Burduja: Cel puțin cinci bănci din România sunt interesate să contracteze produse de factoring

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, susține că până la acest moment, patru sau cinci bănci au abordat proactiv posibilitatea de a contracta noile produse de factoring.

Potrivit legislației, produsele de factoring garantează faptul că statul va rambursa banii într-un termen cât mai scurt şi, în momentul în care primele astfel de produse vor apărea, şi alţi jucători din piaţă pot să îşi manifeste interesul.

„Sunt cel puţin patru sau cinci bănci care ne-au abordat proactiv în acest moment. Dar, fiind o piaţă competitivă, în momentul în care primele produse vor apărea, şi înţeleg că săptămâna viitoare se va întâmpla lucrul ăsta, dacă nu deja săptămâna asta, cu siguranţă şi alţi jucători din piaţă pot să îşi manifeste interesul”, a spus Sebastian Burduja, în marja Romanian International Gas Conference - RIGC 2023.

El a subliniat că luni a avut loc o discuţie care a pus la masă instituţiile bancare şi companiile furnizoare de energie şi care a vizat o înţelegere tripartită, respectiv susţinerea băncilor pentru a defini un produs nou de factoring, în care furnizorii accesează linii de credit, iar statul urmează să ramburseze banii într-un termen cât mai scurt, pentru a stinge datoriile pe care aceştia le au către bănci.

„Era foarte important să dăm acest semnal băncilor că sumele vor fi plătite de statul român, chiar dacă noi am înregistrat constant anumite întârzieri. Într-adevăr, la zi, vă pot spune că datoria pe care Ministerul Energiei o are în contul acelor consumatori non-casnici către furnizori este de 1,4 miliarde lei. În mandatul meu, în acelaşi timp, am plătit peste 3,4 miliarde de lei, inclusiv intervenind printr-o ordonanţă de urgenţă pentru a trage aceşti bani din Fondul de solidaritate. Deci, noi facem tot ceea ce depinde de noi, ca minister, să deblocăm această situaţie, să ne asigurăm că sumele circulă pe întreg lanţul energetic. Dacă ar fi existat un blocaj la nivelul furnizorilor, acesta s-ar fi dus şi către distribuitori şi către Transelectrica şi, sigur, şi la nivel de producţie”, a afirmat Sebastain Burduja.

Acesta a reiterat că vor fi nişte convenţii tripartite şi că statul nu preia nicio creanţă, ci „este o asigurare în plus că aceste sume vor veni”. Totodată, Sebastian Burduja a precizat că termenii convenţiilor şi termenii acestor produse de factoring vor depinde de înţelegerile comerciale între bănci şi furnizori.

„Dar s-a vehiculat o perioadă de până la 150 de zile, deci patru luni de zile, în care aceste sume ar trebui să vină de la stat. Este o perioadă suficientă din punctul nostru de vedere şi mă bazez pe discuţiile bune pe care le-am avut cu ministrul Boloş (ministrul Finanţelor, Marcel Boloş - n. r.), care ne-a asigurat că dincolo de sumele pe care noi le vom mai plăti până la finalul anului, ce se strânge în Fondul de tranziţie, plus alte surse legal constituite, vom vedea cât spaţiu bugetar există, la începutul anului viitor, ianuarie, februarie, cu siguranţă că aceste sume vor fi aduse la zi sau cât mai aproape de ceea ce înseamnă la zi”, a explicat ministrul Sebastian Burduja.

Băncile vor beneficia de dobânzi mai mici

Potrivit acestuia, statul român nu-şi asumă niciun fel de cost şi niciun risc juridic iar, pe de altă parte, se aşteaptă ca prin implicarea ministerului şi a statului dobânzile pe care le vor plăti furnizorii să fie la un cost mai mic, deoarece gradul de încredere al băncilor în plata acestor sume într-o perioadă rezonabilă de timp va creşte.

„Asta înseamnă şi un cost mai mic pentru furnizori. De ce facem toate aceste lucruri? Pentru a păstra preţul corect şi cât mai scăzut pe facturile românilor şi pe facturile companiilor româneşti, deci schema de compensare-plafonare, aşa cum este ea acum şi cum ne-o dorim să o păstrăm şi iarna aceasta şi iarna viitoare, până în primăvara anului 2025, conform legislaţiei în vigoare”, a punctat Sebastian Burduja.

Luni, ministrul Energiei a anunţat că forma finală a Acordului cu instituţiile bancare în ceea ce priveşte soluţiile de creditare prin sistemul de factoring, va fi agreată "cel mai probabil săptămâna viitoare. Acesta s-a întâlnit cu furnizorii de energie, reprezentanţii instituţiilor bancare implicate în schema de furnizare, dar şi cu cei ai ANRE şi Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale.

„Prin întâlnirea care a avut loc săptămâna trecută, Ministerul Energiei a iniţiat un cadru de discuţie care va facilita un parteneriat între companiile de furnizare şi instituţiile financiar-bancare pentru accesarea finanţărilor la un cost cât mai redus. Discutăm de un produs de factoring, pe baza unor convenţii tripartite. Scopul acestor întâlniri este extinderea posibilităţii de creditare a furnizorilor, în marja unor acţiuni de factoring, şi agrearea unui Acord referitor la sumele datorate de statul roman operatorilor de energie în contextul OUG nr.27/2022. În urma întâlnirii comune de astăzi au avut loc discuţii bilaterale cu fiecare furnizor şi cu fiecare bancă în parte pentru a găsi cele mai eficiente soluţii şi pentru facilitarea cât mai rapidă a semnării acestui Acord. Cel mai probabil săptămâna viitoare se va agrea forma finală a Acordului cu instituţiile bancare. Am iniţiat aceste demersuri pentru că ţin foarte mult ca acest Acord să se semneze. El reprezintă garanţia unui preţ corect la energie electrică şi gaze pentru români şi companiile româneşti”, a transmis ministrul Energiei, Sebastian Burduja, într-un comunicat.