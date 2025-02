Ce profit a înregistrat CFR Călători în 2024, după 10 ani de pierderi financiare

Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa, a declarat luni, într-o conferință de presă, că societatea a încheiat anul trecut cu un profit de 15 milioane de lei, sumă impozabilă. Pentru a eficientiza activitatea, compania a decis suspendarea trenurilor de weekend care circulă fără pasageri.

În ultimii ani, CFR Călători a înregistrat pierderi de sute de milioane de lei, însă în 2024, în urma unor măsuri de optimizare, a reușit să ajungă pe profit, transmite news.ro.

„În ultimii zece ani pierderile CFR Călători au fost de ordinul sutelor de milioane. Ştirea cu care am vrut să încep astăzi este că în 2024 CFR Călători a terminat cu un profit de 15 milioane de lei. Spun profit financiar că am auzit, din diverse ziare, profit operaţional. Eu nu ştiu în doctrina economică ce înseamnă profit operaţional. Profit financiar înseamnă când scazi cheltuielile din venituri, îţi rămâne o sumă pe care plăteşti impozit pe profit. CFR Călători are un profit de 15 milioane de lei, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii nouă, zece ani”, a declarat Traian Preoteasa.

Bugetul companiei pentru 2024 a fost inițial mai mic cu un miliard de lei, dar, în urma ultimei rectificări bugetare a ajuns la 2,1 miliarde de lei, acoperind 90% din necesarul financiar al companiei. Pentru 2025, bugetul va rămâne, cel puțin în prima fază, la același nivel.

Pentru reducerea cheltuielilor, CFR Călători a luat mai multe măsuri, printre care și eliminarea unor trenuri de călători. Preoteasa a precizat că societatea se confruntă cu un deficit de mecanici și că aproximativ 100 de angajați din zona de exploatare cumulează pensia cu salariul. De asemenea, a subliniat că nu vor exista tăieri salariale, ci doar o diminuare a veniturilor.