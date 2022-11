Concedieri masive la una dintre companiile lui Jeff Bezos: 10.000 de angajați vor fi puși „pe liber”

Un mare retailer, cunoscut la nivel mondial, intenționează să concedieze 10.000 de angajați, deși în anii trecuți recruta personal în această perioadă, pentru a face față comenzilor de Black Friday.

Amazon intenționează să efectueze concedieri masive, aproximativ 10.000 de angajațiurmând să fie puți „pe liber” începând cu această săptămână, potrivit unui raport al The New York Times. Separat, The Wall Street Journal a citat și o sursă care spunea că Amazon intenționează să concedieze mii de angajați, scrie CNBC.

Reducerile de personal ar fi cele mai mari din istoria companiei și ar avea un impact în primul rând asupra organizației dispozitivelor Amazon, diviziei de retail și resurselor umane, potrivit raportului. Disponibilizările raportate ar reprezenta mai puțin de 1% din forța de muncă globală a Amazon și 3% din angajații săi corporativi.

Raportul urmărește reducerea numărului de angajați și la alte firme de tehnologie.

Meta a anunțat săptămâna trecută că concediază peste 13% din personalul său, sau peste 11.000 de angajați, iar Twitter și-a concediat aproximativ jumătate din forța de muncă în zilele următoare achiziției companiei de către Elon Musk, în valoare de 44 de miliarde de dolari.

Amazon a raportat 798.000 de angajați la sfârșitul lui 2019, dar avea 1,6 milioane de angajați cu normă întreagă și cu normă parțială la 31 decembrie 2021, o creștere de 102%. New York Times a spus că numărul total de disponibilizări „rămâne fluid” și s-ar putea schimba.

Amazon nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

De obicei, Amazon face angajări înaintea Sărbătorilor

Sezonul cumpărăturilor de sărbători este critic pentru Amazon și, de obicei, unul în care compania și-a mărit numărul de angajați pentru a satisface cererea. Dar Andy Jassy, ​​care a preluat funcția de CEO în iulie 2021, a fost în regim de reducere a costurilor pentru a păstra numerarul, în timp ce compania se confruntă cu încetinirea vânzărilor și o economie globală sumbră.

Compania a anunțat deja planurile de a îngheța angajările pentru roluri corporative în activitatea sa de retail. În ultimele luni, Amazon și-a închis serviciul de telesănătate, a întrerupt un proiector ciudat pentru apeluri video pentru copii, a închis toate centrele sale de apeluri din SUA, cu excepția unuia, și-a oprit robotul de livrare ambulant, a închis lanțurile de cărămidă și mortar slab performante și se închide. , anularea sau amânarea unor noi locații de depozit.

Amazon a raportat venituri dezamăgitoare în trimestrul trei în octombrie, care i-au speriat pe investitori și au făcut ca acțiunile să scadă cu peste 13%. A marcat pentru prima dată când capitalizarea pieței Amazon a scăzut sub 1 trilion de dolari din aprilie 2020, iar raportul a fost a doua oară în acest an când rezultatele Amazon au fost suficiente pentru a declanșa o vânzare procentuală de două cifre. Vânzarea a continuat câteva zile după raport și a șters aproape toată creșterea pandemiei acțiunilor.

Acțiunile Amazon au scăzut cu aproximativ 41% pentru anul, mai mult decât scăderea cu 14% a S&P 500 și se află în ritmul pentru cel mai rău an din 2008 din 2008.