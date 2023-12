CNAIR a semnat contractul pentru proiectarea și execuția lucrărilor de lărgire la patru benzi a DN1A

Contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de lărgire la 4 benzi a DN1A, pe sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu Şoseaua Chitila - Mogoşoaia (judeţul Ilfov), a fost semnat marţi, cu Asocierea Maristar Com SRL - Hydrostroy AD, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.

"Am semnat, astăzi, în prezenţa preşedintelui CJ Ilfov, Hubert Thuma, şi a deputatului George Tuţă, contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de lărgire la 4 benzi a DN1A, pe sectorul cuprins între Centura Bucureşti şi intersecţia cu Şoseaua Chitila - Mogoşoaia (judeţul Ilfov). Asocierea Maristar Com SRL - Hydrostroy AD, care a câştigat contractul în valoare de 61,56 milioane lei fără TVA, are la dispoziţie 2 luni pentru proiectare şi 10 luni pentru execuţia lucrărilor de modernizare", a anunţat, pe pagina sa de Facebook, Pistol.

Sursa de finanţare pentru lucrare o reprezintă fondurile europene nerambursabile - Programul Operaţional de Transport 2021 - 2027 (PT).

Prin modernizarea şi lărgirea la patru benzi a sectorului de drum DN1A pe lungimea de 1.280 metri (km 12+ 290 - km 13 +570) se va asigura conexiunea cu reţeaua existentă şi se vor implementa măsuri de siguranţă rutieră (trotuare, staţii de autobuz, parapet median, etc)., a adăugat şeful CNAIR.

Potrivit sursei citate, în cadrul contractului sunt prevăzute lucrări ce vor avea loc la intersecţia DN1A cu DNCB, după cum urmează: la sensul giratoriu existent, pentru a permite o capacitate şi o fluenţă mai mare a traficului, se vor amenaja benzi suplimentare de viraj la dreapta din DNCB (Otopeni) către DN1A (Mogoşoaia) şi din DN1A (Mogoşoaia) către DNCB (Chitila);