurăm cel puţin la nivelul deficitului, finanţarea investiţiilor în România. Domnul prim-ministru a şi menţionat acest lucru. Pe de altă parte, să nu exagerăm pe partea de venituri nerealizabile şi să nu ajungem în situaţia în care diferenţa trebuie acoperită din împrumuturi. Investiţiile vor depăşi, aşa cum a spus şi domnul prim-ministru, 130 de miliarde (de lei - n.r.) se pot apropia şi de 140. Finalizăm astăzi calculele, în baza discuţiilor pe care le-am avut şi vom veni în Guvern cu indicatorii, cu limitele care trebuie aprobate înainte de prezentarea bugetului", a subliniat ministrul Finanţelor.