BNR: Românii pierd 100 de milioane de lei din cauza impozitării dividendelor Pilonului II

Participanții la Pilonul II de pensii private pierd 100 de milioane de lei prin impozitarea dividendelor, susţine Cristian Popa, membru în Consiliul de Administraţie al BNR.

“Aş vrea să vorbesc despre două schimbări legislative care sunt amplu dezbătute în această perioadă, şi anume OUG-ul de tăiere a comisioanelor unde, am realizat singur calculele, 50 de milioane de lei s-ar muta de la administratori la participanţii de fonduri de pensii. Se plănuieşte tăierea comisionului din contribuţii, de 0,5%. Mai este o altă ordonanţă, cred că s-a şi aprobat de către plenul Parlamentului, OG 16 care introduce impozitarea dividendelor. La fel am făcut calculele. 150 de milioane de lei pleacă de la participanţi la stat, impozit pe dividende. E o estimare grosieră, dar e destul de simplu calculul. Ştim cât sunt dividendele, ştim cât sunt activele. Deci 50 de milioane de lei pleacă de la administratori la participanţi, de la participanţi pleacă 150 de milioane de lei la stat. Deci la finalul zilei, din cele două proiecte legislative avem următoarele cifre: administratorii închid ziua cu minus 50 de milioane de lei, participanţii închid ziua cu minus 100 de milioane de lei, statul închide ziua cu 150 de milioane de lei”, a spus Cristian Popa, potrivit Agerpres.

„Statul salvează 6 lei pentru fiecare român, dar ia de trei ori mai mult”

El a precizat că, dacă împărţim 50 de milioane de lei la 8 milioane de participanţi, o să vedem că statul salvează 6 lei pe an pentru fiecare român. În acelaşi timp ia de trei ori mai mult de la participanţi şi duce în bugetul statului.

“Mi se pare ca e genul de reformă care nu se încadrează în ce ne spune jalonul PNRR cu privire la creşterea sustenabilităţii sistemului. Aş continua cu altă idee. Bănuiesc că ştiţi fiecare dintre dumneavoastră cât aveţi în contul de pe Pilonul II. Eu am făcut studii şi v-aş întreba următorul lucru: ştiţi cât de mult aţi contribuit la Pilonul I, în aceeaşi perioadă? Presupun că ştiţi cât aveţi în Pilonul II. Nu vă ţin în suspans, de 7,3 ori mai mult aţi plătit la Pilonul I începând cu 2007, de când a fost lansat sistemul. Atât aţi fi avut în Pilonul II dacă nu mergeau la stat. Eu m-am crucit când am văzut. Am înmulţit suma cu 7,3. Primul meu job a fost cam în aceeaşi perioadă. Deci am contribuit toată perioada. Dacă aţi contribuit mai mult, cu atât mai mult aţi dat la stat. Mie mi s-a părut o cifră foarte, foarte mare. Un alt aspect la fel de important. Am calculat “eficienţa” Pilonului I şi am ajuns la un calcul foarte simplu. Am început aceste investigaţii pentru a-mi răspunde la propriile întrebări, dar cred că sunt relevante pentru toată societatea. Deci eficienţa Pilonului I. Un român mediu plăteşte contribuţia de 25% pe un salariu mediu, deci 25% din 6.500 de lei, plăteşte lunar 1.620 de lei timp de 35 de ani pentru a primi un punct de pensie. Acum, ce primeşte la schimb? După 35 de ani primeşte un punct de pensie care este 1.586 de lei plus / minus 12,5% timp de 16,3 ani pentru că atât trăieşte românul în medie la vârsta de pensionare, la 65 de ani. Deci plătim o sumă timp de 35 de ani şi primim aproape aceeaşi sumă timp de 16 ani”, a declarat Cristian Popa.

El a menţionat ca aceste calcule sunt valabile doar dacă respectivul contributor ajunge la 65 de ani. În cazul în care nu ajunge, randamentul este de minus 100%.

“Nu mai spun că este Pilonul I nesustenabil pentru că m-a certat domnul ministru al Muncii, dar spun că Pilonul II de pensii, din calculele pe care CFA România le-a făcut, este de trei ori mai eficient”, a afirmat Cristian Popa.

De asemenea, el a arătat că a mai făcut un calcul, referitor la nerespectarea calendarului de creştere a contribuţiei până la 6% din salariul brut şi a declarat ca românii ar fi avut pensia privată mai mare 22% dacă se respecta calendarul.