BYD şi Chery ar putea construi uzine de asamblare a mașinilor electrice în Turcia

Turcia este în "discuţii avansate" cu producătorii chinezi de automobile electrice BYD şi Chery pentru investiţii în uzine de asamblare în Turcia, a declarat ministrul turc al Industriei, Fatih Kacir.

"Am dori să finalizăm aceste discuţii cât mai curând posibil. Am făcut progrese cu fiecare din cei doi constructori", a spus Fatih Kacir pentru Bloomberg, adăugând că, în paralel, autorităţile de la Ankara au negocieri şi cu producătorul auto SAIC Motor Corp., compania care deţine mărcile de automobile MG şi Great Wall Motor Co.

Investiţiile în Turcia ar putea da constructorilor chinezi de automobile un acces la facil spre Uniunea Europeană, cu care Turcia are un acord de uniune vamală. Turcia este la rândul său o piaţă auto importantă, unde automobilele electrice au fost responsabile pentru 7,5% din totalul vânzărilor de autoturisme în 2023.

Autoritatea naţională de reglementare a pieţei de energie din Turcia se aşteaptă ca numărul de automobile electrice să crească cu aproximativ 180.000 de unităţi până în 2025. La rândul său, firma de cercetare BDI prognozează că ponderea automobilelor electrice în vânzările de automobile în Turcia ar putea ajunge la 30,4% în 2032.

Săptămâna trecută, directorul operaţional pentru Europa de la BYD, Michael Shu, a spus că există loc pentru o a doua uzină BYD din Europa în anul 2025, care ar urma să se adauge uzinei care este construită în prezent în Ungaria.

Investiţiile în Europa ar putea ajuta BYD să evite noi tarife de import care ar putea rezulta la finalul investigaţiei demarate de Comisia Europeană asupra subvenţiilor de stat incorecte de care au beneficiat constructorii chinezi de automobile electrice. Pe de altă parte, Turcia aplică taxe suplimentare pentru cea mai mare parte a automobilelor electrice produse în străinătate şi importate în Turcia.

Ankara se străduiește să atragă investiții străine

O decizie finală de investiţii din partea unuia dintre cei doi producători chinezi de automobile electrice ar fi o veste excelentă pentru Guvernul de la Ankara, care încearcă de mai mulţi ani să profite de poziţia Turciei, de punte de legătură între Asia şi Europa, pentru a atrage investiţii străine în sectorul manufacturier. Până acum, aceste eforturi au avut un succes modest. Mai mult, o pierdere importantă pentru Turcia a fost decizia grupului german Volkswagen AG de a renunţa să mai investească în construcţia unei uzine în Turcia.

Potrivit ministrului Fatih Kacir, Turcia este o bază ideală pentru exporturile în UE graţie uniunii sale vamale cu blocul comunitar precum şi industriei sale auto sofisticate. Autoturismele au fost anul trecut unele dintre principalele exporturi ale Turciei, în condiţiile în care ţara a vândut în străinătate vehicule şi componente în valoare de 35,7 miliarde dolari, în creştere faţă de 21,6 miliarde de dolari în urmă cu un deceniu.