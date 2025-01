Buget pe 2025. Ministerele care primesc cei mai mulți bani. Unde se înregistrează cea mai mare creștere

Potrivit unui proiect de buget pentru anul 2025, cea mai mare creștere este la ministerul Energiei, de 153%. Mai mulți bani vor primi și serviciile de informații.

Potrivit unui proiect de buget pe anul 2025 citat de Digi24, Administrația Prezidențială, Senatul și Camera Deputaților vor primi mai puțini bani, în timp ce serviciile de informații vor primi mai multe fonduri.

În privința ministerelor, Transporturile, Educația, Sănătatea, Mediul și Apărarea vor avea de asemenea bugete mai mari, în timp ce la Agricultură, Cultură și Dezvoltare s-au tăiat fonduri.

Conform schiței de buget, la Ministerul Energiei există cea mai mare creștere, de la 6 miliarde de lei în 2024 la 15 miliarde de lei în 2025, adică o creștere de 153%. La Ministerul Mediului bugetul crește cu 55% în plus în acest an, la Sănătate cu 35%, la Transporturi cu 20% și la fonduri europene cu 38%. De asemenea la Apărare bugetul crește la aproape 43 de miliarde în acest an, față de 38 în 2024.

Ministrul Finanțelor, Tanczos Barna, a afirmat anterior că unele ministere vor avea creșteri pentru că sunt anumite proiecte care trebuie continuate. De exemplu, proiecte privind investiții în autostrăzi sau construcția spitalelor regionale.

La alte ministere bugetul a scăzut. La Dezvoltare, scăderea este de 12%, iar la Agricultură, bugetul ajunge de la 27 de miliarde la 25 de miliarde de lei în acest an, 6% mai puțin va avea și Ministerul Culturii.

Proiectul de buget pentru 2025 va fi finalizat joi, iar sâmbătă va fi aprobat în Guvern şi săptămâna viitoare în Parlament, a anunţat, miercuri seara, ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, astfel că schița poate suferi modificări pe ultima sută de metri.

La discuțiile din ultimele zile asupra proiectului de buget pe anul 2025 au participat și candidatul coaliției de guvernare la alegerile prezidențiale, Crin Antonescu.