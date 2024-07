Ciolacu: România, încă din 1970, s-a uitat spre Vest pentru tehnologia nucleară, nu spre URSS

Prezent marți la a 5-a Reuniune Ministerială a Parteneriatul Transatlantic de Cooperare în domeniul Energiei şi Climei, premierul Marcel Ciolacu a vorbit despre proiectele energetice ale României.

„Sistemele noastre energetice trebuie să fie capabile să furnizeze energie, în orice moment şi în condiţii de stres intern ori extern, tuturor consumatorilor, oriunde”, a declarat Ciolacu, potrivit News. El a mai spus că reducerea costurilor energiei pentru toţi consumatorii, individuali şi industriali, este o problemă ce trebuie abordată frontal, iar România, ca întreaga Europă, riscă scăderea avantajului competitiv din cauza preţurilor ridicate la energie. ”Trebuie să inversăm această tendinţă imediat!”, a subliniat premierul.

Nuclearelectrica, parteneriat cu NuScale şi Fluor

El a anunţat semnarea, la Bucureşti, a parteneriatului Nuclearelectrica cu NuScale şi Fluor, ambele companii americane, pentru intrarea în etapa studiului de fezabilitate. pentru reactoarele modulare mici, precum şi semnarea unui memorandum între ELCEN şi compania americană SAGE Geosystems. în domeniul energiei geotermale.

„Energia şi clima sunt domenii inseparabile; nu putem construi politici într-un domeniu fără să ne gândim pe celălalt. În plus, energia şi clima nu pot fi gândite în interiorul graniţelor unui singur stat. Sistemele noastre naţionale energetice se influenţează reciproc, comunică şi depind unul de celălalt. Iar clima cu siguranţă nu ţine cont de graniţe. Provocările din aceste domenii sunt globale, iar prin urmare, trebuie să găsim soluţii globale. Împreună cu partenerii europeni şi cu cei americani, putem propune soluţii eficiente pentru energie şi climă. Putem doar dacă lucrăm sincronizat, să vorbim pe o singură voce şi să schimbăm lumea prin puterea exemplului! Când spun „noi” nu mă refer doar la politicieni, ci şi la oamenii de afaceri, cercetători, experţi şi societatea civilă. Provocările cu care ne confruntăm sunt cele mai mari din istoria recentă. La fel trebuie să fie fermitatea şi unitatea noastră în a le rezolva şi dau doar câteva exemple. Sistemele noastre energetice trebuie să fie capabile să furnizeze energie, în orice moment şi în condiţii de stres intern ori extern, tuturor consumatorilor, oriunde”, a declarat Ciolacu la a 5-a Reuniune Ministerială a Parteneriatul Transatlantic de Cooperare în domeniul Energiei şi Climei.

„Este urgentă modernizarea capacităţilor de producţie de energie şi a liniilor de transmisie. Acestea trebuie să poată stabiliza sistemul energetic, permiţând şi circulaţia liberă a energiei, într-o piaţă unică – dar una funcţională! Doar cu securitate energetică, energie accesibilă pentru economie şi populaţie şi competitivitate economică, putem face pasul decisiv spre următorul obiectiv esenţial: să obţinem energie curată, verde! În acelaşi timp, se impune să diversificăm sursele de energie şi mijloacele de producţie. Acum mai mult ca oricând, e nevoie să fim pragmatici şi solidari. Iarna se apropie, războiul din Ucraina este în desfăşurare şi este nevoie de acţiune imediată pentru a susţine Republica Moldova, Ucraina şi toate ţările din regiune cu vulnerabilităţi”, spune premierul.

Capacități de interconectare cu țările din jur

El a precizat că, din acest motv, România îmbunătăţeşte capacităţile de interconectare cu toate ţările din jur.

„Coridorul Trans-Balcanic şi Coridorul Vertical, la care lucrăm cu partenerii din Bulgaria, Turcia şi Grecia sunt proiecte vitale pentru regiune în domeniul gazelor. Alături de Turcia şi Azerbaidjan am deschis un nou potenţial uriaş de cooperare atât în privinţa gazelor, cât şi a energiei. Iar prin Coridorul Verde am cooptat noi state precum Georgia şi Ungaria la acest efort regional fără precedent. Investim miliarde de euro în noi capacităţi de obţinere a energiei din surse regenerabile şi urmărim dublarea capacităţii nucleare a României. Sunt cele mai mari investiţii din istorie în toate mijloacele de producţie de energie. Vrem să modernizăm sectorul energetic şi să-l facem mai rezistent la şocuri regionale sau globale”, a afirmat Ciolacu.

El a menţionat proiectul Neptun Deep, pe care l-a numit ”proiect crucial de explorare a gazelor în Marea Neagră, care va dubla capacitatea de producţie de gaze a României şi va transforma ţara în cel mai mare producător din UE începând cu 2027”.

Totodată, construim un sistem de transport de curent continuu de înaltă tensiune ce duce energie din Azerbaidjan, Georgia şi România către Ungaria şi restul Europei, a mai indicat prim-ministrul.

De 50 de ani România se uită spre Vest, nu spre URSS pentru tehnologia nucleară

El s-a referit la „sprijinul uriaş al Statelor Unite în proiecte energetice strategice din domeniul nuclear. Construcţia reactoarelor 3 şi 4 de la Cernavodă se face într-un consorţiu în care participă două companii americane importante”.

„Amintesc că România, încă din 1970, s-a uitat spre Vest pentru tehnologia nucleară, nu spre URSS, şi suntem singura ţară din toată regiunea care a făcut asta!”, a declarat Marcel Ciolacu, adăugând că „noul proiect, cel al reactoarelor nucleare modulare SMR, este genul de investiţie majoră care poate schimba lumea”.

El a salutat faptul că forumul organizat la Bucureşti este chiar gazda semnării parteneriatului Nuclearelectrica cu NuScale şi Fluor, ambele companii americane, pentru intrarea în etapa studiului de fezabilitate.

„Ne poziţionează între primele state ale lumii care vor avea această tehnologie. Este şi cel mai avansat proiect prin care o fostă termocentrală pe cărbune este transformată într-o centrală nuclearo-electrică modernă care va produce în bandă, cu zero emisii de dioxid de carbon. Ştiu că începem împreună şi alt proiect revoluţionar, în energia geotermală. Chiar azi se semnează un memorandum între ELCEN şi compania americană SAGE Geosystems. Bucureştiul are această resursă în nordul oraşului. Prin sprijinul SUA, vom putea integra energia geotermală în sistemul de termoficare al Capitalei, reducând facturile locuitorilor şi folosind energie curată! Cred că sunt suficiente argumente pentru a ilustra potenţialul de lider pe care ţara noastră îl are în regiune în sectorul energetic. Şi vă invit să fim parteneri în proiecte ambiţioase de dezvoltare în folosul tuturor cetăţenilor pe care îi reprezentăm!”, a conchis Ciolacu.