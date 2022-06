Turismul prinde aripi în Europa, în timp ce Putin a cerut ruşilor să nu mai meargă în vacanţe pe acest continent

Nevoia de a ieşi din spaţiul deja prea familiar al locuinţei, cu rol deseori şi de birou, se adaugă la dorinţa naturală de noutate şi eliberare de rutină, cu posibilităţi amplificate de economiile făcute în perioada pandemiei. Rezultatul este o cerere în creştere pentru călătorii, inegal distribuită global, în ciuda unor creşteri de preţuri atât la transport cât şi la cazare, masă şi servicii la destinaţie.



Regiuni în mare parte detaşate de limitări din perioada pandemiei, precum America de Nord şi Europa sunt în contrast cu Asia, unde este resimţit puternic impactul restricţiilor din China.

Nivelul de rezervări se anunţă, în anumite destinaţii dezirabile, a fi peste cel din 2019, cu toate că, în mod agregat, piaţa nu este văzută a atinge niveluri comparabile până anul următor.

Iar activităţile recreative în afara locuinţei, „out-of-home entertainment” sunt din nou la mare căutare, atât pentru localnici, cât şi pentru turişti, stimulând piaţa călătoriilor şi pe segmentul cazare şi pe cel de transport.

Participarea la concerte, evenimente sportive, teatru şi alte spectacole a depăşit aşteptările în Australia, unde se estimează (CommBank iQ) o valoare cu 14% peste 2019, creşteri de 35% înregistrându-se pentru parcurile tematice. Aceasta, în pofida inflaţiei care „înghite” zilnic din sumele liber alocabile şi a creşterii masive a costului carburanţilor, care se vede în preţul biletelor de avion şi al transportului în general, dar şi al altor servicii precum tururi ghidate la destinaţii sau autobuze turistice.

Chiar şi pentru căile ferate europene se simte o presiune, cu un cost al energiei şi al motorinei în creştere, deşi nu toată lumea a decis să răspundă la fel.

Pentru a stimula utilizarea mijloacelor de transport în comun, Germania a redus abonamentul lunar pentru călătoriile cu trenul, autobuzul şi metroul la 9 EUR/lună, pe perioada verii, în încercarea de a încuraja transportul public şi a reduce consumul de carburanţi. Faţă de preţurile normale, reducerea atinge aproximativ 90%, în funcţie de oraş, costul estimat fiind de 2,5 mld. Euro.

Pentru Hilton Worldwide, profitul a revenit, şi aşteptările sunt de creştere: după pierderi de 0,72 mld dolari în anul de start al pandemiei, compania a trecut pe profit de 0,41 mld dolari anul trecut, iar în T2 se aşteaptă (sursa: Refinitiv) un câştig de 1,04 dolari/acţiune faţă de 0,71 dolari în T1. Acţiunile au pierdut 7,8% anul acesta, şi 15,2% din vârful atins în aprilie, dar au câştigat 23% din vârful pre-pandemic şi 28% din ianuarie 2021, calculând până la închiderea de vineri, 3 iunie.

Marriott a avut, de asemenea, vârful în aprilie, la 195,9 dolari/acţiune. A coborât cu 10,8% de atunci până vineri, dar este pe plus 6,4% anul acesta şi cu aproximativ 14,1% peste nivelul de vârf pre-pandemic. De la 1,25 dolari/acţiune în primul trimestru, profitul este estimat a creşte la 1,54 dolari/acţiune în T2.

. Listată la o evaluare mult diferită de cea iniţială, în plină suferinţă a sectorului, acum un an şi jumătate, Airbnb a reuşit totuşi să crească semnificativ, cu peste o treime, în prima parte a traselului său pe bursă. Speranţele pentru o redeschidere rapidă se traduceau pentru investitori în şanse ca jucătorul agil şi concurent din noua economie de tip „sharing” să culeagă crema redeschiderii. Deşi lucrurile au părut a sta aşa pentru vreo două trimestre, totuşi au intervenit schimbări majore. Acţiunile Airbnb au atins un maxim de 212,58 dolari pe acţiune, însă parcursul de atunci a fost puternic descendent. Incertitudinea indusă de conflictul din Ucraina, dar şi decizia de a se retrage de pe piaţa chineză au tras în jos cotaţiile, care sunt în prezent (la închiderea de vineri) cu 33,2% sub nivelul din 5 aprilie, şi cu 43,7% sub vârful din noiembrie.