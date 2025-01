Care va fi efectul Trump asupra bursei din SUA. Principalele tendințe pentru 2025| ANALIZĂ

Statele Unite intră într-o nouă etapă economică sub administrația Trump, iar impactul asupra pieței bursiere este deja vizibil, consideră experții într-o analiză de specialitate.

Anul 2025 aduce cu sine un risc semnificativ pentru indicii bursieri, generat de posibile schimbări neașteptate privind inflația și ratele dobânzilor stabilite de Rezerva Federală. Astfel de fluctuații ar putea eroda încrederea investitorilor, afectând în special sectorul IT, cunoscut pentru sensibilitatea sa la modificările de politică monetară, notează Freedom24. Totodată, raportul preț-câștig (P/E) mediu pe ultimii 10 ani nu mai este considerat un indicator de referință pe termen mediu, pe fondul creșterii continue a profiturilor și stabilității ratelor. Raportul P/E ar putea reveni la media pe 10 ani într-un scenariu de recesiune sau de încetinire economică.

Incertitudinile privind președinția lui Donald Trump amplifică riscurile, mai ales că politicile sale rămân imprevizibile. Nu este clar dacă administrația va implementa măsurile promise în campanie, dacă tendințele protecționiste vor crește sau dacă relațiile tensionate cu China se vor intensifica. Pe deasupra, după doi ani de creșteri accentuate ale bursei, evaluările ridicate și focusul investitorilor pe câteva companii mari cresc probabilitatea unor episoade de volatilitate pe termen scurt.

Așteptări pentru S&P în primul trimestru din 2025

În decembrie 2024, perspectivele pieței erau mixte. Tendințele sezoniere și raportul scăzut put/call sugerau un potențial pentru noi câștiguri, deoarece lunile decembrie și ianuarie sunt, istoric, favorabile investitorilor. Totuși, S&P 500 înregistrase deja o creștere puternică, cu două cifre, timp de doi ani consecutivi, iar evaluările au crescut semnificativ, mai ales în T4 2024. Raliul indus de Trump și-a pierdut din avânt, iar discuțiile iminente despre plafonul datoriei SUA și posibilele tarife anunțate ar putea declanșa o corecție a pieței. Per ansamblu, perspectiva analiștilor pentru primul trimestru al anului rămâne neutră.

Investiții în companii mici

Cererea internă puternică continuă să stimuleze creșterea veniturilor pentru micile afaceri, depășind rata inflației. Sondajele indică o îmbunătățire a încrederii în rândul proprietarilor de afaceri mici. Sub președinția lui Trump, investitorii ar putea începe să parieze pe active mai riscante, cum ar fi acțiunile companiilor cu capitalizare mică, susținute de politici pro-business, ceea ce ar putea conduce la o perioadă de creștere a pieței. Reducerile de taxe pentru corporații și politicile protecționiste ar putea sprijini în continuare companiile cu capitalizare mică, în ciuda provocărilor potențiale cauzate de deficitele fiscale și ratele neutre mai ridicate. Analiștii mențin o perspectivă neutră pozitivă pentru S&P Small Cap 600, estimând că indicele va atinge 1.780 de puncte, cu un raport P/E de 16,6x în următoarele 12 luni.

„Anul 2025 se anunță promițător atât pentru economia Statelor Unite, cât și pentru piața bursieră. Totuși, președinția lui Donald Trump ar putea aduce o volatilitate sporită, alimentată de incertitudinile legate de implementarea inițiativelor sale cheie, precum și de evoluția inflației și a ratelor dobânzilor. Acești factori ar putea determina investitorii să oscileze între euforie și pesimism accentuat. Pentru a obține rezultate favorabile, recomandăm investitorilor să își diversifice portofoliile și să se inspire din înțelepciunea legendarului investitor Peter Lynch - <Toată lumea are inteligența necesară pentru a câștiga bani din acțiuni. Nu toată lumea are însă stomacul pentru asta>. În acest context, o abordare bazată pe răbdare ar putea fi în avantajul investitorilor anul acesta”, explică Maxim Manturov, Head of Investment Research în cadrul Freedom24.

Structura activelor în portofoliul de investiții

Analiștii se așteaptă ca investitorii să continue să migreze din nișele tehnologice și activele supraevaluate din țările G7 către alte sectoare, în contextul îmbunătățirii perspectivelor economice și anticipării inițiativelor lui Trump. Stimulentele fiscale ar putea susține sectoarele pro-ciclice și domeniile de nișă. Investitorii ar putea să-și extindă expunerea la acțiunile companiilor mici și medii din SUA, dar ar trebui să fie precauți, deoarece creșterea profiturilor ar putea fi limitată la câteva trimestre din 2025. Din punct de vedere structural, companiile mici și mijlocii rămân considerabil în urmă față de marile companii în ceea ce privește dinamica marjelor, ceea ce ar putea limita interesul pe termen mediu. În sectorul IT și al comunicațiilor, investitorii ar trebui să își mențină focusul pe marile companii de top, dar să-și îndrepte atenția și spre emitenți mai puțin supraevaluați.

Așteptări pentru piața obligațiunilor

Anul acesta este unul favorabil pentru obligațiunile de stat din SUA. Creșterea economică solidă, stabilitatea pieței muncii și reducerea așteptărilor privind relaxarea politicii monetare de către Rezerva Federală în 2025-26 au dus la creșterea randamentelor. Pentru 2025, randamentele obligațiunilor pe 10 ani sunt așteptate să se stabilizeze în jurul valorilor de 4,0-4,5%, deși riscurile inflației le-ar putea împinge la 4,5-5% în a doua jumătate a lui 2025-26. O scădere semnificativă a randamentelor pe termen lung este puțin probabilă pe termen mediu, dar riscurile pe termen scurt ar putea aduce randamentele în intervalul 3,75-4%. Analiștii recomandă investițiile în obligațiuni pe termen lung datorită randamentelor favorabile.