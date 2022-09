Blue Air: Rambursarea banilor pe bilete depinde de reluarea activității. Compania are datorii de 230 de milioane de euro

Blue Air are datorii de 230 de milioane de euro, jumătate din veniturile sale totale, a informat compania, potrivit căreia peste 54.000 de persoane au fost afectate de anularea zborurilor.

„Datoriile Blue Air în acest moment sunt de aproximativ 230.000.000 EUR ceea ce înseamnă, într-un an normal de operarare, aproximativ 50% din totalul veniturile realizate. Așa cum am demostrat și în anul 2019 (an în care Blue Air a avut venituri de aproximativ 415.000.000 EUR) compania deține know-how-ul și personalul necesar pentru realizarea veniturilor suficiente în vederea achitării tuturor datoriilor sale atât timp cât este lăsată să funcționeze în condiții de piață normale”, au afirmat reprezentanții companiei, precizând că datoria către AFM însumează 28.751.323 RON.

Flota Blue Air este formată de 13 aeronave (in operare), în prezent (media locurilor 174), în decursul iernii vor fi reduce la 5 aeronave, fiecare cu o capacitate de 189 de locuri.

În perioada 6 – 11 septembrie au fost planificate și anulate 401 zboruri și 54.161 pasageri au fost afectați.

Aeronavele Blue Air se află în aeroporturile București Otopeni – 8 aeronave, Bacău – 2 aeronave, Iași – 1 aeronavă, Cluj Napoca – 1 aeronavă, Torino – 2 aeronave.

Rambursarea banilor pe bilete depinde de reluarea activității

Întrebați cum au gestionat situația pasagerilor afectați de anularea zborurilor, oficialii companiei au răspuns: „Pasagerilor Blue Air afectați de anulări le-am oferit opțiunile prevăzute de legislația în vigoare, aplicabile tuturor operatorilor aerieni la nivel european (rambursarea biletelor de călătorie, rerutarea pe următorul zbor disponibil publicat pe website sau rambursarea în portofelul electronic utilizabil la viitoare achiziții de bilete). Absolut toate chestiunile legate de rambursarea sumelor pasagerilor depind esențial de reluarea activității, astfel încât societatea să poată realiza veniturile necesare atât pentru operarea zborurilor curente, cât și pentru rambursarea sumelor datorate către pasageri”.

În câteva luni va avea doar 5 avioane, față de 32 în anul 2019

Întrebați ce se întâmplă cu angajații și aeronavele, reprezentanții companiei au spus că personalul a ajuns deja la o treime față de cât era în 2020. „În luna Februarie 2020, Blue Air avea 1.570 angajați, iar actionariatul și managementul societății au făcut tot ceea ce le-a stat în putință pentru a păstra acest personal, având în vedere gradul înalt de pregătire și profesionalism a majorități angajaților în cadrul societății, precum și faptul că Statul Român a investit foarte mult în pregătirea acestora, în special în pregătirea piloților și tehnicienilor de aviație.

Din pacate, de-a lungul celor 2,5 ani în care am fost nevoiți să trecem prin cele mai mari încercări care au lovit industria aeronautică la nivel mondial, în întreaga ei istorie, incertitudinile legate de activitatea Blue Air au condus la numeroase plecări din cadul acesteia astfel încât, momentan mai avem un număr de 560 angajați.

În ceea ce privește aeronavele, de la un număr de 32 aeronave în 2019, în acest moment funcționăm cu 13 aeronave, iar în cursul următoarelor luni vom fi obligați să rămânem cu 5 aeronave pentru că restul vor trebui restituite proprietarilor acestora”.